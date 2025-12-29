USKOK podigao optužnicu protiv bivšeg gradonačelnika Paga

USKOK je izvijestio kako je, nakon provedene istrage koja je pokrenuta 17. lipnja 2025., pred Županijskim sudom u Splitu podigao optužnicu protiv četvorice hrvatskih državljana (1966., 1967., 1972., 1981.) i dvije pravne osobe zbog počinjenja kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti, pomaganja u zlouporabi položaja i ovlasti, trgovanja utjecajem te poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti. Optužnicom je obuhvaćen bivši gradonačelnik Grada Paga, Ante Fabijanić. Cijelo priopćenje USKOK-a u nastavku prenosimo u cijelosti.

- Optužnicom se stavlja na teret, da je, u razdoblju od 9. do 24. travnja 2025. u Pagu, I. okr. kao gradonačelnik Grada Paga (dalje: Grad), na traženje III. okr. - svojeg vozača i osobe od povjerenja, da mu hitno osigura novčana sredstva za plaćanje njegovog dospjelog poreznog duga, s II. okr. - direktorom i osobom ovlaštenom za zastupanje V. okr. trgovačkog društva kojeg je osnivač Grad i IV. okr. - osnivačem i osobom ovlaštenom za zastupanje VI. okr. trgovačkog društva, inače ugovornim izvođačem radova za V. okr. društvo, dogovorio da III. okr. na teret Grada, izradom neistinitih poslovnih isprava za posao Grada s V. okr. društvom, a putem VI. okr. društva, koji posao neće biti izvršen, osiguraju pribavljanje novca za podmirenje navedene porezne obveze, s čime je III. okr. bio upoznat. Slijedom navedenog je I. okr. naložio žurno izdavanje narudžbenice kojom se od V. okr. društva traži obavljanje radova u vrijednosti od 16.300,00 eura, dok je II. okr. prikazao da je obavljanje tih radova povjerio VI. okr. društvu.

Nakon toga je IV. okr. u ime VI. okr. društva za izvršenje tih navodnih radova već 10. travnja 2025. izdao V. okr. društvu račune na ukupni iznos od 16.300,00 eura, iako su znali da poslovi nisu izvršeni i da stoga nema osnove za plaćanje. Na inzistiranje III. okr. da se plaćanje tako neistinito iskazanih radova izvrši žurno, Grad je temelju naloga I. okr. izvršio plaćanje 16.300,00 eura V. okr. društvu za radove koji nikad nisu obavljeni, a V. okr. društvo je zatim taj novac po nalogu II. okr. proslijedilo na račun VI. okr. društva. Potom je IV. okr. navedeni iznos isplatio III. okr., koji je 23. travnja 2025. tako pribavljenim novcem nadležnoj Poreznoj upravi podmirio svoje dugovanje s osnove neplaćenog poreza. Na opisani način su I., II. III. i IV. okr. na štetu Grada III. okr. pribavili nepripadnu materijalnu korist od najmanje 16.300,00 eura.

Nadalje se optužnicom II. okr. tereti da je, od siječnja 2024. do 16. lipnja 2025. na području Paga i Kruševa, kao direktor i osoba ovlaštena za zastupanje V. okr. trgovačkog društva, s ciljem da se neosnovano materijalno okoristi, kao protuuslugu za dobivanje posla - izvođenje dijela građevinskih radova - zatražio isplatu 10 % od vrijednosti tih radova. Naime, nakon što je II. okr. u ime V. okr. društva kao naručitelja, s jednim trgovačkim društvom (dalje: TD) kao izvođačem, zaključio ugovor o izvođenju radova na području V. okr. društva u vrijednosti od 4.530.263,54 eura, znajući da će TD-u biti potreban podizvođač u dijelu radova koji se odnose na dio ugovorom predviđenih poslova, stvarnom voditelju poslovanja drugog trgovačkog društva ponudio da će koristeći svoj autoritet kao naručitelj radova o kojem ujedno i ovisi odobrenje plaćanja tih ugovorenih radova visoke vrijednosti TD-u, osigurati da njegovo trgovačko društvo kao podizvođač TD-a izvrši poslove u dijelu ugovorene vrijednosti od oko 480.000,00 eura, a da mu zauzvrat, po okončanju tih poslova i nakon što TD isplati cjelokupni ugovoreni iznos radova njegovom društvu kao podizvođaču radova, isplati nagradu u visini od 10 % vrijednosti izvedenih radova, na što je ovaj pristao. Nakon što je trgovačko društvo podizvođač naplatilo radove u sveukupnoj vrijednosti od 596.085,36 eura, II. okr. je 16. lipnja 2025. od stvarnog voditelja društva podizvođača preuzeo dio zatraženog novca u iznosu od 13.000,00 eura - navodi USKOK.