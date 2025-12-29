Predsjednik gradskog vijeća Bjelovara skrivio prometnu: Podnijet ću ostavku na sve funkcije

Predsjednik Gradskog vijeća Bjelovara Bruno Zadro, inače član HSLS-a i poznati bjelovarski ginekolog, na sam Badnjak doživio je prometnu nesreću koju je skrivio pod utjecajem alkohola, piše Klikni.hr. Danas je u kratkom telefonskom razgovoru za Klikni.hr otkrio da će podnijeti ostavku. "Podnijet ću ostavku na sve funkcije" – kratko je poručio Zadro.

Inače, prometna nesreća se dogodila u mjestu Utiskani na području općine Ivanska nedaleko od Bjelovara. Do nesreće je došlo kada je doktor Zadro zahvatio bankinu uslijed čega je sletio s ceste te najprije udario u ogradu, a potom i u stablo. Nakon slijetanja Zadro je prevezen u bolnicu s lakšim ozljedama.