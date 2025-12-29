Naši Portali
BOŽIĆ IZA REŠETAKA

FOTO Željko Kerum izašao iz zatvora, dočekala ga Fani: Evo što je rekao novinarima

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
29.12.2025.
u 10:48

Kerum je 12. prosinca na području Splita izazvao prometnu nesreću s materijalnom štetom

Željko Kerum izašao je iz zatvora Dračevac nakon odslužene zatvorske kazne zbog prometne nesreće koju je skrivio 12. prosinca ove godine. Dočekala ga je supruga Fani. "Prvo u ovoj zgradi obitavaju i žive ljudi, zaposlenici, zatvorenici i svak onaj tko misli, tko se naslađuje tuđoj nevolji, njihovoj, nevolji - griješi. Hvala svima koji su mi dali podršku, opraštam i onima koji su se naslađivali, nekolicina njih. Pozdravljam svoje kolege iz ćelije, cimere Jalu, Franu, Matu, Kneza, Turčina, Srbina..., pozdravljam sve ljude koji su samom šetali na šetnji i hvala zaposlenicima na njihovoj profesionalnosti', rekao je Kerum pred kapijom zatvora, javlja Dalmatinski portal

Novinari su ga pitali i kako su ga prihvatili drugi zatvorenici s obzirom na to daje političar. "Kad spominjete politiku i sudske prakse, za ovakvo prekršajno djelo se u 90 posto slučajeva određuje novčana kazna. Kazna koju sam dobio je po slovu zakona i sutkinja je imala pravo tako presuditi i zapravo je ona jedan pokazatelj da su u Hrvatskoj, našem lijepom demokratskom društvu svi jednako tretirani. Hvala svima koji mi dali podršku, hvala novinarima. Sretan vam Božić i Nova godina", kazao je Kerum. Na pitanje je li mu žao što je otišao s mjesta nesreće rekao je kako na to nema komentara. 'Sve sam vam lijepo izdiktirao, hvala vam', rekao je i odgovorio na pitanje je li ga ovo iskustvo promijenilo. 'Imam svoju obitelj, svoj grad, svoje prijatelje, svoju državu i hvala dragom Bogu', zaključio je Kerum.

Podsjetimo, Kerum je završio u zatvoru nakon što je imao prometnu nesreću s materijalnom štetom, a automobil je vozio bez vozačke dozvole. Policijska uprava splitsko-dalmatinska je tada, ne navodeći identitet vozača, opisala detalje prometne nesreće. Naime, policija je priopćila da je na nadležni općinski prekršajni sud odveden 65-godišnji muškarac za kojeg je provedenim istraživanjem utvrđeno da je 12. prosinca 2025. godine na području Splita izazvao prometnu nesreću s materijalnom štetom. Vozač je, dodaje policija, upravljao osobnim vozilom prilaznim kolnikom, a dolaskom do mjesta događaja nakratko se zaustavio te pokrenuo vozilo prema naprijed odnosno uključivao se u promet, a da se prethodno nije uvjerio da opisanu radnju može obaviti bez opasnosti za ostale sudionike u prometu ili imovinu, uslijed čega je prednjim dijelom vozila udario u desnu bočnu stranu drugog osobnog vozila.

"Nakon nastanka prometne nesreće 65-godišnjak je krenuo vozilom unatrag na parkirališni prostor, napustio vozilo i mjesto događaja, a da nije s drugim sudionikom prometne nesreće popunio i potpisao europsko izvješće o nesreći ili na drugi način razmijenio osobne podatke i podatke o vozilima. Utvrđeno je da je 65-godišnjak upravljao vozilom prije stjecanja prava na upravljanje vozilima bilo koje kategorije, s obzirom na to da mu je temeljem rješenja određeno da zbog prikupljenih negativnih prekršajnih bodova ne može podnijeti zahtjev za izdavanje vozačke dozvole u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja. Muškarac je odveden na sud. Sudu je predloženo da mu se odredi zadržavanje, izrekne kazna zatvora u trajanju od 60 dana i novčana kazna u visini od 1.160 eura.  Sud mu je odredio zadržavanje u trajanju od 14 dana", kazali su tada iz PU splitsko-dalmatinska. 

Kerum će Božić provesti u zatvoru? Imao je novu prometnu nesreću, vozio je bez vozačke dozvole
Ključne riječi
Željko Kerum

ER
Erik13
11:05 29.12.2025.

Tu je trebao biti i zbog drugih stvari odavno.

