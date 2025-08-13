Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 141
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GABI NOVAK
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
#30 GODINA OLUJE
#MARKO PERKOVIĆ THOMPSON
Poslušaj
Prijavi grešku
RAZVESELIO FANOVE

VIDEO Thompson objavio spot snimljen na zagrebačkom Hipodromu, pogledajte 'Ravnotežu'

Veliki koncert Marka Perkovića Thompsona u Sinju
Foto: Matija Habljak/PIXSELL
1/20
VL
Autor
Vecernji.hr
13.08.2025.
u 19:02

Obožavatelji su u komentarima na Facebooku napisali kako jedva čekaju premijeru, ali su i pokazali nestrpljenje jer žele što prije vidjeti snimku cijelog koncerta sa zagrebačkog Hipodroma na kojem je Thompson pjevao pred pola milijuna obožavatelja

Nakon koncerta u Sinju Marko Perković Thompson razveselio je sve obožavatelji novim spotom koji je upravo objavljen na njegovom kanalu na YouTubeu i Facebooku. Riječ je o pjesmi "Ravnoteža", za koju je spot snimljen 5. srpnja na zagrebačkom Hipodromu.  Obožavatelji su u komentarima na Facebooku napisali kako jedva čekaju premijeru, ali su i pokazali nestrpljenje jer žele što prije vidjeti snimku cijelog koncerta sa zagrebačkog Hipodroma na kojem je Thompson pjevao pred pola milijuna obožavatelja.

- Kada će biti cijeli koncert iz Zagreba dostupan? Jedva čekam vidjeti cijeli koncert i čekamo novi koncert - pisali su obožavatelji. Nije poznato kada će biti objavljena snimka s koncerta u Zagrebu, a neki od obožavatelja su prenijeli poruku kako je snimka u izradi i kako Thompsonov tim želi da video bude u najboljem izdanju i zato ne žure.  Nakon nedavno održanog koncerta u Sinju pjevač se obratio svojim obožavateljima kako bi im se ispričao zbog gužvi i čekanja koja su nastala prije i poslije njegovog nastupa, a na koje nije mogao utjecati. 

Kakvi kadrovi! Pogledajte atmosferu na Thompsonovom koncertu u Sinju, obožavatelji su uživali
Veliki koncert Marka Perkovića Thompsona u Sinju
1/167

- Od srca vam se obraćam nakon koncerta na Sinjskom hipodromu, s iskrenom potrebom da vam se zahvalim na vašem dolasku, strpljenju i ljubavi koju ste još jednom pokazali. Znam da je velik broj vas imao ozbiljnih problema u dolasku do Hipodroma i nakon toga u odlasku – gužve, zastoji, otežan promet i ulazak, a neki nažalost nisu ni uspjeli doći do samog prostora koncerta. I ja sam osobno, sa svojom obitelji i bendom, satima putovao prema Sinju, a više od sat vremena se probijao do bine. S koncertom smo kasnili jer smo čekali velik broj vas kako biste ušli na koncertni prostor hipodroma. - napisao je tada i dodao:

- Vjerujte mi, i meni je to bilo teško – jer sam znao da me čekate, i nisam želio da itko od vas bude uskraćen za ono zbog čega smo svi došli: zajedništvo, glazbu i emociju. Pri povratku u Split, ja, moja obitelj i bend sa svojim obiteljima probijali smo se cijelu noć i tek oko 9 ujutro stigli kući. Duboko suosjećam sa svima koji su zbog nastale situacije bili pogođeni – i zbog toga vam se iskreno ispričavam. Neke stvari jednostavno nisu bile u našim rukama i izvan su naše kontrole, ali ja osjećam odgovornost jer ste zbog mene i moje glazbe bili tamo. Unatoč svemu, vaša energija i odanost još su jednom pokazali koliku snagu imamo kad smo zajedno. Hvala vam na svakom koraku koji ste prešli, svakom trenutku čekanja i svakoj pjesmi koju ste pjevali sa mnom.
Ključne riječi
showbiz ravnoteža Hipodrom Zagreb Marko Perković Thompson

Komentara 4

Pogledaj Sve
KP
kradoljub.profiter
19:34 13.08.2025.

Nestao Bog na šest dana i anđeli krenu u potragu. Sedmi dan našli su ga kako odmara i odmah upitaju gdje je bio. Bog pokaže rukom ispred sebe i kaže: - Pogledajte što sam stvorio! A anđeli zbunjeno upitaju štoo je to. Bog im odgovori:- To je planet. Nazvat ću ga Zemlja i to će biti mjesto gdje ću testirati Ravnotežu. Na primjer, stvorio sam kontinente s ljudima različite boje kože, ovdje će biti bijeli, tamo crni, a ondje žuti. Postojat će prostori s mnogo vode i s malo vode, vrući i hladni, bogati i siromašni... sve je u Ravnoteži. Nato jedan od impresioniranih anđela pokaže na jedno mjesto na Zemlji i upita: - Bože, a što je onaj dio? - To je Hrvatska. Tamo su prekrasne planine, ravnice, rijeke i potoci. Ljudi tog prostora će biti lijepi, društveni, miroljubljivi i radišni. Zbunjeni anđeo na to odgovori: Ali što je s Ravnotežom? Rekao si da je sve u Ravnoteži. >Bog se nasmiješi i kaže: - U sredini je Markov trg. Čekajte da vidite kakve i*iote ću tamo staviti.

MA
ManetUndMonet
19:30 13.08.2025.

TOP! Pjevat ćemo i pozdravljati kako nas volja. This is Croatia!

PR
Prezent
19:13 13.08.2025.

Potrebno je, napokon, javno izreći i ISTINU da veliki dio te koncertno-stadionskae publike sa Thomsonovih koncerata i nogometnih stadiona, zapravo strasno UŽIVA i u svakodnevnom preslušavanju cajk-glazbe koja dolazi iz Srbije. I ne samo da oni to slušaju na mobitelima,, radio stanicama i masovno posječujući koncerte srpskih cajki u Hrvarskoj, nego je ta cajk-glazba postala neizostavni dio svih njihovih privatnih i obiteljskih zabava. U Europskoj povijesti takva vrst kameleonstva nikad nije zabilježena. Taj melos, tekstovi i poruke koje se iznose u srpskim cajkama njima su jako bliski i oni ih doživljavaju vrlo intimno, kao dio svog osobnog razmišljanja i načina svakodnevnog življenja.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Snimanje emisije IN magazin
Video sadržaj
5
MEDIJSKI TRANSFER

Velike promjene u In Magazinu! Minea i većina ekipe odlaze na srpsku TV koja uskoro dolazi u Hrvatsku

- Mogu vam samo zasad potvrditi da sam na Novoj TV do 15. kolovoza, jer sam potpisala sporazumni raskid ugovora, kazala nam je Ivana Mandić Marković, urednica In Magazina. Svi oni bi, kako neslužbeno doznajemo, od kraja studenog trebali raditi novu lifestyle emisiju na srpskoj Hype TV, koja uskoro dolazi u Hrvatsku. Da će tu emisiju voditi Minea na društvenim je mrežama potvrdio je i Saša Mirković, vlasnik Hypea

Sarajevo: Predavanje Aleksandra Stankovića
Video sadržaj
NEDJELJOM U 2

Stanković o gostu prošlosezonske emisije: 'Pitao sam ga da mi objasni paradoks: veliki trbuh, a govorite o pretilosti'

Hrvoje Handl, psihijatar iz Zagreba, došao mi je u emisiju i, kao što sam i rekao, na taj neki nasmiješen i otvoren način govorio o svemu. Zanimljiva stvar kod tog čovjeka jest što s njim možete razgovarati sasvim spontano. To sam odmah primijetio. Nije on od onih koji, čim im nešto kažete, odmah krenu pričati o sebi, kazao je Stanković

Beograd: Dino Jelusić sudjelovao na konferenciji za medije povodom 58. Gitarijade u Zaječaru
Video sadržaj
U LISINSKOM

Dino Jelusić poseban je gost na koncertu Simply The Best: 'Tina je kraljica svega – od rocka, popa do soula'

no što ovu večer čini posebnom jest gostujući nastup Dina Jelusića, jednog od najmoćnijih rock vokala današnjice. Dino će izvesti neke od najpoznatijih dueta koje je Tina Turner otpjevala s glazbenim velikanima poput: Davida Bowieja, Micka Jaggera, Bryana Adamsa, Roda Stewarta, Erosa Ramazzottija… – i to uz snažnu pratnju vrhunskog simfonijskog orkestra i rock benda!

Učitaj još