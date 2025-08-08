Možemo! traži hitno priznanje Palestine i zabranu oružja Izraelu

Saborski klub stranke Možemo! u pismu je u petak pozvao ostale stranačke klubove u Hrvatskom saboru da zajednički upute premijeru Andreju Plenkoviću zahtjev za priznanjem države Palestine te za zabranom izvoza i transfera oružja prema Izraelu. U pismu koje su uputili saborskim zastupnicima, Možemo poziva na okupljanje šire međustranačke potpore oko te dvije ključne točke i od premijera traže da se o Odluci o priznanju države Palestine glasa već na početku sljedeće sjednice Sabora 16. rujna, nakon aktualnog prijepodneva.

Zastupnici pišu da su "zgroženi humanitarnom katastrofom bez presedana" i poručuju da je moralna i politička obveza Hrvatske da pokuša zaustaviti daljnja stradanja civila i djece. ''Svjesni humanitarne katastrofe i strahovitih stradanja civila u pojasu Gaze, smatramo da je naša dužnost učiniti sve što je u našoj moći kako bi se ta stradanja zaustavila'', stoji u pismu. ''Priznanje države Palestine, osim što predstavlja simbolički čin i potvrdu predanosti rješenju o dvije države, u ovom trenutku može potencijalno doprinijeti međunarodnom konsenzusu koji traži od vlade Benjamina Netanyahua prekid vatre, omogućavanje humanitarne pomoći i vraćanje međunarodnog pravnog poretka'', ocijenili su iz Možemo.

Naveli su i da je rješenje o dvije države dugogodišnja službena politika Vlade oko koje postoji širi konsenzus među strankama, a pozvali su se i na istraživanje javnog mnijenja prema kojem većina hrvatskih građana podupire priznanje Palestine. Od Vlade klub Možemo također zahtijeva suspenziju svih postojećih dozvola za izvoz oružja Izraelu, ako takve postoje. ''Smatramo da Hrvatska ne smije sudjelovati u izvozu i/ili transferu oružja koje se koristi u oružanim sukobima u kojima svakodnevno stradaju civili i djeca. Naša je dužnost zalagati se za mir, međunarodni pravni poredak i pravo svakog čovjeka na život i sigurnost'', stoji u pismu predsjedniku Vlade. Zastupnici koji podrže inicijativu trebaju to potvrditi do 20. kolovoza, a pismo će tada biti poslano premijeru kao zahtjev skupine potpisnika iz različitih stranaka.