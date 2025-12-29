Je li Tomašević nadmašio Bandića? Ove brojke su pomalo nestvarne za jedan grad i daju jasan odgovor

Za dom spremni. I kaj ćemo sad, gradonačelniče? Poruka je to koju su Bad Blue Boysi izvjesili na posljednjoj utakmici ovogodišnjeg HNL-a protiv Lokomotive, a koja je pritom mnoge i iznenadila. Jer, navijači Dinama na neki su način okrenuli leđa upravo gradonačelniku koji im je, nakon toliko godina lažnih obećanja prethodnika, napokon počeo graditi stadion. Prvo zamjenski u Kranjčevićevoj, a za neko vrijeme i maksimirski. Za Kranjčevićevu će se iz gradskog proračuna izdvojiti 45 milijuna eura, za Maksimir još puno, puno više... Time je Tomašević pokazao da shvaća problematiku katastrofalne stadionske infrastrukture u glavnom gradu, ali i da shvaća važnost Dinama za građane Zagreba. A pokazao je i da obećanja ispunjava, za razliku od Milana Bandića, koji je dinamovcima stadion obećavao 20 godina. Još davne 2000. rekao je da će do 2006. Dinamo imati novi, obnovljeni Maksimir, poslije je stadion "selio" na Kajzericu, u Blato, a svojedobno je i ispalio pred novinarima: "Možete mi svi pljunuti u lice ako Dinamo za tri-četiri godine neće imati novi, moderni stadion." Obećanje ludom radovanje, tako je to izgledalo u Bandićevo vrijeme, barem što se stadiona tiče...

Iako je Bandić slovio kao gradonačelnik koji najviše ulaže u sport, brojke pokazuju da ga je aktualni gradonačelnik Tomašević nadmašio.

Istina, Bandić je u 20-ak godina vlasti u Zagrebu iz godine u godinu povećavao izdvajanja za sport, a u 2020. godini, posljednjoj koju je cijelu odradio na čelu Grada, izdvajanja za sport iznosila su tada rekordnih 310 milijuna kuna (41 milijun eura), što je bilo 3,5 posto ukupnoga gradskog proračuna. I po tom postotku Zagreb je bio apsolutni rekorder među svim većim hrvatskim gradovima. Ulagao je Bandić, treba mu to priznati, u brojne zagrebačke klubove i saveze, gradio je atletsku, boksačku i neke druge dvorane, ali sve je to dosta manje od sadašnjih izdvajanja u sport Tomislava Tomaševića.

15.12.2025., Zagreb - Gradonacelnik Zagreba Tomislav Tomasevic. Photo: Igor Soban/PIXSELL Foto: Igor Soban/PIXSELL

Naime, prema donesenom proračunu za 2026., Grad Zagreb će u idućih godinu dana u sport uložiti rekordnih 169 milijuna eura, što je čak 5,3 posto gradskog budžeta koji iznosi 3,15 milijardi eura. Dakle, Tomašević je godišnja Bandićeva ulaganja u sport povećao s 41 milijun eura na 169, no poštenije je, zbog inflacije, koristiti postotke. Bandićev postotak izdvajanja za sport iznosio je 3,6 posto, a Tomaševićev je sad rekordnih 5,3 posto ukupnoga gradskog proračuna.

Kad smo već kod Bandića, obećavao je barem 15 godina i bazen u zapadnom dijelu grada. No uvijek je nešto bio problem, ili GUP, ili imovinskopravni odnosi, ili financije. Tomašević je pak bazen obećao nakon dolaska na vlast 2021., a početkom sljedeće godine obećanje će biti i ispunjeno. Bazen u Španskom je pri kraju, stanovnici zapadnog dijela grada napokon će imati gdje plivati. Sjajno napreduje i prva faza obnove Doma sportova, još jednog kapitalnog sportskog projekta u Zagrebu.ž

Tomašević je proteklih godina ulagao u javna sportska vježbališta, u besplatan sport za školsku djecu, siromašniju djecu i umirovljenike, što je također za pohvalu, no jednu stvar što se tiče sporta građani Tomaševiću itekako imaju pravo zamjeriti. A to je njegov kiks u vezi sa sedežnicom na sljemenskom skijalištu. Već treću godinu zaredom građani su bez skijanja na omiljenom crvenom spustu, što je nemjerljiva šteta za građane, ali i za cijelo hrvatsko skijanje. Jer, na crvenom spustu odrasli su i Kostelići, Zubčić, Ljutić, Fleiss i mnogi drugi hrvatski skijaši... Nažalost, nova sedežnica još nije ni na vidiku, idejni projekt postoji, ali sve je to još daleko od realizacije.

No čak i uz taj "sljemenski kiks", gradonačelnik je pokazao da se jako brine i shvaća važnost zagrebačkog sporta.