Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 101
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ŽIVOTNI INTERVJU: ŽELJKO PERVAN

U slobodi se i prijetnje oslobode. Dobivali smo ih, kao i zabrane, prestanak ugovora dogovoren s ministricom

Autor
Renata Rašović
15.02.2026.
u 14:00

Nakon tisuća nastupa i milijuna gledatelja 62-godišnji Zagrepčanin izgradio je opus koji ga svrstava među najvažnije autore suvremene komedije. Bio je uključen u niz projekata, javnost ga najviše pamti po 'Večernjoj školi', a upravo obilježava i 30 godina stand up karijere

Ne bez začudnosti, pa i daška nostalgije, valja primijetiti da su gotovo četiri desetljeća otkako se Željko Pervan pojavio u domaćem radijskom i televizijskom eteru jednostavno prohujala. Ipak, od početaka pa do danas puno toga se promijenilo. Od duhovitog anonimca, prepoznatljivog tada samo po glasu i duhovitim opaskama iz kasnonoćne emisije na tadašnjem Omladinskom radiju, uzdigao se do statusa najprepoznatljivijeg komičara i najutjecajnijeg stand-up majstora u Hrvatskoj i šire. U tom međuvremenu, nakon tisuća nastupa i milijuna gledatelja, 62-godišnji Zagrepčanin izgradio je opus koji ga svrstava među najvažnije autore suvremene komedije: njegovi likovi, poštapalice i komentari postali su dio svakodnevice, a generacije gledatelja odrasle su i sazrele uz njegov humor i satiru. Široj publici postao je poznat zahvaljujući uspjehu kultne emisije "Večernja škola", koja je postavila nove standarde televizijskog humora. Njegova uloga profesora, autora i kreatora emisije ostala je jedan od najprepoznatljivijih i najcitiranijih humorističnih likova na domaćoj sceni.

Ključne riječi
komičar intervju životni intervju Željko Pervan

Komentara 7

Pogledaj Sve
PU
Purvinkir
14:12 15.02.2026.

Broj 1 Legenda!

Avatar Scuderia
Scuderia
14:39 15.02.2026.

On je za mene bio legenda konstantno, a najbolji drug s njim je bio Mladen.

Avatar Samodesno
Samodesno
14:13 15.02.2026.

Meni je tomašević puno smješniji od Pervana.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!