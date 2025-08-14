Podignuta je optužnica protiv Danke Derifaj zbog ulaska na terasu Marka Perkovića Thompsona

Odvjetničko društvo koje zastupa Marka Perkovića Thompsona i njegovu obitelj objavilo je da je Općinsko državno odvjetništvo u Splitu podiglo optužnicu protiv novinarke Danke Derifaj Mikulaš, kamermana Petra Janjića i Branka Miodraga. Trojac se tereti za kazneno djelo povrede nepovredivosti doma, izvještava N1.

"Optužnica je podnesena zbog događaja iz kolovoza 2021.g., kada su novinarka Danka Derifaj Mikulaš, kamerman Petar Janjić i susjed Branko Miodrag za potrebe snimanja emisije "Potraga“ neovlašteno i protuzakonito stupili na terasu u vlasništvu naše stranke, čime su narušili nepovredivost doma obitelji Perković. Općinsko državno odvjetništvo je optužnicu između ostalog utemeljilo na činjenici da su navedena novinarka i ostali sudionici događaja stupili na terasu naše stranke. Ovo posebno ističemo budući je u kolovozu i rujnu 2021. g. bilo više neistinitih novinskih članaka u kojima se navodi da predmetna terasa nije u vlasništvu Marka Perkovića. Iz istih razloga se pred Općinskim sudom u Splitu uz ovaj kazneni postupak, vodi i parnični postupak, u kojem se od suda traži zabrana daljnjeg uznemiravanja prava vlasništva naše stranke", stoji u objavi.