Lista najtraženijih zanimanja: Za ovo radno mjesto je najveća potražnja, učitelji u velikom usponu

Indeks slobodnih radnih mjesta OVI u srpnju je pao sedmi mjesec zaredom na godišnjoj razini, i to dva posto, što je najmanja stopa pada u ovoj godini, objavio je Ekonomski institut Zagreb. OVI indeks zabilježio je pad i sedmi mjesec zaredom, ali po najmanjoj stopi u ovoj godini od dva posto na godišnjoj razini. Desezonirani podaci, pak, upućuju na rast vrijednosti indeksa u odnosu na prethodni mjesec u iznosu od 4,8 posto, slično kao i u lipnju, kada je indeks na mjesečnoj razini porastao 6,6 posto", istaknuto je u objavi na internetskoj stranici EIZ-a. EIZ-ovi analitičari kažu da stoga kumulativno pad od kraja prošle godine iznosi 1,7 posto, a gledano po tromjesečjima, prva dva su u "minusu", dok je treće tromjesečje zasad u "plusu", što upućuje na mogući rast aktivnosti u trećem tromjesečju, pod uvjetom da se pozitivne vrijednosti zabilježe tijekom kolovoza i rujna.

Prvih pet najtraženijih zanimanja ostalo je isto u posljednjih godinu dana, ali su se pozicije promijenile. Prodavač je ostao na poziciji najtraženijeg zanimanja, vozači su se s trećeg "popeli" na drugo mjesto, a konobari s petog na treće. Istovremeno, skladištari su s drugog pali na četvrto, a kuhari s četvrtog na peto mjesto. Najveći pozitivan doprinos stopi rasta indeksa u srpnju dali su oglasi za učitelje, zaposlenike u financijama i konobare, dok su najveći negativan doprinos imali oglasi za prodavače, za 2,4 postotna boda, a oglasi u kojima se traže informatičari, liječnici/stomatolozi, medicinske sestre i skladištari zajedno su pridonijeli za "minus" 1,7 postotnih bodova. Najveći pad na ljestvici najtraženijih zanimanja, i to za pet mjesta, imali su ekonomisti, s 25. na 30. mjesto. Najveći skok na ljestvici najtraženijih zanimanja, pak, imali su učitelji, koji su se pomaknuli za čak 16 pozicija, odnosno s 31. na 15. mjesto, navode iz EIZ-a.

U srpnju je trend smanjenja udjela oglasa u kojima se traži srednja razina obrazovanja blago oslabio jer se udio smanjio za tek 0,4 postotna boda, ali se udio oglasa u kojima se traži visoka razina obrazovanja povećao za 0,8 postotnih bodova. Istovremeno su oglasi u kojima se tražila srednja razina obrazovanja imali najveći negativan doprinos ukupnom broju oglasa, za 2,7 postotnih bodova. EIZ-ovi analitičari ističu da se nakon dugo vremena zaustavio pad potražnje za sezonskim radnicima jer je u godinu dana broj oglasa u kojima se nudi sezonsko zaposlenje porastao 0,6 posto, čime se njihov udio blago povećao, na 8,7 posto. No napominju da je i dalje izražen trend smanjenja udjela oglasa u kojima se nudi zaposlenje na određeno, uz istovremeno povećanje udjela oglasa u kojima se nudi zaposlenje na neodređeno.