Legendarni glazbenik otvorio dušu o borbi s teškom bolešću: 'Možemo umrijeti od te stvari'

Legendarni britanski glazbenik Sir Cliff Richard (85) u gostovanju na ITV-jevoj emisiji "Good Morning Britain" podijelio je s javnošću da se proteklih godinu dana liječio od raka prostate. Potvrdio je da je liječenje bilo uspješno te da je rak "trenutačno nestao", naglasivši kako je ključnu ulogu odigralo rano otkrivanje. Dijagnozu je dobio slučajno, zahvaljujući liječničkom pregledu koji je morao obaviti uoči turneje po Australiji i Novom Zelandu. - Otkrili su da imam rak prostate, ali, srećom, nije metastazirao. Nije se proširio na kosti ili nešto slično - ispričao je pjevač i dodao kako nije siguran hoće li se bolest vratiti.

Svoju je priču podijelio u razgovoru s bivšim voditeljem Sky Newsa, Dermotom Murnaghanom, koji se i sam borio s istom bolešću. Richard je iskoristio priliku kako bi strastveno podržao pozive za uspostavu nacionalnog programa probira za rak prostate, najčešćeg raka među muškarcima. - Apsolutno moramo ići, testirati se. Mislim da mi, kao muškarci, moramo biti viđeni kao ljudska bića koja mogu umrijeti od te stvari - istaknuo je glazbenik, pozvavši britansku vladu da omogući svima jednaku priliku za rano testiranje i liječenje jer to spašava živote.

Njegova ispovijest dolazi nedugo nakon što je i kralj Charles III. progovorio o vlastitoj borbi s rakom, također naglašavajući važnost rane dijagnoze. Iako je potvrđeno da kralj ne boluje od raka prostate, Richard je izrazio spremnost da mu se pridruži u zajedničkoj humanitarnoj kampanji. - Bio sam uključen u mnoge dobrotvorne organizacije, a ako je kralj spreman predvoditi to za nas, siguran sam da će se mnogi pridružiti. Svakako bih mu se pridružio - poručio je legendarni glazbenik, pokazujući snagu i želju da svoje iskustvo iskoristi za pomoć drugima.