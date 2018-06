Trump, otkad je predsjednik, izgubio sto milijuna dolara!

Američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je nedavno osvanuo na naslovnicama, naceren, pozirajući u društvu najpoznatije svjetske starlete i Instagram influencerice Kim Kardashian West, s kojom je u Ovalnom uredu raspravljao o reformi zatvorskog sustava, uskoro možda nećemo više gledati sa širokim osmijehom od uha do uha.

Razlog je to što se vrijednost njegove imovine u dvije godine smanjila za sto milijuna dolara, a najveće su gubitke zabilježili njegov ponos – Trumpov toranj na Petoj aveniji te tereni za golf i klubovi kao što su Trump National Doral i Mar-a-Lago na Floridi.

“Glupo izvješće”

Uz udarac po džepu, kako pokazuje istraživanje Bloombergova indeksa za milijardere na temelju informacija prikupljenih od vjerovnika, zemljišnih knjiga, godišnjih izvješća, financijskih ugovora i tržišnih podataka, Trump je doživio i pravi udar na ego: otkako je zasjeo u Bijelu kuću početkom 2017. godine, njegovo je ime skinuto s nebodera u New Yorku, Torontu i Panami.

No, američki predsjednik daleko je od socijalnog slučaja jer je “težak” čak dvije milijarde i 800 milijuna dolara. No, čak ni to nije dovoljno da Trump bude na listi 500 najbogatijih ljudi na svijetu jer je za taj uspjeh potrebno imati bar četiri milijarde. Trumpov ego i to teško podnosi: kada je objavio svoju kandidaturu 2015. godine, u kampanji je govorio da je njegov ukupni imetak procijenjen na osam milijardi i 700 milijuna dolara, a kada su na Bloombergu objavili da se zapravo radi o gotovo tri puta manjoj svoti – tek o dvije milijarde i 900 milijuna dolara – jednostavno im je poručio u svom stilu da su napisali “glupo izvješće”.

Jedan od većih gubitaka prouzročila je selidba dućana sportske opreme Nike, takozvanog Niketowna, iz Trumpova tornja na Petoj aveniji tek nekoliko ulica dalje, i to zbog potrebe za većim prostorom. No, navodno je pravi razlog to što je ulogu kućepazitelja i stanodavca imala Trumpova organizacija, do grla upletena u predsjedničke izbore i političke igre. Prema procjeni Forbesa, samo taj prostor površine 6000 četvornih metara u srcu Manhattana vrijedi oko 250 milijuna dolara, a sigurno ni najam nije “sitnica”.

Također, Bloomberg je sastavio popis Trumpovih dugova, koji iznose 520 milijuna dolara. Od toga na Trumpov toranj otpada 100 milijuna, 150 milijuna dužan je za neboder od 71 kata na Wall Streetu, 165 milijuna za hotele, 75 milijuna za terene za golf te još tridesetak milijuna za neke druge poslove.

Druga strana medalje

Da se ne baca samo loše svjetlo na njegovo poslovanje i vođenje imperija, ima i profitabilnih stvari: tereni za golf u Škotskoj i Irskoj dobro posluju, hotel Trump International u Washingtonu bilježi prihod od 40 milijuna dolara u prvoj godini poslovanja, neboderima s uredima u New Yorku i San Franciscu, koje posjeduje s Vornado Realty Trustom, cijena je s 500 porasla na 575 milijuna dolara, a i zgrada na Šestoj aveniji na Manhattanu dosegnula je rekordnu cijenu od 95 milijuna dolara.