Josip Dabro u bliskom je rodu s legendarnim Srbinom, osvajačem nogometnog Kupa prvaka!

Naime, jedan od najtrofejnijih srpskih trenera, osvajač Kupa prvaka s Crvenom Zvezdom Ljupko Petrović, bliski je rođak Dabrine obitelji. Ljupkova majka i Dabrina baka Darinka bile su rođene sestre, što znači da je Ljupko Petrović bratić Josipove majke Borke.

Inače, Ljupko Petrović trofejni je trener koji je sjedio na klupi Osijeka, Crvene Zvezde, Olympiakosa, Espanyola, Lokomotive, Croatije Sesvete..., ali i igračka legenda Osijeka. Ljupko Petrović drugi je najbolji strijelac u povijesti kluba iz Gradskog vrta s registriranih 125 golova, tek jednim manje od rekordera Ivana Lukačevića, od čega ih je čak 122 zabio u drugoligaškoj konkurenciji. Najtrofejniji je trener koji je ponikao u Gradskom vrtu, uostalom i jedini koji je osvojio najcjenjeniji europski klupski pokal – Kup europskih prvaka.

Jedanaest sezona Ljupko Petrović igrao je za Osijek, bio je član legendarne generacije bijelo-plavih koja je 1973. u kvalifikacijama za tadašnju Prvu saveznu ligu igrala antologijsku utakmicu protiv Zagreba pred rekordnim brojem gledatelja u Maksimiru (njih čak 64.138 što je do danas najposjećeniji sportski događaj u Hrvatskoj), i koja je 1977. napokon izborila prvoligaški status.

Ljupkova životna idila u Osijeku, u kojeg je doselio preko rodne Brusnice, pa onda i Darde, trajala je do 1991. godine kada je obitelj preselio iz Osijeka u Beograd. A onda početkom rata naprasno prekinuo kontakt sa starim prijateljem iz grada na Dravi.

Petrović se 1991. ovjenčao europskom slavom, no zauvijek je ostao privržen Osijeku. U zimu 2000., u vrijeme kada u Gradskom vrtu nisu imali ni za kiflu, iz svoga je džepa platio kompletne pripreme bijelo-plavih u Bugarskoj, na obali Crnog mora.

Ipak, trebalo je proći još nekoliko godina prije nego što je, po završetku rata, iz Srbije opet došao u Osijek. Nakon dugih nagovora Ivice Grnje, Ljupko Petrović se prvi put u Osijek vratio tek 2006. godine.

– Bojao se doći u Osijek, plakao mi je na telefon... Supruga ga je dovela na Erdutski most koji je on prepješačio, a ja sam ga čekao na hrvatskoj strani granice. Najprije smo otišli na igralište Metalca, gdje je Ljupko počeo trenersku karijeru, a ja sam kao njegov igrač završavao nogometnu. Potom smo otišli u Gradski vrt, a onda je inzistirao da odemo na Lukačevićev grob. Ljupko je kupio buket cvijeća, zapalio svijeće i onda, a ta mi je scena ostala u sjećanju, iz jakne izvadio pljosku s rakijom. Nakon što smo nazdravili našemu pokojnom prijatelju Ljupko je tu pljosku ostavio na njegovu grobu. Prošli smo zajedno cijeli grad, svi su ga grlili, ljubili - opisao je Ivica Grnja, bivši dugogodišnji Ljupkov suigrač iz Osijeka.

A sada se, eto, saznalo da je legendarni Ljupko Petrović u rodu s Josipom Dabrom. Sumnjamo da je Petrović ponosan na stihove koje je nedavno Dabro pjevao o Paveliću...