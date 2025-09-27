Preustroj ili propast 'carstva laminata'?

Otpuštanje radnika nikada ni za koga nije dobra vijest, čak ni za tvrtku koja otpušta, jer to sugerira da ima problema u poslovanju, a o šoku i uzdrmanoj egzistenciji otpuštenih da i ne govorimo. Ni lokalnoj sredini nije svejedno, ona se razvija novcem koji, među ostalima, izdvajaju i zaposleni. Stoga, kada se pročuje da neka tvrtka koja je poslovala stabilno sada otpušta oko 350 radnika diljem zemlje, to je i znak za uzbunu, situacija za koju bi se svi kojih se to tiče trebali potruditi pronaći rješenje. Otpuštanja u tvrtki Bjelin d.o.o. u Ogulinu, koja su počela početkom godine i do sada je bez posla ostalo 200-tinjak radnika, najnoviji su primjer. Izazvala su ogorčenje i zabrinutost radnika, jer riječ je o tvrtki poznatog hrvatskog investitora iz Švedske Darka Pervana, takozvanog kralja laminata, koji je iz Ogulina pokrenuo jednu od najvećih tvornica proizvodnje laminata u ovom dijelu Europe. Osim u Ogulinu, tvrtka ima i tvornice koje se bave drvnom industrijom u Bjelovaru, Otoku i Vinkovcima te tvornicu namještaja Spin Valis u Požegi pa se priča o otkazima i problemima u poslovanju iz Ogulina prelila i u druge gradove, u većoj ili manjoj mjeri.

U bjelovarskoj tvrtki Bjelin Uprava je radnike ovog mjeseca obavijestila da će minimalno njih 76 na određenim linijama proizvodnje koje prestaju s radom dobiti otkaz u prosincu ove godine. Dopisom izvješenim u pogonu poručeno im je da će pri donošenju odluke o otkazu ugovora o radu voditi računa o trajanju radnog odnosa, starosti i obvezama uzdržavanja koji terete radnika i kvaliteti rada i odnosa prema radniku. Istim kriterijima, naveli su, Uprava će se voditi i pri ponudi novih ugovora o radu za radna mjesta u Pilani radnicima koji trebaju dobiti otkaz ugovora o radu.

"Radnicima kojima će biti otkazan ugovor o radu otkazi će biti uručeni nakon savjetovanja sa sindikatom i obavještavanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Svi radnici kojima bude otkazan ugovor o radu dobit će otpremninu u visini određenoj Zakonom o radu, a tijekom odrađivanja otkaznog roka bit će im isplaćena uvećana nagrada za radne rezultate u visini i pod uvjetima koje će uprava društva naknadno odrediti", piše u dopisu Uprave.

Dakle, nakon povećeg vala otkaza u Ogulinu, do kraja godine najavljeni su otkazi u Bjelovaru, a ovih je dana zastupnica HDZ-a u Saboru Anđelka Salopek iz Ogulina za saborskom govornicom navela da se pogon tvrtke Bjelin u Ogulinu za proizvodnju parketa potpuno zatvara te da je i 50 preostalih radnika pisanim putem obaviješteno da s 19. prosinca "svi idu kući" pa je prozvala ogulinsku vlast i medije da o svemu šute. Salopek je dodala da gradski proračun time ostaje bez milijunskih prihoda od poreza na dohodak, gubi radna mjesta, obitelji sigurnost, grad budućnost te da poduzetnička zona zjapi prazna pa je pozvala gradonačelnika Dalibora Domitrovića, i SDP-ova saborskog zastupnika, da bi trebao zbog tih problema osnovati krizni stožer u gradu, umjesto što o problemu šuti.

No iz Grada Ogulina kažu da je otpuštanje u tvornici bilo najavljeno u travnju, kada je Uprava tvrtke Bjelin obavijestila zaposlenike o planu restrukturiranja kojim se ukida dio proizvodnje parketa, a proizvodni kapaciteti prenamjenjuju u segment namještaja baziranog na Woodura tehnologiji. Kao posljedica te poslovne odluke, otprilike 200 djelatnika dobilo je otkaz od tada, s mogućnošću ponovnog zapošljavanja po završetku prenamjene i modernizacije proizvodnje. Otpuštanja su provedena postupno pa je dio otpuštenih radnika pronašao posao na području grada, dio izvan Ogulina, dok je dio otišao u mirovinu, a dio, neminovno, završio na burzi rada. Iako u Ogulinu bilježe rekordne brojke u broju zaposlenih, kažu da su otkazi u tvornici svakako vidljivi, ali nikako ne ugrožavaju budućnost grada. O svemu su, dodaju, javno govorili još u travnju, od kada pomažu u novim zapošljavanjima, odnosno na način na koji lokalna samouprava to može.

– Gospođa Salopek dramatizira ono o čemu smo mi govorili još u travnju. Gradonačelnik je odmah nakon najave restrukturiranja tvrtke Bjelin informirao javnost, stupio u kontakt s Upravom i jasno izrazio zabrinutost te podršku radnicima. Sve regionalne medijske kuće, ali i neke nacionalne, prenijele su te informacije – kazao nam je Daniel Vukelja, dogradonačelnik Ogulina, ističući da Grad već godinama, putem nadležnog Ministarstva poljoprivrede pokušava osigurati proširenje poslovne zone, za koju Salopek tvrdi da zjapi prazna, kako bi spomenuta tvrtka mogla razvijati nove, tržištu prihvatljivije proizvode, no tu su naišli na problem s Hrvatskim šumama, koje su, i po nalazu nezavisnih vještaka, višestruko više ocijenile vrijednost zemljišta koju je Grad trebao platiti za proširenje Poslovne zone Ogulin.

– Kada je u mandatu HDZ-a privatna tvrtka Bechtel otpustila više od tisuću radnika, kad je propao HOC Bjelolasica i bez posla ostalo više od 200 radnika ili kada su u stečaj otišli Sintal, Ventilator, DIP Pilana, DIP Stolarija i Tvornica montažnih kuća, tada nitko nije organizirao krizne stožere ni lijepio letke. Posljednje Izvješće o rezultatima poslovanja poduzetnika pokazuje da Ogulin bilježi rekordan broj zaposlenih, najmanji broj nezaposlenih i najveći broj poslovnih subjekata otkad postoje evidencije. Poduzetnička zona je popunjena više od 95%, a proširenje zone koči država, ne Grad. U mandatu HDZ-a zona je zjapila prazna, a na sjednicama se raspravljalo tko će pokositi ambroziju. HDZ-ova saborska zastupnica Anđelka Salopek, umjesto da iskoristi stranačku vertikalu i olakša postupak prijenosa zemljišta, traži da Grad plati višestruko napuhanu naknadu tvrtki Hrvatske šume, koja uključuje fiktivne troškove i neizvršene radove – kazao je Daniel Vukelja, zamjenik gradonačelnika.

Ističe da tvrtka Bjelin, iako gasi pogon Ogulin 1, koji se bavi proizvodnjom laminata, planira proširiti postojeći pogon Ogulin 2 u poslovnoj zoni, gdje bi širili i proizvodnju. Zbog toga je Dalibor Domitrović, gradonačelnik Ogulina, krajem kolovoza uputio zahtjev nadležnom Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine da im pomogne oko problema na koji su naišli s Ministarstvom poljoprivrede i šumarstva, odnosno Hrvatskim šumama, da bi se što prije napravio pravedan obračun naknade koju žele platiti kako bi im državno zemljište bilo darovano i kako bi konačno, nakon osam godina koliko su u postupku, mogli proširiti Poslovnu zonu Ogulin. Napominje da je spreman doći i na sastanak u to ministarstvo da im objasni koliko je nužno da se taj prijenos napokon okonča. Domitrović je ideju kolegice Salopek o osnivanju kriznog stožera još u travnju nazvao čistim populizmom.

"Grad ne može preuzeti odgovornost za poslovne odluke privatnih tvrtki. Kada je HDZ bio na vlasti u Ogulinu, niste osnivali krizne stožere, ni kad je Bechtel otpustio više od 1000 ljudi ni kad je Bjelolasica ostavila 200 obitelji bez prihoda. Danas vam ta mjera, bez ikakve pravne ili operativne svrhe, odjednom postaje poželjna – samo kako bi se stekao privid djelovanja. Kao gradonačelnik, učinit ću sve što je u našoj nadležnosti kako bismo pružili podršku radnicima, pomogli im u prijelaznom razdoblju, poticali nove investicije i nastavili razvoj Ogulina. Ova situacija neće zaustaviti rast našega grada. Nastavit ćemo raditi na privlačenju novih investitora, stvaranju kvalitetnih radnih mjesta i održivom razvoju. Vjerujem u snagu naše zajednice, solidarnost i sposobnost da iz svake krize izađemo jači. Kolegice Salopek, vrijeme je da počnete raditi za Ogulin i njegove građane, a ne isključivo za svoju karijeru i interese svoje stranke", poručio je Dalibor Domitrović još u travnju.

I dok Anđelka Salopek za govornicom Sabora za krizu u Bjelinu i otkaze radnika optužuje gradsku vlast, njezini su se kolege saborski zastupnici, od SDP-ova u Ogulinu, do onih iz drugih sredina u kojima Bjelin ima tvornice, dakle iz Bjelovara i Slavonije, i to iz redova HSLS-a i HDZ-a, okrenuli drugom rješenju – pokušat će pomoći, svatko na svoj način, a negdje i zajedno, kako bi se problemi koje u ovom trenutku ima najveći proizvođač u drvnoj industriji u Hrvatskoj riješili na najbolji mogući način za sve uključene. U bjelovarskom Bjelinu u slučaj se uključio i sindikat, kojemu su u fokusu interesa radnici, pa su razgovarali i s Upravom tvrtke, a s problemom je upoznat i gradonačelnik Bjelovara Dario Hrebak.

– Sastao sam se s predstavnicima sindikata koji su, naravno, ogorčeni razvojem situacije, te s predstavnicima Uprave Bjelina. Rečeno nam je da imaju poteškoće u poslovanju; od toga da je tržište zasićeno njihovim proizvodom, točnije laminatima, pa se žele tržištu prilagoditi novim asortimanom, odnosno žele proizvoditi dijelove za namještaj, do toga da je i uvođenje carina SAD-a dovelo do poteškoća u radu. Iduće im godine istječe i ugovor s Hrvatskim šumama za drvnu sirovinu. Kao gradonačelnik i saborski zastupnik, zajedno s kolegama gradonačelnicima, vodstvima županija, saborskim zastupnicima iz Slavonije, želimo pomoći na svim razinama da se pronađe rješenje kojim će biti zadovoljne sve uključene strane, s naglaskom na očuvanje proizvodnje i radnih mjesta – kazao je Hrebak. Dodao je da se Bjelin kao poslodavac do sada pokazao odgovornim, naklonjenim razvoju, s redovnim isplatama plaća i poštivanjem svih preuzetih obveza.

Ipak, iz Sindikata zaposlenih u poljoprivredi, prehrambenoj i duhanskoj industriji i vodoprivredi Hrvatske, koji imaju predstavnika u bjelovarskom Bjelinu, nisu zadovoljni načinom na koji se u ovoj situaciji tvrtka ponijela prema radnicima i sindikatima. Posebice s obzirom na to da je u svemu bilo dosta laži i podmetanja prema sindikatu da širi laži o otpuštanjima i broju ljudi koji će ostati bez posla, iako je sindikat prenosio obavijesti koje su dolazile od Uprave i odgovornih poslovođa, da bi se na kraju pokazalo kako je službeni broj radnika koji će u Bjelovaru ostati bez posla daleko veći jer će od šuškanja o 40 radnika, bez posla ostati njih 80 u drugoj polovini prosinca ove godine.

– Način na koji je poslodavac poslao ovu obavijest radnicima krajnje je neprimjeren i sramotan, a najodgovorniji ljudi poduzeća pokazali su da im partnerstvo, iskrenost i poštovanje ništa ne znače. Prije manje od mjesec dana, nakon što smo dobili prve informacije da se priprema restrukturiranje u kojem bi bez posla moglo ostati oko 40 radnika, održali smo sastanak s predsjednikom Uprave na kojem je sve to bilo demantirano i na kojem smo dobili uvjeravanja da se čak uvode novi, komercijalniji proizvodi, što će osigurati punu zaposlenost na lokaciji Bjelovar i da za sve postojeće radnike ima posla. Do sastanka je došlo nakon našeg dopisa predsjedniku Uprave i vlasniku poduzeća kojim smo ih obavijestili o našim saznanjima, ukazali na neke od, prema našem mišljenju, poslovnih propusta što su se dogodili na ovoj lokaciji, a epilog svega bilo je upozorenje pred otkaz koje je dobio naš kolega, glavni sindikalni povjerenik, jer je, kao, širio lažne informacije o 40 radnika viška, iako je ta informacija došla od voditelja pogona – kažu u Sindikatu PPDIV-a, čiji je regionalni povjerenik za bjelovarsku regiju Davor Vrbek bio na tom sastanku.

Dodaju da ono što znaju jest to da se kod gradonačelnika Bjelovara razgovaralo o situaciji viška 50 radnika i tražila pomoć oko novog ugovora o sirovini s Hrvatskim šumama, gdje očito nisu bili najzadovoljniji razvojem situacije, kažu u Sindikatu PPDIV-a, pa su odlučili ići taktikom otpuštanja ljudi kako bi izvršili pritisak.

– Izgleda da je novonastala situacija u Hrvatskim šumama preko noći promijenila puno toga, ali i to da je očiti razlog kupnje ovog poduzeća prije devet godina bio upravo ugovor koji je tadašnje Tehnodrvo imalo s Hrvatskim šumama, a do kojega je došlo u trenutku kada je Sindikat PPDIV, zajedno s radnicima tadašnje Česme, činio sve kako bi se Česma izvukla iz ralja stečaja u koji ju je gurnula Spačva iz Vinkovaca. Tako je od jednog spašenog poduzeća u Bjelovaru sadašnje ponovno na putu da postane bivše. I tada je sve trebalo proći "ispod radara", ali Sindikat PPDIV i tadašnji radnici, svojim prosvjedima, sindikalnim akcijama i nizom drugih aktivnosti, "prisilili" su Ministarstvo, Hrvatske šume i lokalnu zajednicu da se uključe u rješavanje nastalog problema i uspjelo se u tome. Posao je na lokaciji ponovno našlo više od sto radnika; više nego što ih je bilo ostalo zaposleno prije stečaja. I ovoga puta učinit ćemo sve kako bismo "preokrenuli" cijelu situaciju, jer ne možemo vjerovati da bi sadašnji vlasnik poduzeće kupio na "rok trajanja", odnosno do isteka ugovora s Hrvatskim šumama – navode u Sindikatu PPDIV-a.

Za objašnjenje cijele situacije u tvrtki Bjelin, posebno vezano za najave zatvaranja tvrtki u Bjelovaru i Ogulinu, zamolili smo Upravu tvrtke, a na postavljena pitanja predsjednik Uprave nam je bez zadrške istoga dana odgovorio, objasnivši da se Bjelin mora prilagoditi tržištu.

– S obzirom na to da je u Otoku Oštarijskom, neposredno pokraj Ogulina, proradila prva linija od planirane tri u jednoj od najsuvremenijih tvornica za izradu inovativnih podnih obloga Woodura u svijetu, s osam puta većim kapacitetom, 5 milijuna m2, samo na jednoj liniji u odnosu na zastarjelu tehnologiju u Ogulinu 1, logično nam je bilo da postupno gasimo proizvodnju troslojnog parketa s fokusom na proizvodnju i prodaju Woodura podova. Što se tiče tvornice u Bjelovaru, ona se ne zatvara. Jedna neprofitabilna proizvodna linija se ukida i bit će određen minimalan broj radnika viška, no proizvodnja gornjeg sloja za vanjske kupce se nastavlja u punom kapacitetu, kao i proizvodnja rezane građe i elemenata, kako za interne potrebe grupacije tako i za eksternu prodaju – kazao nam je Robert Žulj, predsjednik Uprave tvrtke Bjelin Industries d.o.o.

Zanimalo nas je i što je s radnicima, odnosno tvornicama na drugim lokacijama u Hrvatskoj – od Otoka i Vinkovaca, do tvornice namještaja Spin Valis u Požegi.

– Sve druge tvornice nastavljaju s radom. U Vinkovcima se otvara i nova tvornica furnira s tri nova furnirska noža, gdje će se viškovi radnika preraspodijeliti na nove proizvodne linije. Trenutačno je u tijeku testna proizvodnja, a do siječnja će tvornica raditi u punom kapacitetu. Otok radi punim kapacitetom bez smanjivanja broja zaposlenika. U Požegi će biti određen minimalan broj smanjivanja, no istodobno se izbacuju i novi inovativni proizvodi koji su našli mjesto na tržištu s nastavkom proizvodnje prema postojećim velikim kupcima, kao i za vlastiti Bjelinov namještaj koji je u fazi brendiranja – dodao je Robert Žulj.

Komentirao nam je i planove za pogon Ogulin 2 u istoimenom gradu te novi asortiman tvrtke, ali i ugovor o isporuci drvne sirovine s Hrvatskim šumama.

– Proizvodnja u novoj tvornici u Ogulinu 2 odvija se na prvoj instaliranoj liniji prema planu i tu smo prebacili 30-ak radnika iz stare tvornice i sukladno stanju na tržištu, zahtjevima prodaje uskoro bi se moglo ići i u nabavu dvije planirane linije koja će opet zahtijevati određeni broj visokostručnih radnika, naravno uz prioritet zapošljavanja bivših zaposlenika. Jedan od bitnih razloga koji je utjecao na restrukturiranje i smanjivanje zaposlenika je kvaliteta ugovorene sirovine Hrvatskih šuma 2025., pri čemu se dogodio drastičan pad kvalitete zbog vjetroizvala u području Vinkovaca, smanjenja količina iz drugih uprava, što je utjecao na cjelokupno poslovanje grupe i svake tvornice posebno, a najviše na Bjelin Spačvu u Vinkovcima – kazao nam je Žulj.

Iz svega navedenog i gledajući na problem iz svih kutova, jasno je da su i tržište, ali i ugovori s Hrvatskim šumama utjecali na sve što se događa u tvrtkama grupacije koja se bavi preradom drveta u parkete, podne obloge, dijelove za namještaj i sam namještaj, što još rijetki rade u Hrvatskoj. Svatko je od aktera, razumljivo, ogorčen s obzirom na posljedice koje im je ova situacija donijela. Resorno Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva u ovom slučaju ima ključnu ulogu, kako kad je riječ o rješavanju problema oko proširenja Poslovne zone Ogulin tako i oko sklapanja novog ugovora između Bjelina i Hrvatskih šuma za isporuku drvne sirovine. Svi koji su najavili da će pomagati kako bi se ovaj problem riješio na svim nivoima dosita žele pomoći, a ostali, nažalost, samo skupljaju političke poene ili trče za profitom, ne mareći za radnike i jačanje proizvodnje nauštrb trgovine.