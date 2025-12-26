Odlične vijesti za Baturinu: Kraljevski klub vraća njegovog najvećeg konkurenta za 'smiješan' iznos

Čini se kako se bliži kraj ere talentiranog Argentinca Nice Paza u talijanskom Comu. 21-godišnji ofenzivni veznjak već je neko vrijeme jedan od najboljih igrača cijele lige i dojam je kako je 'prerastao' klub poput Coma i vrijeme je da pronađe klub u kojem njegova karijera može dalje napredovati.

Po svemu sudeći, njegov sljedeći klub mogao bi biti i njegov bivši - Real Madrid. Kraljevski klub prije godinu i pol dana prodao ga je Comu za šest milijuna eura, ali je u ugovor ugrađena klauzula o pravu prvokupa koja kaže kako ga Real u bilo kojem trenutku može vratiti za devet milijuna eura.

Španjolski As piše kako je Kraljevski klub odlučio aktivirati tu klauzulu i dovesti ga natrag u svoje redove u lipnju ove godine. Dobre su to vijesti za hrvatskog reprezentativca Martina Baturinu kojem je Paz najveći konkurent za mjesto u momčadi. Pokušao je trener Cesc Fabregas zaigrati s njima dvojicom u istoj postavi, ali brzo je odustao od toga.

Novi je to odličan posao Reala budući da Paza žele i drugi europski velikani i spremni su za njega ponuditi i puno veći iznos od devet milijuna eura. Transfermarkt ga cijeni na 65 milijuna eura, no zbog pametnog poslovanja, Real će sjajnog igrača dovesti za istu cifru za koliko bi se mogao prodati recimo Toni Fruk.