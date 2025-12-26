Naši Portali
NOVA PROMJENA

Neonacist Sven Liebich ‘zbog mržnje i hajke’ više ne želi biti žena Svenja

Njema?ka: Marla-Svenja Liebich, poznata desni?arska ekstremistica na su?enju zbog nanošenja teških ozlijeda
SEBASTIAN WILLNOW/DPA
Autor
Antonio Mandir
26.12.2025.
u 08:07

Kako bi izbjegao muški zatvor, osuđeni neonacist Sven Liebich (55) legalno je promijenio spol u ‘ženski’ i nestao bez traga

Policija i tužitelji već četiri mjeseca bezuspješno tragaju za osuđenom desničarskom ekstremisticom Marlom Svenjom Liebich. Glasnogovornica ureda javnog tužitelja u Halleu izjavila je za njemačku tiskovnu agenciju (dpa) da nema novih događaja. “Potraga se nastavlja”, izjavila je. Zlatne naušnice, ruž za usne, bluza s leopard uzorkom... Kako bi izbjegao muški zatvor, osuđeni neonacist Sven Liebich (55) legalno je promijenio spol u “ženski” – zahvaljujući novom njemačkom Zakonu o samoodređenju. Ali prije nego što je trebao započeti služenje kazne u ženskom zatvoru, izgubio mu se svaki trag. Sada je očito kontaktirao vlasti iz svog skrovišta jer više ne želi biti žena.

Ključne riječi
neonacist Njemačka

