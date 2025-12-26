Neonacist Sven Liebich ‘zbog mržnje i hajke’ više ne želi biti žena Svenja

Policija i tužitelji već četiri mjeseca bezuspješno tragaju za osuđenom desničarskom ekstremisticom Marlom Svenjom Liebich. Glasnogovornica ureda javnog tužitelja u Halleu izjavila je za njemačku tiskovnu agenciju (dpa) da nema novih događaja. “Potraga se nastavlja”, izjavila je. Zlatne naušnice, ruž za usne, bluza s leopard uzorkom... Kako bi izbjegao muški zatvor, osuđeni neonacist Sven Liebich (55) legalno je promijenio spol u “ženski” – zahvaljujući novom njemačkom Zakonu o samoodređenju. Ali prije nego što je trebao započeti služenje kazne u ženskom zatvoru, izgubio mu se svaki trag. Sada je očito kontaktirao vlasti iz svog skrovišta jer više ne želi biti žena.