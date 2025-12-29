Naši Portali
VIDEO Pogledajte što je Zelenski napravio u trenutku kada je Trump izgovorio ovu šokantnu rečenicu

29.12.2025.
u 06:30

Središnja tema razgovora bio je mirovni plan od 20 točaka, koji je, prema Zelenskom, "90% dogovoren". Ključne prepreke ostaju teritorijalni ustupci, koje Rusija zahtijeva, i sigurnosna jamstva.

Za razliku od burnog susreta u veljači u Ovalnom uredu, višesatni sastanak ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i američkog predsjednika Donalda Trumpa protekao je bez prepirki, ali i bez znatnog napretka. Optimističan ton oba čelnika zasjenile su grimase Zelenskog i neriješena ključna pitanja. Zelenski je u jednom trenutku reagirao na Trumpove izjave, posebice kada je američki predsjednik ustvrdio da "Rusija želi da Ukrajina uspije", što je izazvalo ukrajinskog lidera da slegne ramenima i jedva suzdrži smijeh. Trumpove digresije o hrani u Mar-a-Lagu i fizičkoj građi ukrajinskih generala dodatno su naglasile napetost, no Zelenski je uspio zadržati diplomatsku pristojnost.

Središnja tema razgovora bio je mirovni plan od 20 točaka, koji je, prema Zelenskom, "90% dogovoren". Ključne prepreke ostaju teritorijalni ustupci, koje Rusija zahtijeva, i sigurnosna jamstva. Zelenski tvrdi da su američka jamstva "100% dogovorena", dok su pregovori o sigurnosnoj suradnji s Europom, uključujući moguće prisustvo europskih trupa u Ukrajini, još uvijek u tijeku. Ovo posljednje predstavlja "crvenu liniju" za Rusiju, što komplicira pregovore.

Trump je izrazio uvjerenje da je mir blizu, ali njegova pozitivna retorika o ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, kojeg je nazvao "ozbiljnim", izazvala je zabrinutost. Ukrajinski izvori naglašavaju da je Trumpova predanost sigurnosnim jamstvima ključna, no njegova ranija promjenjivost baca sjenu na pouzdanost obećanja. Mirovni plan, koji je izvorno imao 26 točaka i bio naklonjen ruskim zahtjevima, Ukrajinci su uz europsku podršku preoblikovali u trenutačnu verziju, koja uključuje značajne ustupke. Iako je izostanak sukoba između Trumpa i Zelenskog pozitivan korak, pregovori su u zastoju. Trump možda želi brzo rješenje, no ne pokazuje posebnu brigu za uvjete dogovora. S druge strane, Putin nije dao signale spremnosti za kompromis, dok Ukrajina odbija biti prisiljena na predaju. Europa i Ukrajina sada očekuju da Trump pojača pritisak na Moskvu kako bi se postigao napredak, piše Sky News. 
