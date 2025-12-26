Naši Portali
TKO PROFITIRA OD SLABE EUROPE?

Što bi se dogodilo kad bi Europska unija nestala? Odgovor je zabrinjavajuć i za države u Europi, a i za Trumpa

Autor
Tea Tokić
26.12.2025.
u 08:27

Trenutačni politički napadi na Europsku uniju mogu kratkoročno služiti unutarnjim kulturnim i ideološkim borbama, ali bi dugoročno doveli do ozbiljnih sigurnosnih i političkih posljedica

U posljednje vrijeme u dijelu američkog političkog spektra, osobito bliskom administraciji predsjednika Donalda Trumpa, sve se češće pojavljuju pozivi na slabljenje ili čak raspad Europske unije. EU se pritom opisuje kao birokratski projekt koji navodno potire nacionalni identitet i suverenitet europskih država. Međutim, kako upozorava analiza portala Politico, takvi stavovi zanemaruju povijesne i političke posljedice koje bi nestanak Europske unije imao za Europu, ali i za same Sjedinjene Američke Države.

Prema toj analizi, Europa bez Europske unije ne bi postala stabilan kontinent snažnih i suverenih nacionalnih država, već bi se mogla pretvoriti u prostor ponovnog buđenja starih teritorijalnih sporova i nacionalnih sukoba. U tom kontekstu Politico povlači paralelu s raspadom bivše Jugoslavije i Zapadnim Balkanom, gdje su povijesne frustracije i nerešena pitanja dovele do dugotrajne nestabilnosti.

Autor ističe da su upravo europske integracije ključni mehanizam koji danas sprječava jačanje teritorijalnog revizionizma i nacionalističkih projekata. U tekstu se navode primjeri političkih aktera u Europi koji otvoreno zagovaraju povijesne ili etničke pretenzije prema susjednim državama, ali su takve ideje, zahvaljujući europskom okviru, do sada ostale politički ograničene. Bez EU-a, upozorava Politico, takve bi ambicije mogle postati realna prijetnja miru.

Analiza također naglašava da bi slabljenje Europske unije ojačalo vanjske aktere poput Rusije, koja već koristi „zamrznute sukobe“ i političku nestabilnost kako bi širila svoj utjecaj. Istodobno, dovođenje u pitanje europske sigurnosne arhitekture oslabilo bi i NATO, što bi imalo izravne posljedice za američke interese. Politico podsjeća da američka potpora europskoj integraciji nakon Drugog svjetskog rata nije bila izraz idealizma, već strateška odluka usmjerena na sprječavanje novih ratova u Europi. Ta je politika, prema autoru, donijela desetljeća mira, gospodarskog rasta i stabilnog transatlantskog partnerstva, od čega su profitirale i Sjedinjene Države.

Analiza Politica upozorava da trenutačni politički napadi na Europsku uniju mogu kratkoročno služiti unutarnjim kulturnim i ideološkim borbama, ali bi dugoročno doveli do ozbiljnih sigurnosnih i političkih posljedica. Raspad EU-a ne bi bio problem samo za Europu, nego bi se vrlo brzo pokazao kao strateška pogreška i za samu Ameriku.

Trump izazvao bijes novim potezom: 'Moramo imati Grenland radi nacionalne sigurnosti'
Ključne riječi
Europska unija SAD Europa Donald Trump

Komentara 37

Pogledaj Sve
Avatar HajdukLika
HajdukLika
09:27 26.12.2025.

EU je dokaz za najduži period mira u Europi. Tko to ne vidi i ne razumije podupire turboglupane poput Orbana, Fica i slično zbunjene!

CR
crocro
09:01 26.12.2025.

Briselko, gdje bi bila Hrvatska da nismo u EU, danas bi bila na popisu Putina kao najzapadnija zemlja koju treba osvojiti a do tada bi bili u zajedničkoj vreći sa srbijom. Ukratko, bila bi na pladnju osvajačima na "Izvolite". Samo zajednička, stabilna i jaka EU može odoljeti globalnim prijetnjama i nezasitnim osvajačima. Hrvatska pripada europskom civiliziranom svijetu i nigdje drugdje. Srbija se ne kreće naprijed u civilizirani krug naroda, pa vidite što se tamo događa, tone iz dana u dan sve dublje u glib. Hrvati tamo ne žele biti i Hrvati su na referendumu odlučili o svojoj budućnosti.

MA
Marko1337
10:37 26.12.2025.

Orban, Fico i slični komunistički nostalgičari bi došli na svoje da ih opet maze i paze Rusi sa tenkovima uz asistenciju Kineza



