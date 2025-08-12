Što mi je o ljubavi prema Hrvatskoj, na njen veliki praznik, na Brijunima došapnuo Shakespeareov i Šerbedžijin 'Kralj Lear'

U prvoj sceni Shakespeareova "Kralja Leara", ostarjeli kralj, kojem je dosta vladanja i krune, odlučuje vlast prenijeti i kraljevstvo podijeliti među svoje tri kćeri – Goneril, Regan i Cordeliju. Od njih prije toga traži da ga riječima uvjere koliko ga vole. Prve dvije se za očevu naklonost natječu ulizivačkim riječima punima lažne ljubavi i divljenja. Goneril kaže da ga voli više od očinjeg vida, više od slobode same i svega drugoga na svijetu. Regan kaže sve to isto, ali još i više, jer ne zna za veću radost od služenja ocu. Tada Lear daje riječ najmlađoj, još neudanoj, ljubimici i najvećoj radosti srca svoga Cordeliji. Što ćeš mi ti reći, zlato očevo, pita je? A Cordelia staloženo i mirno odgovara: – Ništa. Kako ništa? – zaprepašten je i uzrujan kralj. Od ništa nastaje ništa, kaže joj, potiče da razmisli, ponovi, dopuni, dotjera i nakiti svoju izjavu ljubavi, kao što su to njene sestre već učinile.
Mnogi su mu godinama poručivali da ode, a Rade Šerbedžija, skupa sa svojom malom biološkom i velikom umjetničkom obitelji je ostajao i ostao. Nije se odrekao jezika, pozornice, publike ni prostora na kojem je odrastao, iz godine u godinu ustrajno dajući svoj veliki doprinos kulturi i jeziku svoje domovine, na način koji nas čini ponosnima pred čitavim svijetom
Rat Rusije i Ukrajine traje već gotovo tri i pol godine, ali pregovori bi također mogli biti dugotrajni.
Grade se nove i obnavljaju postojeće ceste, uređuje se promet u gradu, uklanjaju oronule građevine. Investira se u školske i gospodarske objekte, komunalnu infrastrukturu.
Kad smo u javnom prostoru čuli takvu ispriku koju potpisuje tinejdžer koji je bio 12-godišnji dječak kad je zapratio četnički portal? Radi sporta i Vukovara bila bi lijepa gesta da mu HNK Vukovar 1991 pruži novu priliku
Politika Europske unije zapravo je dala Ilhanu Alijevu "odriješene ruke", nakon što je Europa ostala bez ruskog plina 2022. kada je Putin pokrenuo invaziju na Ukrajinu, a tu prazninu popunio je Azerbajdžan
Da je obuzeta potrebom za stalnom medijskom vidljivošću, uvažena zastupnica demonstrira nam iz dana u dan. Grizući i napadajući kad god osjeti trenutak.
Do kraja kolovoza 1995., preko rijeke Save iz Srpca prema Davoru u nehumanim je uvjetima pod lažnim nazivom "humano preseljenje" protjerano 20.836 ljudi, velikom većinom katolika Hrvata, ali i ostalih sa šireg banjolučkog područja
Na temelju knjige Aleksandre Wojtaszek poljski građanin - inače, mnogo načitanije i zainteresiranije čeljade od hrvatskoga građanina - može donositi odluku treba li ili ne treba putovati u Hrvatsku, primjerice na odmor. Po njoj, svakako treba! Premda su, i tu stvar biva zanimljiva, navedeni mnogi razlozi zbog kojih možda baš i ne bi trebalo ići u tu zemlju
Prirodno je da se Kina, 10 puta brojnija od Rusije, želi proširiti na pusti ruski Sibir. Već useljava milijune "gastarbajtera". A Putin gubi snagu u Ukrajini
Hrvatska gubi rat s divljom gradnjom. Dok se priprema novi zakon o legalizaciji, ministru ispred nosa niču stotine novih užasnih objekata, betonizira se obala. Legalizacijom se čisti dojučerašnji nered, a ohrabruje sutrašnji.