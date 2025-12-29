Bosch Hrvatska ostvario rekordne poslovne rezultate

Ovaj uspjeh potvrđuje čvrstu poziciju Bosch branda u industriji tehnologije i inovacija te njegovu predanost održivosti i digitalnoj transformaciji.

„Godina iza nas donijela je brojne izazove, ali i pokazala koliko je stabilan naš poslovni model. Rast postignut u takvom okruženju rezultat je inovacija, vrhunskih proizvoda te predanosti zaposlenika i partnera,“ izjavila je Mirsada Kudrić, generalna direktorica Boscha za Hrvatsku i Sloveniju.

Foto: Bosch Hrvatska

Poslovni model temeljen na inovacijama

Bosch svoj poslovni model temelji na inovacijama, što je posebno vidljivo kroz ključne sektore, a to su: energetski učinkovit sustav grijanja, novi proizvodi u sektoru mobilnosti te snažan rast u segmentu električnih alata. Bosch je ponudio niz naprednih dizalica topline koje koriste obnovljive izvore energije i smanjuju emisiju CO₂. Upravo su dizalice topline postale najprodavaniji proizvod za grijanje, dok su klima uređaji također zabilježili značajan porast prodaje u odnosu na prethodnu godinu.

Odgovoran opskrbni lanac vrlo je važan za Bosch. Od 2023. godine Bosch Power Tools registrirao je više od 60 % svojih proizvodnih pogona u SEDEX-u (Supplier Ethical Data Exchange), organizaciji koja osigurava društveno odgovoran i ekološki prihvatljiv opskrbni lanac.

Foto: Bosch Hrvatska

Bosch – predvodnik održivosti i klimatske neutralnosti

Nastavila se i optimizacija proizvodnih procesa u skladu s ciljevima održivosti, smanjujući emisije CO₂, potrošnju plastike i prelazeći na reciklirane materijale u ambalaži svojih proizvoda. Upravo je prelazak s plastične na kartonsku ambalažu omogućio je Boschu da izbjegne 53,5 tona plastičnog otpada svake godine.

Kroz povećanje energetske učinkovitosti, ulaganje u obnovljive izvore i sustavne promjene unutar poslovanja, Bosch nastavlja put prema daljnjem smanjenju emisija – uključujući cilj od 30 % smanjenja emisija u Scopeu 3 do 2030. godine. Osim toga, Bosch nastavlja suradnju s WWF-om na globalnim projektima za zaštitu bioraznolikosti te poticanje energetske učinkovitosti u industriji.