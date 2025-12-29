Naši Portali
PRESADILI TISUĆITI BUBREG

KB Merkur: 20 godina transplantacije bubrega

Zagreb: Medicinsko osoblje KB Merkur radilo je transplantacije organa i za vrijeme Covida-19
Jurica Galoic/PIXSELL
Autor
Romana Kovačević Barišić
29.12.2025.
u 10:58

Do 14. prosinca učinjene su 1943 transplantacije jetre, 1022 bubrega, 158 gušterače, četiri transplantacije crijeva i četiri multivisceralne transplantacije

Klinička bolnica Merkur u Zagrebu ove godine obilježava 20 godina bubrežne transplantacije, a u jubilarnoj su godini transplantirali i tisućiti bubreg. Transplantacija organa u KB-u Merkur počela je 1998. presadbom jetre, a od 2003. se nastavlja simultanom transplantacijom gušterače i bubrega. Monoorganska bubrežna transplantacija, kao zaseban program, počinje 2005. godine. Danas je KB Merkur vodeće središte u RH za transplantaciju solidnih organa – jetre, bubrega, gušterače, crijevnih organa, kombiniranih transplantacija (gušterača i bubreg, jetra i bubreg) i transplantacija multivisceralnih organa u odraslih. Ujedno je i jedino hrvatsko središte za presadbu gušterače, crijevnih i multivisceralnih trbušnih organa. Jedno su od pet transplantacijskih središta za bubreg u Hrvatskoj, uz KBC Rijeka, KBC Zagreb, KBC Osijek i odnedavno KBC Split, a uz navedene bolnice te KB Dubravu jedna od šest hrvatskih bolnica za presadbu solidnih organa.

Do 14. prosinca učinjene su 1943 transplantacije jetre, 1022 bubrega, 158 gušterače, četiri transplantacije crijeva i četiri multivisceralne transplantacije. Od početka ove godine učinjeno je 86 transplantacija jetre, 56 bubrega, četiri gušterače (simultano s bubregom) i jedna multivisceralna transplantacija (jetra, tanko i debelo crijevo, gušterača i želudac). Uspjeh nije samo u broju transplantiranih već i u preživljenju njihovih presadaka. Tako je jednogodišnje preživljenje bubrežnog presatka i primatelja u bolesnika transplantiranih u KB-u Merkur veće od 95% te veće od onoga za cijelu Hrvatsku i za cijeli Eurotransplant, a superiorno je i nakon pet godina od transplantacije. KB Merkur djeluje u okviru Eurotransplanta, kojem se Hrvatska priključila 2007. godine. Unutar Eurotransplanta KB Merkur je uključen u posebne programe koji pružaju veće mogućnosti presadbe bubrega – Eurotransplant senior program (za starije primatelje) i Acceptable Mismatch Program (za posebno senzibilizirane).

Na čelu transplantacijskog programa za bubreg danas je doc. Mario Sučić, urolog i predstojnik Zavoda za urologiju. Osim urologa i kirurga, za skrb o ovim bolesnicima važni su i nefrolozi Zavoda za nefrologiju, čiji je pročelnik prof. Mario Laganović, te anesteziolozi na čelu s doc. Jadrankom Pavičić Šarić, kao i imunolozi iz Tipizacije tkiva na čelu s doc. Renatom Žunec iz KBC-a Zagreb i nefropatolozi iz KB-a Dubrava, od početaka transplantacije na čelu s prof. dr. sc. Danicom Galešić Ljubanović. Timove KB-a Merkur čine ne samo specijalisti već i specijalizanti na kojima ostaje budućnost ovog programa, te medicinske sestre i tehničari.

Ključne riječi
kbc transplantacija bubrega transplantacija organa Merkur

