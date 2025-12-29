Trubači iz Srbije koji su uhvaćeni u Osijeku moraju napustiti Hrvatsku: Dobili rok, ali i kaznu

Osječka policija izvijestila je da su 24. prosinca postupali po dojavi da trubači sviraju na Vijencu Ivana Meštrovića. Na ulici je zatečeno pet svirača, državljana Republike Srbije, u dobi od 57, 51, 48, 46 i 20 godina, koji su pozvani u postaju, kako bi se utvrdile sve okolnosti njihovog boravka u Hrvatskoj. Utvrđeno je da su došli u Hrvatsku s ciljem sviranja po ulicama i ugostiteljskim objektima kako bi zaradili novac, a pritom nisu imali dozvole za boravak i rad, niti potvrdu o prijavi rada. S obzirom da je utvrđeno kako ne opravdavaju svrhu i uvjete ulaska i kratkotrajnog boravka u RH, proveden je upravni postupak u kojem su za svih pet državljana Republike Srbije donesena rješenja o otkazu boravka.

"Navedenim rješenjima sviračima je, sukladno članku 56. st. 1. i čl. 186. st. 1. Zakona o strancima, otkazan kratkotrajni boravak, izrečena zabrana ulaska i boravka u trajanju od tri mjeseca računajući od dana napuštanja granica Republike Hrvatske te im je određen rok za dragovoljni odlazak od sedam dana u kojim su dužni napustiti Europski gospodarski pojas", kažu iz policije.

Podsjetimo, zbog uličnih svirača zadnjih dana podigla se bura u javnosti. Sinjski gradonačelnik Miro Bulj je izazvao lavinu reakcija nakon što se u medijima proširila vijest da je 'otjerao' romski orkestar na Badnjak. Bulj je na svom Facebook profilu napisao kako nije mogao dopustiti neorganiziran i nenajavljen nastup pred bazilikom Čudotvorne Gospe Sinjske. U objavi je naglasio kako svirka nije imala nikakve veze s Badnjakom, ni po sadržaju ni po duhu. "Po pisanju dijela hrvatskih medija ili bolje rečeno medija iz Hrvatske, kao izabrani gradonačelnik trebao sam dopustiti da bez ikakve dozvole, bez najavljenog nastupa i bez ikakvog uklapanja u službeni program, u samom središtu dalmatinskog grada Sinja, srca ponosne, povijesno i duhovno uvijek kršćanske Cetinske krajine, upadne skupina romskih trubača i ometa već unaprijed osmišljen i pripremljen predbožićni program. Trebao sam, valjda, prešutjeti i ne reagirati na svirku koja nema nikakve veze s Badnjakom ni po pjesmi, ni po duhu, ni po izvedbi i to ispred bazilike Čudotvorne Gospe Sinjske, mjesta posebnog vjerskog značenja za ovaj grad i cijeli kraj. Podsjećam: brojni europski gradovi u blagdansko vrijeme jasno uređuju program na javnim prostorima.

Primjerice, Ljubljana je u ovim danima zabranila ulične svirače upravo zato što svaki ozbiljan grad ima unaprijed pripremljene programe, u koje je uloženo puno truda, sredstava i poštovanja prema vlastitoj tradiciji, kulturi i blagdanskom duhu. Postoji vrijeme i mjesto za sve pa tako i za romsku glazbu, protiv koje nemam ništa. Ali ne u danima koji su za kršćane vrijeme sabranosti, iščekivanja i poštovanja otajstva rođenja Krista, i ne na mjestu koje za Sinj ima posebno duhovno značenje. Žalosno je promatrati poltronski duh dijela medija koji s prijezirom gledaju na sve što je naše, hrvatsko i katoličko dok istodobno bez zadrške podržavaju sve strano, često bez ikakvog kriterija. Sinj nije Balkan. Hrvatska nije Balkan. Mi smo dio srednje Europe. Ali prije svega dio kršćanske Europe koja je ponosna na svoju kulturu, svoj identitet i svoje vrijednosti. A ono što je najvažnije: naše vrijednosti i naše svete dane čuvat ćemo i nećemo uzmaknuti bez obzira kako žestoko napadali oni koji ne poznaju ili oni koji preziru našu tradiciju, naše blagdane i naš identitet", poručio je Bulj.

Gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković na svom Facebook profilu oglasio se o trubačima koji su bez dozvole svirali na javnim površinama. "Posljednjih dana podigla se velika javna rasprava oko nastupa trubača koji su na Badnji dan, obilazeći više gradova u Republici Hrvatskoj, došli i u naš Grad. Zahvaljujući brzoj reakciji i dojavi našeg sugrađanina, gospodina Kleškovića, komunalno redarstvo Grada Dubrovnika odmah je postupilo te je onemogućeno daljnje izvođenje glazbe na javnoj površini bez potrebne dozvole nadležne jedinice lokalne samouprave", stoji u objavi.

"Ne ulazim u repertoar izvođača niti u razloge njihova dolaska. Međutim, želim jasno naglasiti da je izvođenje glazbe na javnim površinama regulirano Odlukom o komunalnom redu i nije dopušteno bez prethodnog odobrenja Grada. Zahvaljujem gospodinu Kleškoviću na odgovornom postupanju umjesto objave na društvenim mrežama, učinio je ono što je ispravno i prijavio kršenje propisa, čime je omogućena brza reakcija nadležnih službi. Pozivam sve naše sugrađane da i ubuduće, osobito u blagdansko vrijeme, svako kršenje Odluke o komunalnom redu odmah prijave komunalnom redarstvu kako bismo zajedno očuvali red, mir i dostojanstvo našega Grada", napisao je Franković.

Trubači već par godina obilaze i zagrebačke kvartove. Tako je bilo i ove godine, a također su prijavljeni.