NAJAVE ZA POSEZONU SU DOBRE

Podbacili Nijemci, Francuzi, Česi... ali zato na moru nikad više Hrvata i Srba

storyeditor/2025-09-04/PXL_280825_137409939.jpg
Zvonimir Barišin/Pixsell
Autor
Radmila Kovačević
04.09.2025.
u 20:12

S obzirom na jadranske cijene, ugodno je iznenadio i rast posjeta iz susjedne Srbije te BiH.

Javnost naviknuta da turizmu iz godine u godinu ide sve bolje još nije usvojila službenu mantru kako je bolje kad je ljeti gostiju manje, pa mnogi promatrači zbivanja u domaćem turizmu srpanjsko-kolovoške rezultate ispraćaju s kiselim osmijehom. S 9,6 milijuna turista i 60,4 milijuna noćenja u ta dva najturističkija mjeseca gostiju zabilježen je, naime, minus od 0,5 posto u dolascima i 1,3 posto u noćenjima prema srpnju i kolovozu prošle godine. Istina, kumulativno, za svih osam mjeseci (registrirano je ukupno 17,2 mil. turista i 89,8 mil. noćenja) minusa nema, godina bi, barem nominalno s obzirom na inflaciju, u plusu trebala biti i financijski, ali neugodan pečat ostavljaju podbačaji na nekim od najvažnijih emitivnih tržišta. Tradicionalno najbrojnijih Nijemaca, o kojima svake godine uvelike ovisi ishod sezone praktički na cijelom Mediteranu, za osam je mjeseci kod nas bilo oko 2,4 milijuna, a ostvarili su zamalo 17,2 milijuna noćenja. I jedan i drugi parametar slabiji je za tri posto nego lani. Također, oko 671.000 dolazaka iz Češke nije bilo dovoljno da se ponovi lanjski rezultat i turista iz te zemlje bilo je od početka godine do kraja kolovoza dva posto manje nego lani dok su s 4,2 milijuna noćenja u zaostatku od četiri posto. Neugodno su iznenadili i Francuzi.

ZM
zm1
20:25 04.09.2025.

Radmila opet gura narativ ,kao vise je hrvata i srba , kao da i jedni i drugi dolaze na svoju obalu . Valjda bi trebalo vise domaćih i gostiju iz srbije . E radmilče, radmilče

DI
Dingač
20:20 04.09.2025.

Srbi i Hrvati najviše su na moru. Pa normalno. Hrvati gospodare, a Srbi konobare. Vidio sam to. Predivno. Samo im vize treba masno naplaćivati.

Avatar Asterix
Asterix
20:16 04.09.2025.

Na Jadranskome plavom žalu se ponovo živi u bratstvu i jedinstvu.

