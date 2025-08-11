Klasić: Ne znamo se suočiti s prošlošću, nego se s njom stalno sukobljavamo

Ideološke bitke u hrvatskom društvu ne jenjavaju. Ovoga puta, okidač su masovno posjećeni koncerti Marka Perkovića Thompsona u Zagrebu i Sinju, koji su bili i ostali više od glazbenog spektakla. Za desnije orijentiranu javnost, oni su eksplozija domoljublja i zajedništva, mjesto okupljanja i izražavanja nacionalnog ponosa stotina tisuća ljudi koji slave hrvatsku povijest, kulturu i identitet. Za ljevicu, pak, riječ je o neoustaškom skupu nostalgičara koji prizivaju propali režim i civilizacijskoj sramoti pred licem Europe.

Posljedično, dvije "zaraćene" strane od svojih stavova ne odstupaju ni pedlja, duhovi prošlosti lebde nad Hrvatskom, a naznake društvenog kompromisa se ne naziru, o čemu razgovaramo s četvero uglednih političkih analitičara.

1. Hrvatska javnost 35 godina nakon raspada Jugoslavije i dalje vodi rasprave o ustašama i Jugoslavenima. Zašto je tome tako i postoje li oni uistinu?

Marijana Grbeša: Jedan od ključnih rascjepa u hrvatskom društvu je tzv. obiteljska politička biografija, odnosno, pretpostavka da ponašanje ljudi, biračko ponašanje, pa i onda svjetonazor, i danas bitno određuje jedna činjenica: koju su stranu u Drugom svjetskom ratu zauzimali nečiji preci.

Drugi je razlog jačanje populističke desnice u brojnim državama, jer ona zaziva te narative nacionalizma, vraćanja stare, nacionalne slave koju domicilnom stanovništvu oduzimaju "oni drugi". Kao treću komponentu istaknula bih medije, kojima je svaki konflikt profitabilan stoga ne umanjuju podjele u društvu, nego ih potenciraju kako bih ih kapitalizirali. I na to sve dolaze još i društvene mreže koje pospješuju stvaranje tih ideoloških svjetonazorskih balona čime dovode do jače polarizacije koja se u Hrvatskoj reflektira podjelom na ustaše i partizane.

Hrvoje Klasić: Ustaša ili onih koji veličaju ustaštvo sigurno ima daleko više nego onih koji govore o bilo kakvoj Jugoslaviji, što je lako utvrditi uvidom u javne govore. Postoji čitav niz političara koji su zadnjih 35 godina koketirali s ustaštvom, odnosno otvoreno ga veličali ili tolerirali. S druge strane, volio bih da se u zadnjih 35 godina pronađe jednog političara ili relevantnog intelektualca koji je na neki način zazivao obnovu Jugoslavije. Kažete li da je u Jugoslaviji nešto bilo i dobro, i da nije sve bio pakao na zemlji, znači li to da ste Jugoslaven? Kažete li da je u Austro-Ugarskoj ili u Rimskom Carstvu nešto bilo dobro, znači li to da se zalažete za obnovu tih carstava? Na žalost, sudbina je ovih prostora da se mi u principu ne znamo suočavati s prošlošću, mi se s njom i sa svakim sustavom nakon 1918. uglavnom sukobljavamo.

Mate Mijić: Ako Jugoslavenima smatramo samo one koji se otvoreno zauzimaju za obnovu jugoslavenske političke zajednice, a ustašama zagovornike Hrvatske do Drine u kojoj su bosanski muslimani integralni dio hrvatskog nacionalnog korpusa, onda su i jedni i drugi marginalna pojava. Ali ako malo proširimo definicije pa pod "Jugoslavene" stavimo sve internacionaliste koji su politički ili kulturno posebno senzibilizirani na istok, a pod "ustaše" nacionaliste koji u obračunu s komunističkim nasljeđem zabrazde u apologiji NDH, onda je i jednih i drugih ipak znatno više.

Jedan je od glavnih razloga provincijalnost hrvatske politike u kojoj globalisti, kraj cijelog svijeta, ne vide dalje od Beograda, a neki nacionalisti zapinju u lokalnim povijesnim raspravama jer slabije razumiju geopolitički kontekst u kojemu hrvatska nacionalna država danas egzistira i moderne izazove s kojima se suočava.

Ante Nazor: Pojedinci ili neke stranke otvaraju teme koje nemaju težinu kakvu im žele dati. Prema popisu stanovništva iz 2021. u Hrvatskoj su se Jugoslavenima izjasnile 942 osobe, a ustaše nisu evidentirani. Doduše, prema pisanju "progresivnih", ustaša bi trebalo biti najmanje 650.000, a vjerojatno i znatno više jer su pjesmu Čavoglave u izvornom obliku barem jednom zapjevali i oni koji nisu bili na Thompsonovim koncertima... Iako u Hrvatskoj žive i oni koji žale za Jugoslavijom i oni kojima je uzor Ante Pavelić, važno je istaknuti da stranka koja bi u svojem programu kao cilj istaknula obnovu Jugoslavije ili bi kao uzor isticala poglavnika, ne bi prešla izborni prag.

Velika završnica Thompsonovog koncerta u Sinju Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

2. Što nam govori slika stotina tisuća posjetitelja, a većinom je riječ o mladim ljudima, na Thompsonovim koncertima? Je li riječ o domoljublju, protestu, mladenačkom buntu naspram optužbi za ustaštvo ili možda nečem drugom?

Marijana Grbeša: Cijeli fenomen Thompson posljedica je rascjepa o kojem sam govorila i, još više, činjenice da je Hrvatska propustila izgraditi pop-kulturne simbole kroz koje se može kanalizirati trauma Domovinskog rata. I zato Thompson, i cijela priča oko NDH i ZDS, što je tužno i tragično, postaju ventil za kanaliziranje te ratne traume i za ponosnu identifikaciju "mi, Hrvati". Primjerice, Vlado Gotovac, čovjek koji utjelovljuje hrvatsku nacionalnu patriotsku misao, po mnogim je svojim definicijama bio ljevičar. Gdje su Gotovčevi sljedbenici danas? Nema ih, jer je ljevica dopustila da se nacionalni identitet poistovjeti s desnicom. To je ogromna, katastrofalna greška, koju danas kapitaliziraju biznismeni poput Thompsona.

Protiv toga sam da se mladi ljudi koji su išli na te koncerte trpaju u isti koš, oni su izrazito heterogena skupina i među njima je jako puno onih koji su išli za "hajpom", kao i na koncert Aleksandre Prijović, njima je to spektakl podjednako. No problematično je da ti mladi ljudi apsolutno nemaju dublju svijest o povijesnom kontekstu pozdrava ZDS. Oni ga danas reinterpretiraju kao izraz otpora protiv mainstreama, nešto poput Che Guevare, pop-kulturni otpor. I to je greška društva i države, što je dopustila da se utjelovljenje povijesnog zla pretvori u nešto što je "cool".

Hrvoje Klasić: Ne bih sve ljude koji su išli na Thompsonov koncert proglasio ustašama ni ekstremnim nacionalistima što oni u principu i nisu. Mi smo jedna od rijetkih država u EU koja nema ekstremno desnu političku stranku. Većina tih ljudi išla je na koncert iz nekoliko razloga. Prvi je doista domoljublje, drugi je protest, jer kada je nešto zabranjeno ili kada se misli da je zabranjeno, onda je to najslađe pa se ide jer se stvorila nekakva fama oko Thompsona. Postoji vjerojatno i treća grupa koja podržava Thompsona zato što u njemu vide ono što bi oni htjeli vidjeti, a to je ekstremna proustaška desnica. Tu Thompsona smatram itekako odgovornim jer svoje proustaške stavove koje je javno izražavao 90-ih nikad nije demantirao, već je mudro taktički zašutio, više ekonomski nego politički.

Mate Mijić: Thompson već 30-ak godina ima ogroman broj poklonika, a razlog tomu svevremenost je motiva u njegovim pjesmama. Simboli HOS-a, s druge strane, u najvećoj su mjeri izraz bunta. HOS u tom simboličkom smislu danas zauzima puno veći prostor nego što je zauzimao kao vojna formacija, dok su mnoge legendarne brigade pale u drugi plan. To je posljedica polarizirajućih političkih rasprava.

Ante Nazor: Hrvati javno iskazuju domoljublje. Iako tu ima svega pomalo, najviše je domoljublja, koje se ne iskazuje masovno samo na Thompsonovim koncertima, nego i, primjerice, na dočeku pape Ivana Pavla II. u Hrvatskoj, na beatifikaciji blaženoga kardinala Alojzija Stepinca u Mariji Bistrici, na dočecima hrvatskih sportaša i reprezentacija, dakako i na njihovim utakmicama, kao i na drugim događajima.

3. Jesu li se zabrane i osude pokazale kontraproduktivnima?

Marijana Grbeša: Ne mislim da su zabrane uvijek kontraproduktivne, o čemu svjedoče primjeri Velike Britanije koja je radikalnim mjerama zaustavila nasilje na stadionima, kao i primjer zabrane nacističkih simbola u Njemačkoj. Pravi je problem s ovom konkretnom temom to što se prema njoj nije jednoznačno odredilo.

Hrvoje Klasić: Zabrane i osude nisu kontraproduktivne kada ih se principijelno pridržavate. Mi moramo kažnjavati negiranje Holokausta i ustaških zločina te veličanje ustaštva. Međutim to mora biti dosljedno i država, odnosno sudovi i policija, moraju u tome biti konzistentni.

Mate Mijić: Zabrane su rijetko produktivne kod mladih ljudi, a pogotovo ako postoje dvostruki kriteriji. Primjerice, argumenti za zabranu Thompsonova koncerta u pulskoj Areni nimalo ne drže vodu, ali dobar dio medija godinama agitira za takav neravnopravni tretman. Ljudi to vide i osjećaju da su njihove vrijednosti napadnute jer Thompson za njih nije tek obični pjevač. Isto vrijedi i s legendarnom pjesmom "Bojna Čavoglave". Oni koji bi tu pjesmu cenzurirali rijetko su ostavljali dojam da im smeta samo ZDS, već bi to vjerojatno bio tek prvi korak u njihovu obračunu i s Thompsonom i s nasljeđem Domovinskog rata. Zato oko ZDS-a na početku te pjesme nema uzmaka.

Ante Nazor: Jesu, kao i uvijek. Dok se prešućuje da su i uz pozdrav SFSN i pod zvijezdom petokrakom počinjeni masovni zločini, posebno je kontraproduktivan pokušaj zabrane pozdrava ZDS u kontekstu Domovinskog rata, čak i u Thompsonovoj pjesmi "Bojna Čavoglave", koja će, kao podsjetnik na obranu Hrvatske od velikosrpske agresije u Domovinskom ratu, u hrvatskom narodu opstati poput pjesama "Ustani bane" ili "Vila Velebita".

4. Za desnicu je zvijezda petokraka isključivo simbol pod kojim su počinjeni zločini u Vukovaru, Škabrnji itd., za ljevicu je "za dom spremni" isključivo ustaški pozdrav. Je li kompromis moguć?

Marijana Grbeša: Kompromis je moguć, ali za to mora postojati politička volja. Nažalost, zajedništvo na koje se svi pozivaju više nije politički oportuno, ne samo u Hrvatskoj nego ni globalno. Svi pokušavaju kapitalizirati podjelu u društvu i to je jako loše.

Hrvoje Klasić: Ako je zvijezda petokraka simbol zločina, i isto tako znamo da je Franjo Tuđman 20 godina svog života dobrovoljno, ali svaki dan od 1941. do 1961., dobrovoljno na svom čelu nosio zvijezdu petokraku, znači li to da je tvorac Hrvatske i HDZ-a bio zločinac barem 20 godina svog života? Kao i Janko Bobetko i Martin Špegelj koji su također nosili zvijezdu petokraku, a koji su stvarali hrvatsku državu i vojsku 1991. Jasno je svima da oni, koji su pod zapovjedništvom Miloševića rušili Vukovar, Dubrovnik, Sisak i druge gradove, nemaju nikakve veze s partizanima iz 1941. koji su ginuli po Sutjesci. U tom smislu petokraka sigurno nije samo i isključivo simbol zločina.

No "za dom spremni", to je jedino i isključivo ustaški pozdrav. Njega su izmislili ustaše i on postaje službeni pozdrav u vrijeme NDH, države koja je bila rasistička, genocidna, zločinačka, satelitska tvorevina dvaju najmračnijih režima u povijesti. Kada je 1991. osnovan HOS, on nastaje po uzoru na ustašku vojsku, i HSP-ovci pod vodstvom Parage, Paradžika i Đapića hvale se time kako su oni sljednici ustaškog pokreta. ZDS je 1941. i 1991. bio jedino i isključivo ustaški pozdrav. Kompromis između partizana i ustaša moguć je samo ako zločince i zločine gledamo bez ideološkog ili nacionalnog predznaka. Složimo se da su rasni zakoni i Jasenovac zločin, da je ono što se događalo u Vukovaru zločin, da je Bleiburg bio zločin i da se nakon Oluje dogodio zločin, i pustimo povjesničarima da vode priču.

Mate Mijić: Simboli i slogani mogu promijeniti značenje u različitim kontekstima, ali ovdje je problem to što se ne traži univerzalno rješenje, već bi svaka strana samo onoj drugoj zabranila korištenje njihovih simbola i slogana. Crvena petokraka nosi zločinačku mrlju i iz Drugog svjetskog i iz Domovinskog rata, ali nije svatko tko ju je nosio zločinac. Nosio ju je i Franjo Tuđman, nosio ju je i Janko Bobetko, a nosili su ju i očevi i djedovi mnogih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata. Jednako tako, u Domovinskom ratu ZDS na rukavu nosili su heroji, nikakvi zločinci.

Ante Nazor: Kompromis je moguć, u skladu sa sadržajem Dokumenta dijaloga, uz prihvaćanje činjenice da i zvijezda petokraka ima dvostruku konotaciju. Postojeće ideološke podjele u hrvatskom društvu mogu se prevladati samo osudom i odmakom od svih totalitarnih režima – i ustaškog i komunističkog, odnosno ideologija iz Drugog svjetskog rata i njihovih pozdrava/simbola, uz razumijevanje da su neki od njih, s obzirom na kontekst vremena u kojem su korišteni, poprimili dvostruku konotaciju.