VIDEO Thompson objavio spot snimljen na zagrebačkom Hipodromu, pogledajte 'Ravnotežu'

Nakon koncerta u Sinju Marko Perković Thompson razveselio je sve obožavatelji novim spotom koji je upravo objavljen na njegovom kanalu na YouTubeu i Facebooku. Riječ je o pjesmi "Ravnoteža", za koju je spot snimljen 5. srpnja na zagrebačkom Hipodromu. Obožavatelji su u komentarima na Facebooku napisali kako jedva čekaju premijeru, ali su i pokazali nestrpljenje jer žele što prije vidjeti snimku cijelog koncerta sa zagrebačkog Hipodroma na kojem je Thompson pjevao pred pola milijuna obožavatelja.

- Kada će biti cijeli koncert iz Zagreba dostupan? Jedva čekam vidjeti cijeli koncert i čekamo novi koncert - pisali su obožavatelji. Nije poznato kada će biti objavljena snimka s koncerta u Zagrebu, a neki od obožavatelja su prenijeli poruku kako je snimka u izradi i kako Thompsonov tim želi da video bude u najboljem izdanju i zato ne žure. Nakon nedavno održanog koncerta u Sinju pjevač se obratio svojim obožavateljima kako bi im se ispričao zbog gužvi i čekanja koja su nastala prije i poslije njegovog nastupa, a na koje nije mogao utjecati.

- Od srca vam se obraćam nakon koncerta na Sinjskom hipodromu, s iskrenom potrebom da vam se zahvalim na vašem dolasku, strpljenju i ljubavi koju ste još jednom pokazali. Znam da je velik broj vas imao ozbiljnih problema u dolasku do Hipodroma i nakon toga u odlasku – gužve, zastoji, otežan promet i ulazak, a neki nažalost nisu ni uspjeli doći do samog prostora koncerta. I ja sam osobno, sa svojom obitelji i bendom, satima putovao prema Sinju, a više od sat vremena se probijao do bine. S koncertom smo kasnili jer smo čekali velik broj vas kako biste ušli na koncertni prostor hipodroma. - napisao je tada i dodao:

- Vjerujte mi, i meni je to bilo teško – jer sam znao da me čekate, i nisam želio da itko od vas bude uskraćen za ono zbog čega smo svi došli: zajedništvo, glazbu i emociju. Pri povratku u Split, ja, moja obitelj i bend sa svojim obiteljima probijali smo se cijelu noć i tek oko 9 ujutro stigli kući. Duboko suosjećam sa svima koji su zbog nastale situacije bili pogođeni – i zbog toga vam se iskreno ispričavam. Neke stvari jednostavno nisu bile u našim rukama i izvan su naše kontrole, ali ja osjećam odgovornost jer ste zbog mene i moje glazbe bili tamo. Unatoč svemu, vaša energija i odanost još su jednom pokazali koliku snagu imamo kad smo zajedno. Hvala vam na svakom koraku koji ste prešli, svakom trenutku čekanja i svakoj pjesmi koju ste pjevali sa mnom.