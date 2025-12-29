Erlić: Nije mi bila želja započeti mandat s poskupljenjima, ali povećanje cijena je nužnost i realnost

Zadarski gradonačelnik Šime Erlić odradio je prvih pola godine mandata. Iako HDZ ima gradonačelnika u kontinuitetu od neovisnosti, zna se da je Zadar žestoka politička arena. Ni ove godine po pitanju političkih obračuna nije drugačije iako je HDZ za razliku od prošlog saziva uz svojih 12 mandata dobio podršku još četiri ruke i potrebnu većinu. Oporba su ostali SDP, Ričard i Možemo. Šime Erlić je odgovorio na upite Večernjeg lista…

Gradonačelniče prvih pola godine mandata je prošlo? Može li kraća rekapitulacija? Jeste li zadovoljni? Pa kad podvučemo crtu, mislim da možemo biti itekako zadovoljni onime što je učinjeno – od formiranja Gradskog vijeća i postizanja kvalitetne i konstruktivne suradnje koja je zalog za stabilnost grada, do donošenja Proračuna za 2026. godinu što je poticaj snažnom razvoju Zadra u godinama pred nama. To su postignuća koja nakon nekoliko godina političke nestabilnosti vraćaju novo povjerenje građana u Grad i institucije, što je ključno za razvoj našega Zadra.



Prošli saziv gradskog vijeća bio je obilježen (ne)prihvaćanjem proračuna, sada ga Zadar ima. Što je u njemu prioritet? Donijeli smo proračun među prvim većim gradovima u Hrvatskoj i od grada koji je imao problema sa donošenjem proračuna došli u poziciju da smo među prvima koji donose proračun. To nam je snažan poticaj za ulazak u 2026. i za sve projekte koje pokrećemo. Proračun za iduću godinu je rekordan - čak 194,5 milijuna eura i za 22,7 posto je veći od prošlogodišnjeg. Proračun nije sam sebi svrha. On znači da se projekti više ne odgađaju, da vrtići, škole, sport i kultura imaju sigurnost financiranja, a da građani znaju u kojem smjeru Grad ide. Zahvaljujem se svim vijećnicima koji su bili spremni na razgovor, što je rezultiralo time da smo u proračun uvrstili projekte koji podižu kvaliteta života, a uključene su potrebe mladih, obitelji, sportaša, kulturnjaka, gospodarstvenika, ali i naših umirovljenika. Kao jedini grad u Hrvatskoj Zadar će izdvajati dva milijuna eura na godinu za isplatu dodatka umirovljenicima. Uz to idu najveća ulaganja do sada u vrtiće, nove škole i sportsku infrastrukturu i cijeli niz drugih investicija koje će naš grad podići na novu razinu.

Imate stabilnu većinu, ali prozivke i dalje traju, pogotovo s lijeva, i to na adresu predsjednika gradskog vijeća i prijavama za prebivalište mu van Zadra. Kakav je Vaš stav po pitanju toga? Naša oporba se u biti svela na agresivne pokušaje Danijela Radete da konstantnim provokacijama, raznim prijavama i dramatiziranjem pokušava zadržati diskurs prethodnog mandata, a koji su građani jasno ocijenili na izborima. Zato se nadam da će u skoroj budućnosti doći do promjena i u narativu oporbe, a koje mogu biti bolje za naš grad. Svatko ima svoju ulogu u vijeću temeljem izbornog rezultata, i na nama je da to prihvatimo. Grad sa pozitivnim demokratskim praksama treba ozbiljnu oporbu koja “poziciju” čini boljom i javne politike transparentnijima. Ali ako sve svedemo na pokušaje da se pošto poto, bez puno provjere i argumenata javna govornica koristi za stalna optuživanja i prozivke, onda tu nema kruha.



Što se tiče još jedne prijave od strane Radete prema predsjedniku Gradskog vijeća, ja tu nemam nadležnost da bilo što više kažem od onoga što sam rekao. To je isključivo u nadležnosti drugih državnih tijela. Takve teme ne bi smjele služiti kao sredstvo političkih obračuna, jer ne doprinose rješavanju stvarnih problema građana. To je još jedan pokušaj Radete i SDP-a da se prijavama pokuša destabilizirati većina, kada već to ne može kroz Gradsku vijećnicu i izbore. Ne treba zaboraviti da su Radeta i SDP zdušno davali podršku Žuveli u kampanji za lokalne izbore. Tada im nije smetalo njegovo prebivalište.



Zadrane ipak najviše zanima kvaliteta života u Gradu. To je Vaš posao. Kad će se riješiti problem prometa pogotovo po pitanju parkinga, javnih garaža, pa i krpanja prometnica unutar samih kvartova, dotrajalih i punih rupa? Svjestan sam da su prometne gužve i nedostatak parkirališta danas najveći izvor nezadovoljstva građana. Zato smo formirali koordinaciju gradskih službi s kojom pripremamo plan za sljedeću sezonu. On se bazira na stvaranju dodatnih parkirališnih mjesta u već postojećim zonama, ali i na postepenom smanjivanju dotoka vozila u uži centar grada. Ravnice ćemo reorganizirati, i iskoristiti dodatne lokacije za usmjeravanje prometa na te parkinge. Trajno rješenje, ipak, znači ulaganje u garaže i širenje parking zona naplate, i za to imamo više lokacija i kroz 2026. idemo sa tim projektima. Osim toga, mi moramo stvorit nove gradske transverzale “istok-zapad” kroz nastavak Tuđmanove prema Gundulićevoj i zapadnom djelu grada, te pravac koji ide preko Plovanije i nove Cezanove prema groblju na Belafuži, te pravac koji rasterećuje obilaznicu sa novom paralelnom cestom s južne strane ulice Hrvatskog sabora. To su ceste na kojima trenutno radimo i koje će se skoro realizirati i donijeti nova prometna rasterećenja. Sve nove ceste koje se rade imat će u sebi integrirani plan za biciklističke staze, i gdje god je moguće sadit će se drvoredi stabala.



Nazire li se i kako vratiti “život iz trgovinskih lanaca i robnih kuća” na Poluotok, možda za početak ideja s izbora o prvom satu besplatnog parkirališta na Poluotoku i nije loša? Mi smo odmah po preuzimanju dužnosti započeli sa mjerama koje imaju za cilj buđenje života na Poluotoku izvan sezone. Primjer je Advent, ali i aktivnosti koje smo napravili na Pijaci, a koje su rezultirali time da je taj dio živnuo, i da smo dobili novi prostor u koji građani vole dolaziti. Nastavit ćemo s aktivnostima, pretežito gastro tipa i sajamskog karaktera koje trebaju davati dinamiku Pijaci kroz cijelu godinu. Sadržaji na Poluotoku moraju biti kvalitetni, da promoviramo domaće, autentično i zadarsko i da program koji Poluotok nudi bude kreiran za Zadrane, i privlačan Zadranima.

Deponija na Diklu je konačno prošlost, radi li sve kako triba u centru za gospodarenje otpadom i kada će biti sanirana deponija na Diklu odnosno što će biti tamo? Možda golf tereni? Sretan sam što je taj višedesetljetni projekt Centra za gospodarenje otpadom napokon proradio i da je nakon više od 50 godina zatvoreno odlagalište Diklo za miješani komunalni otpad. To su velike stvari i mijenjaju način kako se odnosimo prema prostoru, i ekologiji našeg grada. Zahvalan sam i Gradskom vijeću koje je donijelo ključne odluke, a koje su dovele do otvaranja Centra.



Plan za sanaciju Dikla je da što hitnije riješimo dokumentaciju kako bismo se mogli prijaviti na natječaj Fonda za zaštitu okoliša, i da se potom krene sa sanacijom. Veliki je to posao, prostor odlagališta Diklo je jedan ogroman prostor i ne sumnjam da će sanacija koštati milijune eura i da će trajati više godina, ali sada napokon možemo krenuti s time. Imamo dovoljno vremena za odrediti buduću namjenu tog prostora, i o tome će sigurno biti riječi u budućnosti.

Vratimo se kvaliteti života ali i poskupljenjima. Čistoća, voda, struja…Nešto je u vašoj nešto u državnoj nadležnosti, ali što Grad može učiniti za olakšanje onima koji nemaju i ne mogu? Nitko ne voli poskupljenja. Ja prvi ne, i zasigurno mi nije bila želja započeti mandat s poskupljenjima. Ali povećanje cijena je nužnost i realnost, i ne možemo pred time zatvarati oči. Cijena vode nije korigirana dugo, a svi troškovi su išli gore. Uz to Vodovod provodi ogromni kapitalni projekt aglomeracije i paralelno su Vodovodu pripojena komunalnih poduzeća Općina. Cilj je da i nakon poskupljenja od 20ak posto, naša cijena bude među najpovoljnijim cijenama u usporedbi s većim gradovima. Što se tiče otpada, i taj je korak bio nužan. Nakon otvaranja Centra i zatvaranja Dikla nužno je bilo uvesti varijabilni dio. To je formula cijene koja se bazira na pristupu – koliko otpada proizvodiš, toliko plaćaš. Sustav tek ide u primjenu, i puno će se raditi na njemu kroz cijelu 2026. godinu, i bit ćemo otvoreni za primjedbe građana koje ćemo rješavati u hodu.

Prozivalo Vas se za povećanje plaća Vama, općenito u gradskoj upravi kako to komentirate i mogu li se sličnome barem kroz olakšice i pomoći nadati primjerice privatnici, iznajmljivači, oni koji žive od sezone do sezone… Povećanje plaća je također realnost koja je čekala novi proračun, jer su se svi ostali gradovi već uskladili s državnim povećanjima. Mi smo tu kasnili, i ispostavilo se da su u Gradu Zadru, koji je peti grad po veličini u Hrvatskoj, plaće najniže od usporedivih većih gradova. Da bi se podignule plaće djelatnicima, morala se podignuti i plaća gradonačelnika i zamjenika. Sve je to bilo nužno jer ako želimo profesionalnu, učinkovitu i odgovornu upravu, onda ona mora biti konkurentna na tržištu rada. Bez toga ne možemo privući ni zadržati kvalitetne ljude, niti provesti reforme i projekte koje građani s pravom očekuju.

Plaće u privatnom sektoru su isto rasle. Imamo podatak za prethodnu godinu da su prosječne neto plaće najviše rasle u Zadarskoj županiji, 10,9 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine. To pokazuje snagu gospodarstva.

Naša sezona više nije tri mjeseca. Ona je sada devet mjeseci godišnje, a dolasci i noćenja ponovno su rekordni. Mislim da sada snažno moramo raditi na povećanju kvalitete ponude, a da čovjek bude u središtu svake usluge.

I naposljetku na mladima svijet ostaje, pa nas zanima do kad planirate riješiti problem sve djece neupisane u vrtiće, ali i sportske infrastrukture. U investicijskom ciklusu ulaganja u predškolsko obrazovanje čak je sedam vrtića koji su financirani iz NPOO-a. To su Smiljevac, Pčelica. Duga, Crvene kuće, a uz njih tu su Jazine II, Ričine i Kolovare. Radi se o ulaganju od 17,8 milijuna eura i time će biti ostvaren cilj da svako dijete bude upisano u vrtić. Očekujem rješavanje preko 90% upisa već dogodine, a onda da u 2027. u potpunosti riješimo taj problem.

U 2026. imat ćemo sportske događaje u gradu koji će Zadar ucrtati na europsku i svjetsku kartu Hrvatske. Financiranje sportskih klubova povećat će se za 860 tisuća eura, i to na ukupno 5,4 milijuna eura. Ulažemo u Stanove i Bagatovo igralište, obnavljat će se dvorana Mocire, pokrenuti obnova Hrama košarke u Jazinama, a gradit će se i novi Olimpijski bazen na Višnjiku. Gradimo i nova kvartovska igrališta. Cilj nam je da se Zadar još snažnije pozicionira kao Grad sporta.