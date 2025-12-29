Ignorirala upozorenje redara, ovaj je za kosu odvukao van iz kafića. Ima prijelome ramena i nadlaktice

Policijski službenici Policijske postaje Varaždin dovršili su kriminalističko istraživanje nad 40-godišnjakom zbog sumnje da je počinio kazneno djelo nanošenja teške tjelesne ozlijede 25-godišnjakinji. Kako se sumnja, kao redar u jednom ugostiteljskom objektu u Varaždinu nekoliko je puta upozorio gošću da je u objektu zabranjeno pušenje, što je ona ignorirala. - Zbog toga je došao do nje i s leđa ju uhvatio za kosu, pri čemu je izgubila ravnotežu i pala na tlo te ju je odvukao van iz objekta. Nakon što se vratila, uhvatio ju je za kosu i lijevu ruku te ju ponovno izbacio van i pritisnuo svojim tijelom - kažu u policiji.

Na mjesto događaja izašla je ekipa Zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije koji su 25-godišnjakinju prevezli u Opću bolnicu Varaždin, gdje je utvrđeno da je zadobila prijelom lijevog ramena i lijeve nadlaktice te ogrebotine po desnoj šaci. Ozlijede su okvalificirane kao teže, a nakon pružene medicinske pomoći puštena je na kućnu njegu. Obavljenim alkotestiranjem kod 25-godišnjakinje je utvrđena koncentracija alkohola od 1,19 promila, dok 40-godišnjak nije bio pod utjecajem alkohola. Uz kaznenu prijavu predan je pritvorskom nadzorniku Policijske uprave varaždinske.