'POTRAGA'

Podignuta je optužnica protiv Danke Derifaj zbog ulaska na terasu Marka Perkovića Thompsona

Rovinj: Weekend Media Festival, panel Junaci našeg doba - istraživački novinari
Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
14.08.2025.
u 09:24

Osim Derifaj Mikulaš, u optužnici se spominju i kamerman Petar Janjić te susjed Branko Miodrag. Trojac se tereti za kazneno djelo povrede nepovredivosti doma

Odvjetničko društvo koje zastupa Marka Perkovića Thompsona i njegovu obitelj objavilo je da je Općinsko državno odvjetništvo u Splitu podiglo optužnicu protiv novinarke Danke Derifaj Mikulaš, kamermana Petra Janjića i Branka Miodraga. Trojac se tereti za kazneno djelo povrede nepovredivosti doma, izvještava N1.

"Optužnica je podnesena zbog događaja iz kolovoza 2021.g., kada su novinarka Danka Derifaj Mikulaš, kamerman Petar Janjić i susjed Branko Miodrag za potrebe snimanja emisije "Potraga“ neovlašteno i protuzakonito stupili na terasu u vlasništvu naše stranke, čime su narušili nepovredivost doma obitelji Perković. Općinsko državno odvjetništvo je optužnicu između ostalog utemeljilo na činjenici da su navedena novinarka i ostali sudionici događaja stupili na terasu naše stranke. Ovo posebno ističemo budući je u kolovozu i rujnu 2021. g. bilo više neistinitih novinskih članaka u kojima se navodi da predmetna terasa nije u vlasništvu Marka Perkovića. Iz istih razloga se pred Općinskim sudom u Splitu uz ovaj kazneni postupak, vodi i parnični postupak, u kojem se od suda traži zabrana daljnjeg uznemiravanja prava vlasništva naše stranke", stoji u objavi.

Kakvi kadrovi! Pogledajte atmosferu na Thompsonovom koncertu u Sinju, obožavatelji su uživali
Rovinj: Weekend Media Festival, panel Junaci našeg doba - istraživački novinari
Ključne riječi
Marko Perković Thompson Thompson Danka Derifaj showbiz

MM
Mr.M
09:47 14.08.2025.

Tako i treba!

OR
orson
09:51 14.08.2025.

Ova si je umislila da može što hoće, upadati na privatni posjed i traumatizirati djecu. E, nećeš razbojnice!

MI
miliša
10:01 14.08.2025.

Konačno, stati svima u kraj, koji uzurpiraju privatni prostor...a pogotovo onima koji Republiku Hrvatsku cijelo vrijeme prikazuju kao "fašističku" ili "ustašku" a štite i brane komunizam i komunističko-partizanske zločine.

