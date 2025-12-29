Neobična izjava šefa obavještajaca NATO članice: Razotkrio što se krije iza Putinovih poruka da neće napasti Europu

Rusija trenutno nema namjeru napasti baltičke države ili NATO u širem smislu, a zadaća Estonije je osigurati da tako i ostane, izjavio je Kaupo Rosin, glavni ravnatelj estonske Službe za vanjsku obavještajnu službu, u intervjuu za ERR. Rosin je naglasio da su reakcije Zapada i NATO-a na ruske incidente, poput upada dronova i problema s podmorskim kabelima, prisilile Rusiju na promjenu ponašanja, ali upozorava da visoka vojna aktivnost i rat u Ukrajini i dalje nose rizike za regiju. Rosin je potvrdio da trenutna obavještajna procjena ne ukazuje na ruske planove za napad na baltičke zemlje ili NATO, ističući da Rusija poštuje snagu saveza i nastoji izbjeći izravan sukob. "Vidjeli smo da je Rusija, nakon incidenata poput upada dronova u zračni prostor NATO-a ili problema s podmorskim kabelima, prilagodila svoje ponašanje kako bi smanjila rizike“, rekao je. Primjerice, ruski zrakoplovi sada pažljivo prate svoje putanje iznad Baltičkog mora, a od početka NATO-ove misije Baltic Sentry nije zabilježeno novih incidenata s kabelima. Ipak, Rosin upozorava da visoka vojna aktivnost i rat u Ukrajini znače da su incidenti i dalje mogući. "Ne vidimo namjernu eskalaciju, ali teorijski su takvi događaji još uvijek realni", dodao je.

Govoreći o dva značajna incidenta u Estoniji ove godine – zrakoplovu koji je 12 minuta boravio u estonskom zračnom prostoru i situaciji u Saatse Bootu gdje je ruska aktivnost izazvala uzbunu – Rosin je ocijenio da je Estonija reagirala primjereno. "Naši saveznici ozbiljno su shvatili ove događaje, a Rusija je registrirala našu reakciju i prilagodila svoje ponašanje", rekao je. Situacija u Saatse Bootu, gdje je sedam muškaraca izazvalo uzbunu, dovela je do brze izgradnje nove ceste, što Rosin vidi kao dio šireg konteksta ruskih vježbi unutarnje sigurnosti uz granicu.

Rosin je istaknuo da je ruska 'flota u sjeni', koja prevozi naftu kroz Baltičko more, ključna za ruske prihode, što je čini osjetljivom na pritisak. "Napadi poput francuske operacije na jedan od njihovih tankera pokazuju da flota nije nedodirljiva", rekao je, dodajući da takve akcije povećavaju rizik za države zastave i osiguravatelje, što može smanjiti rusku aktivnost.

Što se tiče sankcija, Rosin smatra da one učinkovito ograničavaju rusku ratnu industriju i državni aparat, posebice pristup financijskim tržištima i prihodima od energenata. "Svaki dolar promjene cijene barela nafte znači 120-140 milijuna dolara mjesečnog dobitka ili gubitka za Rusiju. Sankcije smanjuju prihode, a njihov učinak se produbljuje", objasnio je. Iako Rusija neće kolabirati u skorije vrijeme, pritisak raste, što je vidljivo u njihovom inzistiranju na ukidanju sankcija u pregovorima.

Na pitanje o ruskim hibridnim aktivnostima, poput regrutiranja pojedinaca u Estoniji, Rosin je sugerirao da su sabotaže i tajne operacije usmjerene na destabilizaciju Ukrajine i njezinih saveznika, često uz odobrenje ruskog vodstva. "Sabotaža je stvarna, ali Rusija pokušava prikriti tragove. Vidjeli smo to u Poljskoj i Rumunjskoj, gdje nisu uvijek uspješni“, rekao je. Izraz „hibridni napad“ smatra previše nejasnim, pozivajući na preciznije nazive poput 'sabotaža' ili 'kibernetički napad'.

Rosin upozorava da Rusija nastoji usporiti europsko ponovno naoružavanje kroz „umirujuće“ poruke, poput Putinovih izjava da Rusija ne planira napasti Europu, te kroz podršku političkim grupama koje kritiziraju utrku u naoružavanju. 'Cilj je stvoriti podjele i politički pritisak', rekao je. Ako Europa nastavi s naoružavanjem, mogla bi „pobijediti u utrci“ protiv Rusije u nadolazećim godinama. Što se tiče rata u Ukrajini, Rosin smatra da bi primirje bez jasnog ruskog poraza povećalo rizike za Estoniju, posebice ako Rusija postane samouvjerenija. Rusija planira vojnu reformu koja uključuje regiju Baltika, što zahtijeva pomno praćenje njihovih resursa i rasporeda snaga. Estonija ostaje budna pred ruskim aktivnostima, ali Rosin naglašava da trenutno nema naznaka izravne prijetnje.