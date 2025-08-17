'Plenković se polakomio za mogućom popularnošću koju mu donosi slika s Thompsonom, a sada bi se vratio u ustavne okvire'

Rehabilitira li se ustaštvo u društvu i koliko nam to šteti kao državi, za Večernji list pojašnjava Sandra Benčić. S čelnicom stranke Možemo razgovarali smo i o stanju u pravosuđu, njegovoj neovisnosti i ima li utjecaja politike u sudske procese, te zašto smatra da Hrvatska treba priznati palestinsku državu.

Općinsko državno odvjetništvo podiglo je optužnicu protiv novinarke Danke Derifaj zbog "ometanja Thompsonova posjeda". Nadrasta li Thompson, kako kaže odvjetnica novinarke Jadranka Sloković, doista funkciju pjevača?

Optužnica protiv nagrađivane istraživačke novinarke Danke Derifaj jedan je u nizu pokazatelja zlouporabe kaznenog progona i jedan korak dalje u smjeru eliminacije svake društvene, političke ili stručne kritike spram nositelja tzv. novog poretka koji je Anušić najavio. Imenovanjem Turudića za glavnog državnog odvjetnika, Plenković je preuzeo još jednu instituciju i stavio je u funkciju ostvarenja potpune kontrole svih grana vlasti; ovaj puta opasnije i dublje jer se radi o instituciji kaznenog progona i možemo vidjeti da Turudić nije razočarao: počelo je s opozicijskim političarima, sada novinarima i tu sigurno neće stati. Ovaj slučaj za DORH nije postojao sve do trenutka dok Turudić nije sam rekao da podržava Thompsona; na stranu to da se uopće glavni državni odvjetnik o tome oglašava, ali da takav mig za posljedicu ima da se slučaj za koji je policija procijenila da ne predstavlja kazneno djelo izvuče nakon četiri godine i podiže optužnica – to je ono što je jasno obilježje tog novog poretka u kojem postoje građani prvog i drugog reda. Ono što se zapravo događa jest da se sada evidentno vidi namjera stvaranja društveno političkog poretka suprotnog Ustavu i ideji liberalnih demokracija: pozivajući se na zajedništvo, HDZ zapravo dijeli Hrvatsku na one koji su uz njih i one koji su protiv njih. Svi koji su protiv izvan su kruga "zajedništva" i potencijalna su legitimna meta napada: verbalnih napada, napada na društvenim mrežama, prozivki s crkvenog oltara, nasilja na ulici, pa i kaznenog progona.

Plenković vam je poručio da smirite histeriju, da Vlada s time nema ništa i da je pravosuđe neovisno?

Već godinama upozoravamo da se različitim izmjenama zakona i podzakonskih propisa razaraju neovisne institucije i stvara okvir za autoritarni model vladanja Hrvatskoj, model koji je u potpunoj suprotnosti s Ustavom RH. Puno je takvih primjera i na svaku kritiku Plenković odgovara isto: denunciranjem i vrijeđanjem je odbacuje. Tvrdi da je pravosuđe neovisno, a blokirao je izbor predsjednika Vrhovnog suda, tvrdi da je pravosuđe neovisno, a njegov Malenica otvoreno izjavljuje da HDZ mora imati svoju većinu u Ustavnom sudu, pravosuđe je neovisno, ali osoba koja se družila s kriminalcima i bjeguncima od hrvatskog pravosuđa može postati glavni državni odvjetnik, pravosuđe je neovisno, ali će, kada je nužno, blokirati rad EPPO-a. Njegove uvrede i pokušaji označavanja svake kritike kao "histerične" pokazuju njegovu slabost da se brani argumentima. Ovo nije prvi napad DORH-a na one "izvan kruga zajedništva" niti je prvi napad na novinare. Ovo će se nastaviti sve dok svi zajedno ne pružimo ozbiljan i organizirani otpor.

Stoji li Crkva iza Thompsona, kako gledate na sve češće političke poruke s oltara i je li vrijeme za reviziju Vatikanskih ugovora kako kaže šef SDP-a?

Dio struktura u društvu i u Crkvi želi promjenu ustavnog poretka prema autoritarnijem, konzervativnijem, pa i isključivijem u pitanju prava građana, žele utemeljenost države i zakona na crkvenom nauku i ukidanje sekularnosti. U posljednjih nekoliko mjeseci vidjeli smo da iste ili vrlo slične poruke ponavljaju različiti akteri: od ministra Anušića, predsjednika Sabora Jandrokovića, do nadbiskupa i biskupa. No to nisu jedini glasovi koji dolaze iz Crkve; nasuprot porukama kakve smo na Gospu mogli čuti u Sinju, a gdje se svakome tko se ne slaže s Thompsonom i Dalićem poručuje da pate i umru u toj patnji, čujemo i poruke o potrebi gledanja u budućnost, usmjeravanja naše energije prema slabijima u društvu, prema svima onima koji se zbog siromaštva, podrijetla, bolesti, dobi nalaze na samim marginama društva. Čujemo i Crkvu koja se ne slaže sa sjedinjenjem države i Crkve, koja razumije da kršćanstvo nije isključivo, nije nacionalno i nije elitno. Ova naša unutarnja previranja o mjestu države i mjestu Crkve u našem društvu nisu vezana isključivo uz Vatikanske ugovore, već uz nerješavanje pitanja identiteta nacije. Složili smo se već prethodno da Vatikanske treba mijenjati i poduprli tu inicijativu u Saboru, no da ih i nema, mi bismo imali ovaj problem jer on ne dolazi iz Rima, već dolazi iz dijela kaptolskih struktura i dijela političkih stranaka uključujući i vladajuću stranku.

Plenković pak poručuje, nakon što se ZDS, bez sankcija, izgovarao i u Saboru da ga treba sankcionirati. Kako gledate na novi "preokret"?

Da situacija nije tako ozbiljna, bilo bi pomalo i smiješno kako kao list na vjetru leti čas na jednu čas na drugu stranu. Kao prvo, on je taj koji je inicijalno dozvolio Jandrokoviću da ne sankcionira ZDS u Saboru. Naime, nitko od zastupnika HDZ-a, a kamoli predsjednik Sabora ne istupa solerski, izvan dogovora sa strankom. Drugo, nije Jandroković to učinio jednom u jednom danu, već nekoliko dana zaredom nakon Thompsonova koncerta u Zagrebu; da je htio, mogao je reagirati odmah bilo javno bilo u četiri oka s Jandrokovićem, no to nije učinio. Dodatno, naš klub je poslao dva zahtjeva Odboru za Ustav u vezi sankcioniranja ZDS-a u Saboru, no Odbor se nije održao mada se trebao sazvati u roku od 24 sata od zahtjeva. Dakle, da su htjeli "povući ručnu", mogli su to napraviti odmah. Ali nisu, a nisu zato što se Plenković polakomio za mogućom popularnošću koju mu donosi slika s Thompsonom, prestrašio se mase ljudi koja nose HOS-ove majice, Anušića koji je najavio novo vrijeme i populistički odlučio da će jahati na tom valu. Još se i digao na Thompsonovu pjesmu na mimohodu da bi podcrtao da je na toj strani. Sada kada je stvar otišla toliko daleko da se prelijeva na dječje igre, ulice naših gradova, a o društvenim mrežama da ne govorim, sada bi se on navodno vratio u ustavne okvire. Pokazao je nedopustivu neodgovornost prema državi, društvu i u konačnici građanima koji osjećaju strah od prijetnji i napada jer ne spadaju u usku i nakaradnu definiciju "pravog domoljuba"; a to su samo oni koji su etnički čisti, koji slušaju Thompsona, idu u pravu crkvu kod ispravnih propovjednika, glasaju za HDZ ili njihove satelite.

Je li ozakonjenje "dvostruke konotacije" dobro rješenje, odnosno ugradnja preporuka Vijeća za suočavanje s prošlošću prema kojima bi ZDS bio dozvoljen u striktno komemorativne svrhe o čemu vladajući razmišljaju?

Prvo treba reći da je i sam dokument naglasio apsolutnu nužnost usklađenosti s Ustavom RH kod propisivanja zabranjenih pokliča i simbola. Ustavni sud je jasno rekao da ZDS nije u skladu s Ustavom. Isto tako Vijeće samo u dokumentu navodi da to što se taj pozdrav koristio kod nekih postrojbi za vrijeme rata ne znači da to i tada nije bilo protuustavno. No Vijeće nije zakonodavac, Sabor je zakonodavac i Sabor treba jasno reći isto ono što je rekao i Ustavni sud. Sam pojam dvostruke konotacije fašističkih i nacističkih pozdrava je kao i pojam drveno željezo, primjer oksimorona i po mom mišljenju takva iznimka ne može i ne smije biti ozakonjena. ZDS je i preuzet od HOS-a kao dio njihove politike naslanjanja i veličanja NDH. Dopuštanjem takve iznimke bi se, prema interpretaciji samog Vijeća, ozakonila upotreba ustaških simbola za vrijeme Domovinskog rata, a to je najveća šteta koju možemo napraviti i braniteljima i društvu u cjelini.

Žalite li danas u Možemo što ste inzistirali na samostalnom izlasku na parlamentarne izbore nakon kojih je HDZ dobio i treći mandat na vlasti, ovog puta u kombinaciji s desnicom, je li bila pogreška što niste uspjeli naći "zajednički jezik"?

Nismo inzistirali na samostalnom izlasku, već smo pregovarali o mogućem zajedničkom izlasku u pojedinim izbornim jedinicama, no ti pregovori nisu uspjeli. Na lokalnim izborima smo u pojedinim gradovima i općinama izašli zajedno sa SDP-om, a u nekima samostalno. Ono što je sigurno jest da imamo zajednički cilj sprečavanja pretvaranja Hrvatske u neliberalnu demokraciju poput Orbánove Mađarske i cilj osvajanja vlasti na sljedećim izborima, a kako će izgledati izlazak na izbore, razgovarat ćemo kad za to dođe vrijeme. Bitno je da u mjesečnim anketnim ispitivanjima mi i SDP imamo zajedno više od HDZ-a i to je dobar pokazatelj mogućih promjena.

Zbog novonastale klime strahujete i od fizičkog nasilja. Je li to pretjerana panika ili doista držite da nismo daleko od prelijevanja verbalnog nasilja i na ulice?

Ne strahujemo, nego tome svjedočimo: od napada na pojedince na ulicama, ozbiljnih prijetnji oporbenim političarima, prijetnji i opstrukcijama javnih događanja koja nisu u skladu s vrijednostima "novog poretka". Nasilnici su se osilili i ohrabreni su nekažnjavanjem i porukama vladajuće stranke koja relativizira i minorizira svaku prijetnju, napad ili otvoreno promoviranje ustaštva.

Zabrinjavajuće snimke stižu iz susjedstva. Kako gledate na sve što se događa u Srbiji?

Gledam na to kao na upozorenje što se sve društvu može dogoditi kada dopusti da autoritarni i kleptomanski model vlasti zaživi, što se dogodi društvu u kojem su mediji gotovo uništeni, gdje postoje oni "ispravni" koji stoje iza vrijednosti vladajuće stranke i oni "krivi" koji su legitimna meta batinaša, policije, opskurnih medijskih likova… nasilje koje gledamo na ulicama Srbije je nasilje potaknuto i orkestrirano od Vučića. Potpuna odsutnost političke i kaznene odgovornosti vučićevaca dovela je do prosvjeda građana koji već mjesecima ne jenjavaju. Izražavamo podršku svim građanima Srbije koji se nenasilno bore za demokratsku, otvorenu, europsku i socijalnu Srbiju.

Apelirate na premijera i tražite od Sabora da u rujnu prizna Palestinu. Plenković pak poručuje da ne zna na koga bi se priznanje odnosilo. Kako to komentirate?

U trenutku kada je više od 60 tisuća ljudi ubijeno u Gazi od kojih većinom djeca i žene, u trenutku kada pred našim očima ljudi umiru od gladi samo zato što Izrael ne propušta humanitarnu pomoć, u trenutku u kojem Netanyahu govori o "Velikom Izraelu" i potpunoj okupaciji Gaze, naše premijer opet ne zna. Ako ne zna na koga bi se priznanje odnosilo, možda da pita svog prijatelja Macrona koji je najavio priznanje Palestine ili pak predsjednicu Republike Slovenije, ona, eto, zna. Isto može pitati kolege iz Španjolske, Irske, Norveške itd. No naravno ne radi se o tome, radi se o njegovu poltronstvu i potpunom nedostatku formuliranja bilo kakve vanjskopolitičke inicijative Hrvatske. Mi smo imali brojne inicijative u Saboru oko Palestine i sve su odbačene.