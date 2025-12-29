Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 69
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
POD UTJECAJEM ALKOHOLA

Predsjednik gradskog vijeća Bjelovara skrivio prometnu: Podnijet ću ostavku na sve funkcije

Održana 4. sjednica Gradskog vijeća Grada Bjelovara
Damir Spehar/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
29.12.2025.
u 11:26

Zadro zahvatio bankinu uslijed čega je sletio s ceste te najprije udario u ogradu, a potom i u stablo.

Predsjednik Gradskog vijeća Bjelovara Bruno Zadro, inače član HSLS-a i poznati bjelovarski ginekolog, na sam Badnjak doživio je prometnu nesreću koju je skrivio pod utjecajem alkohola, piše Klikni.hr. Danas je u kratkom telefonskom razgovoru za Klikni.hr otkrio da će podnijeti ostavku. "Podnijet ću ostavku na sve funkcije" – kratko je poručio Zadro.

Inače, prometna nesreća se dogodila u mjestu Utiskani na području općine Ivanska nedaleko od Bjelovara. Do nesreće je došlo kada je doktor Zadro zahvatio bankinu uslijed čega je sletio s ceste te najprije udario u ogradu, a potom i u stablo. Nakon slijetanja Zadro je prevezen u bolnicu s lakšim ozljedama.

Ključne riječi
ostavka prometna nesreća Bruno Zadro

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!