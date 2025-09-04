Podbacili Nijemci, Francuzi, Česi... ali zato na moru nikad više Hrvata i Srba

Javnost naviknuta da turizmu iz godine u godinu ide sve bolje još nije usvojila službenu mantru kako je bolje kad je ljeti gostiju manje, pa mnogi promatrači zbivanja u domaćem turizmu srpanjsko-kolovoške rezultate ispraćaju s kiselim osmijehom. S 9,6 milijuna turista i 60,4 milijuna noćenja u ta dva najturističkija mjeseca gostiju zabilježen je, naime, minus od 0,5 posto u dolascima i 1,3 posto u noćenjima prema srpnju i kolovozu prošle godine. Istina, kumulativno, za svih osam mjeseci (registrirano je ukupno 17,2 mil. turista i 89,8 mil. noćenja) minusa nema, godina bi, barem nominalno s obzirom na inflaciju, u plusu trebala biti i financijski, ali neugodan pečat ostavljaju podbačaji na nekim od najvažnijih emitivnih tržišta. Tradicionalno najbrojnijih Nijemaca, o kojima svake godine uvelike ovisi ishod sezone praktički na cijelom Mediteranu, za osam je mjeseci kod nas bilo oko 2,4 milijuna, a ostvarili su zamalo 17,2 milijuna noćenja. I jedan i drugi parametar slabiji je za tri posto nego lani. Također, oko 671.000 dolazaka iz Češke nije bilo dovoljno da se ponovi lanjski rezultat i turista iz te zemlje bilo je od početka godine do kraja kolovoza dva posto manje nego lani dok su s 4,2 milijuna noćenja u zaostatku od četiri posto. Neugodno su iznenadili i Francuzi.