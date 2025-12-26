Samo oni savršenog vida mogu na ovoj fotografiji pronaći snježnog leoparda unutar 10 sekundi!

Ako želite izoštriti svoje vještine zapažanja i istovremeno otjerati dosadu, ova zimska mozgalica mogla bi biti savršen izazov za vas. Zadatak je jednostavan – barem na prvi pogled: pronađite snježnog leoparda skrivenog u planinskom krajoliku. Zvuči lako? Nemojte se zavarati. Ova mozgalica pokazala se znatno težom nego što se očekivalo.

Snježni leopardi poznati su po iznimnoj sposobnosti kamuflaže. Njihovo krzno je blijedo-sivo s bijelim trbuhom i prekriveno tamnim rozetama, što im omogućuje da se gotovo savršeno uklope u stjenovita, planinska staništa. Upravo zahvaljujući toj prilagodbi mogu se neprimjetno kretati okolišem – i ostati neotkriveni.

Foto: Reddit

Postavite štopericu i pokušajte ga pronaći za manje od 10 sekundi. Samo oni s doista oštrim vidom uspiju iz prve. Fotografija je podijeljena na Redditu, na profilu Find the Sniper, uz opis: “Pronađi snježnog leoparda koji te promatra”.

Iako je moguće zumirati sliku kako bi se povećale šanse za uspjeh, mnogi su priznali da im to nije puno pomoglo. “Previše sam vremena potrošila gledajući ovu sliku. Nakon nekoliko dubokih udaha, mislim da sam ga napokon pronašla”, napisala je jedna korisnica. “Tako je malen”, dodao je netko drugi.

Treća osoba priznala je: “Brzo sam shvatila da ga neću pronaći – barem ne na mobitelu”. “Snježni leopardi imaju najbolju kamuflažu. Ja ga ne mogu vidjeti”, zaključila je četvrta. Ipak, neki su uspjeli riješiti zagonetku. Ako želite provjeriti jeste li bili blizu – ili jednostavno ne možete više čekati – rješenje je u nastavku.

Rješenje: Oni s najizoštrenijim okom brzo su podijelili odgovor u komentarima. “Vidi se samo glava, u donjem središnjem dijelu fotografije”, napisao je jedan korisnik. Drugi je precizirao: “Otprilike u sredini slike, oko jedne šestine od dna – gleda ravno u nas. Odličan izazov”. Jeste li ga uspjeli pronaći sami ili ste morali potražiti pomoć?