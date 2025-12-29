FOTO Željko Kerum izašao iz zatvora, dočekala ga Fani: Evo što je rekao novinarima

Željko Kerum izašao je iz zatvora Dračevac nakon odslužene zatvorske kazne zbog prometne nesreće koju je skrivio 12. prosinca ove godine. Dočekala ga je supruga Fani. "Prvo u ovoj zgradi obitavaju i žive ljudi, zaposlenici, zatvorenici i svak onaj tko misli, tko se naslađuje tuđoj nevolji, njihovoj, nevolji - griješi. Hvala svima koji su mi dali podršku, opraštam i onima koji su se naslađivali, nekolicina njih. Pozdravljam svoje kolege iz ćelije, cimere Jalu, Franu, Matu, Kneza, Turčina, Srbina..., pozdravljam sve ljude koji su samom šetali na šetnji i hvala zaposlenicima na njihovoj profesionalnosti', rekao je Kerum pred kapijom zatvora, javlja Dalmatinski portal.

Novinari su ga pitali i kako su ga prihvatili drugi zatvorenici s obzirom na to daje političar. "Kad spominjete politiku i sudske prakse, za ovakvo prekršajno djelo se u 90 posto slučajeva određuje novčana kazna. Kazna koju sam dobio je po slovu zakona i sutkinja je imala pravo tako presuditi i zapravo je ona jedan pokazatelj da su u Hrvatskoj, našem lijepom demokratskom društvu svi jednako tretirani. Hvala svima koji mi dali podršku, hvala novinarima. Sretan vam Božić i Nova godina", kazao je Kerum. Na pitanje je li mu žao što je otišao s mjesta nesreće rekao je kako na to nema komentara. 'Sve sam vam lijepo izdiktirao, hvala vam', rekao je i odgovorio na pitanje je li ga ovo iskustvo promijenilo. 'Imam svoju obitelj, svoj grad, svoje prijatelje, svoju državu i hvala dragom Bogu', zaključio je Kerum.

Podsjetimo, Kerum je završio u zatvoru nakon što je imao prometnu nesreću s materijalnom štetom, a automobil je vozio bez vozačke dozvole. Policijska uprava splitsko-dalmatinska je tada, ne navodeći identitet vozača, opisala detalje prometne nesreće. Naime, policija je priopćila da je na nadležni općinski prekršajni sud odveden 65-godišnji muškarac za kojeg je provedenim istraživanjem utvrđeno da je 12. prosinca 2025. godine na području Splita izazvao prometnu nesreću s materijalnom štetom. Vozač je, dodaje policija, upravljao osobnim vozilom prilaznim kolnikom, a dolaskom do mjesta događaja nakratko se zaustavio te pokrenuo vozilo prema naprijed odnosno uključivao se u promet, a da se prethodno nije uvjerio da opisanu radnju može obaviti bez opasnosti za ostale sudionike u prometu ili imovinu, uslijed čega je prednjim dijelom vozila udario u desnu bočnu stranu drugog osobnog vozila.

"Nakon nastanka prometne nesreće 65-godišnjak je krenuo vozilom unatrag na parkirališni prostor, napustio vozilo i mjesto događaja, a da nije s drugim sudionikom prometne nesreće popunio i potpisao europsko izvješće o nesreći ili na drugi način razmijenio osobne podatke i podatke o vozilima. Utvrđeno je da je 65-godišnjak upravljao vozilom prije stjecanja prava na upravljanje vozilima bilo koje kategorije, s obzirom na to da mu je temeljem rješenja određeno da zbog prikupljenih negativnih prekršajnih bodova ne može podnijeti zahtjev za izdavanje vozačke dozvole u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja. Muškarac je odveden na sud. Sudu je predloženo da mu se odredi zadržavanje, izrekne kazna zatvora u trajanju od 60 dana i novčana kazna u visini od 1.160 eura. Sud mu je odredio zadržavanje u trajanju od 14 dana", kazali su tada iz PU splitsko-dalmatinska.