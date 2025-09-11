Pet posto rabljenih automobila u Europi ima lažiranu kilometražu

Vrijednost europskog tržišta rabljenih automobila u 2024. procijenjena je na 635 milijardi eura, dok je istovremeno 4,9 posto rabljenih automobila imalo falsificiranu kilometražu, a 40 posto je pokazalo znakove oštećenja, pri čemu novija istraživanja ukazuju na gubitke od oko 5,3 milijarde eura godišnje zbog takvih prijevara.

Pritom, ističu iz carVerticala, tvrtke za izradu izvješća o povijesti vozila, mnogi slučajevi ostaju neotkriveni. Osim novčanih gubitaka, prikrivanje povijesti oštećenja vozila predstavlja stvarne sigurnosne rizike za kupce na tržištu rabljenih vozila. Tržišna rješenja za borbu protiv prevara već postoje, ali borba protiv njih na tržištu rabljenih vozila zahtijeva suradnju između poslovnog i javnog sektora unutar EU-a, poručuju. Iz carVerticala navode da prevaranti na tržištu rabljenih vozila imaju koristi od europskih pravila o zaštiti privatnosti u nekim državama članicama EU. To je zato što GDPR vrlo široko definira osobne podatke, što tvrtkama koje rade s podacima o vozilima otežava dijeljenje informacija, čak i kada su rizici za privatnost niski, pojašnjavaju.

Izvršni direktor carVerticala Rokas Medonis smatra, između ostalog, da EU treba liberalizirati pristup podacima i njihovo korištenje, posebno se baveći neravnotežom informacija koja nastaje kada imovina poput automobila promijeni vlasništvo. Smatra da je borba protiv prijevara na tržištu rabljenih vozila trenutno izuzetno teška. - Zemlje ne razmjenjuju uvijek podatke o vozilima, mnogi zapisi o kilometraži ili oštećenjima nikada se ne digitaliziraju, ne postoji usklađen pristup praćenju prodaje automobila unutar EU, što sve olakšava prikrivanje ove nepoštene prakse. To šteti potrošačima, kao i poštenim tvrtkama, a koristi prevarantima - ocjenjuje.

Iz carVerticala ističu da zemlje poput Njemačke, Italije, Belgije i Nizozemske, čak i kao članice Europskog informacijskog sustava za automobile i vozačke dozvole (EUCARIS) i dalje ograničavaju dijeljenje nekih podataka o povijesti vozila za izvezene automobile.

Pristup "domaće tržište na prvom mjestu" ugrožava potrošače

Tako primjerice Njemačka, najveći izvoznik rabljenih automobila u EU koja opskrbljuje i druga europska tržišta rabljenim automobilima, godišnje izvozi gotovo dva milijuna rabljenih automobila, no službeni podaci o trgovini taj iznos umanjuju za šest puta, tvrde iz carVerticala. - Zemlja pruža ograničene informacije, pozivajući se na zabrinutost zbog GDPR-a. Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) upravlja sofisticiranim sustavima za registraciju vozila koji omogućuju detaljno praćenje povijesti vozila, iako je pristup potpunim podacima i dalje ograničen i ne koristi se za zaštitu javnog interesa - navode.

Napominju da Belgija i Nizozemska također ograničavaju sveobuhvatno dijeljenje podataka za izvezene automobile i tako kupce iz drugih država članica EU-a dovode u rizik, iako imaju sofisticirane domaće sustave za praćenje podataka o automobilima koji su na domaćem tržištu drastično smanjili broj prevara s brojačem kilometara.

Pristup "domaće tržište na prvom mjestu", prisutan u nekim europskim zemljama, ugrožava zaštitu potrošača na razini cijele Unije i šire ciljeve jedinstvenog tržišta. Osim toga, budući da se mnogi automobili uvoze iz istih tih zapadnih zemalja, takva nedostupnost ugrožava kupce u drugim zemljama, posebno u Istočnoj Europi, poručuju iz carVerticala.

Transparentnost i privatnost mogu koegzistirati

No, ističu i da transparentnost i privatnost mogu koegzistirati, primjer čega su i Švedska i Finska, koje su uspjele pronaći ravnotežu između privatnosti i dijeljenja podataka o rabljenim automobilima, štiteći ne samo interese domaćih potrošača, već i potrošače iz drugih zemalja nakon što automobil prijeđe granice.

U švedskoj Agenciji za prijevoz i finskom Traficomu, kupci automobila mogu lako dobiti podatke o povijesti vozila, uključujući kilometražu, vlasništvo i podatke o tehničkim pregledima. Kako bi se osigurala transparentnost, važno je da informacije o broju vozila automobila dostupne kada automobili napuste zemlju i da ih obje zemlje daju, navode iz carVerticala. Tu je i Ujedinjeno Kraljevstvo koje također nudi otvoreni pristup podacima o vozilima, podržavajući snažnu industriju tehničkih pregleda koja pomaže kupcima da izbjegnu prevaru.

Zaključno, poručuju iz carVerticala, EU mora, kako bi zaštitila građane, definirati i uskladiti interakciju između Zakona o podacima, Direktive o otvorenim podacima i GDPR-a. Transparentan okvir za pristup podacima o vozilima na razini cijele Unije pomogao bi u smanjenju prevara, vraćanju povjerenja i podržavanju ciljeva pravednog digitalnog gospodarstva, poručuju.