Što bi se dogodilo kad bi Europska unija nestala? Odgovor je zabrinjavajuć i za države u Europi, a i za Trumpa

U posljednje vrijeme u dijelu američkog političkog spektra, osobito bliskom administraciji predsjednika Donalda Trumpa , sve se češće pojavljuju pozivi na slabljenje ili čak raspad Europske unije. EU se pritom opisuje kao birokratski projekt koji navodno potire nacionalni identitet i suverenitet europskih država. Međutim, kako upozorava analiza portala Politico, takvi stavovi zanemaruju povijesne i političke posljedice koje bi nestanak Europske unije imao za Europu, ali i za same Sjedinjene Američke Države.

Prema toj analizi, Europa bez Europske unije ne bi postala stabilan kontinent snažnih i suverenih nacionalnih država, već bi se mogla pretvoriti u prostor ponovnog buđenja starih teritorijalnih sporova i nacionalnih sukoba. U tom kontekstu Politico povlači paralelu s raspadom bivše Jugoslavije i Zapadnim Balkanom, gdje su povijesne frustracije i nerešena pitanja dovele do dugotrajne nestabilnosti.

Autor ističe da su upravo europske integracije ključni mehanizam koji danas sprječava jačanje teritorijalnog revizionizma i nacionalističkih projekata. U tekstu se navode primjeri političkih aktera u Europi koji otvoreno zagovaraju povijesne ili etničke pretenzije prema susjednim državama, ali su takve ideje, zahvaljujući europskom okviru, do sada ostale politički ograničene. Bez EU-a, upozorava Politico, takve bi ambicije mogle postati realna prijetnja miru.

Analiza također naglašava da bi slabljenje Europske unije ojačalo vanjske aktere poput Rusije, koja već koristi „zamrznute sukobe“ i političku nestabilnost kako bi širila svoj utjecaj. Istodobno, dovođenje u pitanje europske sigurnosne arhitekture oslabilo bi i NATO, što bi imalo izravne posljedice za američke interese. Politico podsjeća da američka potpora europskoj integraciji nakon Drugog svjetskog rata nije bila izraz idealizma, već strateška odluka usmjerena na sprječavanje novih ratova u Europi. Ta je politika, prema autoru, donijela desetljeća mira, gospodarskog rasta i stabilnog transatlantskog partnerstva, od čega su profitirale i Sjedinjene Države.

Analiza Politica upozorava da trenutačni politički napadi na Europsku uniju mogu kratkoročno služiti unutarnjim kulturnim i ideološkim borbama, ali bi dugoročno doveli do ozbiljnih sigurnosnih i političkih posljedica. Raspad EU-a ne bi bio problem samo za Europu, nego bi se vrlo brzo pokazao kao strateška pogreška i za samu Ameriku.