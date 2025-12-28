Analitičari o pozivu Thompsona da se Tomašević ruši s vlasti: 'Tomašević od toga možemo samo profitirati'

"Nezaustavljivo za Zagreb" pisalo je povrh Tomislava Tomaševića kada je ranije ove godine slavio još jednu pobjedu na izborima za čelnika Grada Zagreba. Danas, nekoliko mjeseci kasnije, nekolicina građana našla se ispred njegova stana kako bi prosvjedom izrazila svoje nezadovoljstvo. Uz uzvike "Auf Wiedersehen Senfe" i "Gdje nam je gradonačelnik?", 50-ak ljudi okupilo se zbog zabrane drugog koncerta Marka Perkovića Thompsona koji se danas trebao održati u zagrebačkoj Areni. Sinoć je Thompson na koncertu zazivao rušenje gradonačelnika.

Politički analitičar Dragan Bagić smatra kako su njegove poruke poziv na antidemokratsko rušenje zagrebačke vlasti. - Bez obzira što je sama Thompsonova poruka umotana u demokratski celofan, u srži je to poziv na antidemokratsko rušenje zagrebačke vlasti. U njoj je sadržano oduzimanje prava stanovnicima Zagreba da sami biraju svoju lokalnu vlast. Thompson je implicitno rekao da bi Zagrepčanima vlast trebao određivati netko drugi, stanovništvo drugih krajeva Hrvatske i dijaspora. Osim toga, ona je antidemokratska jer nastoji delegitimirati potpuno legitimne i umjerene političke aktere. Niti je Možemo radikalna lijeva stranka niti se današnji SDP može karakterizirati ostatcima "jugokomunizma". Thompson se ovdje potpuno razotkrio kao akter koji produbljuje podjele u Hrvatskom društvu i kojem smeta njegova vrijednosna, identitetska i politička pluralnost - kaže Bagić.

Analitičar Petar Tanta podsjeća kako je odnos na relaciji Thompson - Grad Zagreb započeo vremenski otprilike izlaskom iz tema lokalnih izbora u teme lipanjskog koncerta. - Narativ je postavljen na način da je kriv Grad Zagreb, odnosno gradonačelnik - mi smo predali papire sada je red na njima, očekujući kako će potez Grada Zagreba dodatno mobilizirati publiku. Nadalje, na meti je Tomašević i Možemo kao predstavnici lijeve strane kojima se lijepi imperativ “sekte” dok se sve svi ostali negativni segmenti postavljaju iza zaštitnog plašta Domovinskog rata koji služi kao nevidljivi štit u koji nitko “ne dira”. Jučerašnjim nastupom samo je jasnije ono što je bilo jasno od prvog dana - poslovni interesi bolje zvuče ako se stavi predznak Domovinskog rata, jednostavno mase bez kritičkog razmišljanja će lakše kliknut s nečim što im izaziva toliko veliku emociju. A u vremena pojačanih tenzija, svakako je dobro imati neprijatelja - navodi Tanta.

Još jedan analitičar, Mate Mijić kaže kako Tomašević od otvorene konfrontacije s Thompsonom može samo politički profitirati.

- Grad je u rasulu na mnogim poljima, puno je izbornih obećanja još iz prve kampanje ostalo neispunjeno, a to se od građana najlakše sakrije ako im stavite crveno-crne naočale. Možemo nasušno treba poziciju brane od nečega. Prvo su bili brana od korupcije i kriminala pa se ustanovilo da i u njihovim redovima toga ima. Sad su brana od "crnila", što će pomoći konsolidirati lijevu bazu oko njih- kaže te dodaje kako Thompson u Zagrebu ima mnoštvo poklonika, ali da sukob s gradskom vlašću mobilizira i njihove birače.

- Pritom ne treba zaboraviti da Thompson dijelu stanovnika Zagreba predstavlja ruralnu Hrvatsku, iz njihove perspektive primitivnu i zaostalu, tako da Tomašević u ovom sukobu više nije zaštitnik samo lijevih vrijednosti i zelenih politika, nego i nekakvog urbanog zagrebačkog štiha. Na stranu to što Tomašević i njegova klika možda nisu najbolji reprezenti zagrebačkog kulturnog identiteta, no Thompson je još manje. Ukratko, ako se oko ili uz pomoć Thompsona bude okupljala nekakva politička fronta, što je veliko "ako", Grad Zagreb nije dobar izbor za prvo pojavljivanje na političkoj pozornici - navodi.

U prvom krugu ovogodišnjih lokalnih izbora, za Tomaševića je glasalo 135.545 Zagrepčana, odnosno njih 47,59 posto. Marija Selak Raspudić bila je njihov drugi izbor, a podržalo ju je 44.645 građana (15,67 posto). Treći je bio Mislav Herman (HDZ, DP, HSU, HSS) za kojeg je bilo 36.944 građana (12,97 posto). Davor Bernardić (Servus Zagreb, Dina Dogan - NL, Fokus, HSLS, HNS, Socijaldemokrati) dobio je 19.311 glasova (6,78 posto). Tomislav Jonjić (Nezavisna lista Tomislava Jonjića, DOMiNO, Hrvatski suverenisti, Blok) bio je peti sa 18.344 glasova (6,44 posto), a iza njega našao se Ivica Lovrić (BUZ, Plavi grad) sa 14.071 glasom (4,94 posto). Na posljednjem je mjestu bio Pavle Kalinić (Pavle Kalinić - NL, SU, Umirovljenici zajedno, ZDS) sa 10.944 glasa (3,84 posto).

Prosvjednici ispred Tomaševićevog stana pjevaju Bojna Čavoglave i skandiraju: 'Javi se gradonačelniče' Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Na lokalnim izborima 2021. godine, Tomašević je u prvom krugu dobio 147.631 glas, što je činilo ukupno 45,15 posto glasova. Miroslav Škoro tada je bio na drugom mjestu sa 39.789 glasova (12,16 posto). Treća je sa 36.309 glasova (11,10 posto) bila Jelena Pavičić Vukičević (365 stranka rada i solidarnosti). Davor Filipović (HDZ, HSLS, HSU) bio je četvrti sa 32.151 glasom (9,83 posto), a iza njega SDP-ov Joško Klisović koji je dobio 25.601 glas (7,82 posto). Vesna Škare Ožbolt dobila je 16.682 glasa (5,10 posto), Zvonimir Troskot 13.480 (4,12 posto), Davor Nađi 6.492 (1,98 posto), Anka Mrak-Taritaš 2.743 (0,83 posto), a posljednji je bio Željko Tokić sa 1.298 glasova (0,39 posto).