Nezaposlenost u Austriji i dalje raste. U kolovozu preko 367.000 osoba u potrazi za poslom

Statistički podaci pokazuju da sumorna gospodarska situacija u Austriji, koja je već treću godinu zaredom u recesiji, te stalni rast nezaposlenosti u ovoj alpskoj zemlji, sve ozbiljnije opterećuju austrijsko tržište rada. To će biti, kako u ponedjeljak izvještavaju austrijski mediji, i jedna od glavnih tema dvodnevne rasprave na Vladinoj klauzuri u Beču, u utorak i srijedu.

O ozbiljnosti situacije govori i izvještaj austrijske državne Agencija za zapošljavanje (AMS), koja je danas objavila da je krajem kolovoza ove godine na AMA-u bilo prijavljeno 367.120 osoba bez posla, uključujući one koje su na programima osposobljavanja (65.699). U usporedbi s istim mjesecom prošle godine broj nezaposlenih povećao se je za 4,2 posto odnosno 14.864 osoba. Stopa nezaposlenosti iznosila je u kolovozu ove godine 7 posto (porast od 0,3 postotna boda u odnosu na prethodnu godinu).

“Gospodarski uvjeti još ne ukazuju na preokret trenda na tržištu rada”, rekla je u ponedjeljak članica uprave AMS-a Petra Draxl. Sveukupno gledano, tržište rada još nije dotaklo dno. Za veliki optimizam očito nema razloga, jer i austrijski Institut za ekonomska istraživanja (WIFO) predviđa i za ovu godinu, nakon već dvije godine recesije u kojoj se nalazi ova alpska zemlja, stagnaciju gospodarskog učinka.

Porastom nezaposlenosti posebno su pogođene osobe starije od 50 godina (+6,0 posto). Broj nezaposlenih žena u kolovozu porastao je za 6,1 posto na 142.598, dok se je nezaposlenost među muškarcima povećala za 3,7 posto na 158.823. Najviše nezaposlenih je u sektoru trgovine (+6,9 posto) i industriji (+6,7 posto). AMS se nada da je lagani pad od 1,4 posto nezaposlenih u građevinarstvu “prvi tračak nade” za poboljšanje situacije u ovom sektoru. Broj nezaposlenih stranih državljana u Austriji, u kolovozu je porastao za 4,4 posto. I broj nezaposlenih Austrijanaca mlađih od 25 godina ponovno je prošli mjesec porastao za 3,9 posto odnosno 59.591 osoba.

Ono što je posebno alarmantno kako pokazuju statistike je da je broj nezaposlenih u Austriji u porastu još od travnja 2023. godine. I da se, prema riječima stručnjaka, stvaran oporavak austrijskog tržišta rada može očekivati tek negdje 2029. godine. A tu je još prisutan i stalni rast inflacije ( 3,5 posto u srpnju), koja je već duže vrijeme u Austriji viša, od one u eurozoni. Sada je na potezu austrijska Vlada, sastavljena od narodnjaka (ÖVP), socijaldomokrata (SPÖ) i liberala Neosa, potpomognuta stručnjacima svih profila da donese nove mjere oživljavanja gospodarske konjunkture, a time i tržišta rada. Uz traženje rješenja za zahuktavanje gospodarstva, na programu Vladine klauzure slijedeća dva dana biti će, između ostalog, i “vruča tema” stalnih poskupljenja u Austriji, posebice hrane i energenata, koji malo pomalo tjeraju Austrijance u sve veće probleme i beznađe.