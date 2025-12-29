Naši Portali
TRAGEDIJA

U požaru u stanu smrtno stradala 93-godišnja žena, vatru izazvao žar cigarete

Ivica Beti
29.12.2025.
u 13:14

Došlo je do zapaljenja vunenog pokrivača, nakon čega se požar proširio na gorive dijelove trosjeda na kojem je žena spavala

Jučer oko 21.30 sati u stambenoj zgradi u Vukovarskoj ulici u Varaždinu u požaru je smrtno stradala 93-godišnja žena. Kako je utvrđeno očevidom, do požara je došlo u stanu na sedmom katu zgrade u kojem je živjela sama, uslijed "djelovanja otvorenog plamena", odnosno žara cigarete. - Došlo je do zapaljenja vunenog pokrivača, nakon čega se požar proširio na gorive dijelove trosjeda na kojem je žena spavala te zahvatio njezinu odjeću i tijelo, uslijed čega je smrtno stradala.

Na mjesto događaja izašli su vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Varaždin koji su nasilno otvorili vrata stana i ugasili požar. Mrtvozornik je konstatirao smrt i tijelo žene je po dovršenom očevidu predano članovima obitelji - izvijestila je danas policija. 

Ključne riječi
cigareta požar

