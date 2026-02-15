U slobodi se i prijetnje oslobode. Dobivali smo ih, kao i zabrane, prestanak ugovora dogovoren s ministricom

Ne bez začudnosti, pa i daška nostalgije, valja primijetiti da su gotovo četiri desetljeća otkako se Željko Pervan pojavio u domaćem radijskom i televizijskom eteru jednostavno prohujala. Ipak, od početaka pa do danas puno toga se promijenilo. Od duhovitog anonimca, prepoznatljivog tada samo po glasu i duhovitim opaskama iz kasnonoćne emisije na tadašnjem Omladinskom radiju, uzdigao se do statusa najprepoznatljivijeg komičara i najutjecajnijeg stand-up majstora u Hrvatskoj i šire. U tom međuvremenu, nakon tisuća nastupa i milijuna gledatelja, 62-godišnji Zagrepčanin izgradio je opus koji ga svrstava među najvažnije autore suvremene komedije: njegovi likovi, poštapalice i komentari postali su dio svakodnevice, a generacije gledatelja odrasle su i sazrele uz njegov humor i satiru. Široj publici postao je poznat zahvaljujući uspjehu kultne emisije "Večernja škola", koja je postavila nove standarde televizijskog humora. Njegova uloga profesora, autora i kreatora emisije ostala je jedan od najprepoznatljivijih i najcitiranijih humorističnih likova na domaćoj sceni.