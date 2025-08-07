Kako se državni vrh prestao brinuti i počeo tolerirati ZDS

Ako ne znaš šta je bilo - 10.400 kvadratnih kilometara oslobodili su hrvatski vojnici u svega četiri dana Oluje. Da stavimo u perspektivu: O kakvom vojnom poduhvatu se radi dovoljno govori da je to dvostruko više no što su Putinove horde u godinu dana zauzele u Ukrajini. Razlika je mnogo, ali jedna je ključna - Tuđmanovi vojnici oslobađali su svoje, Putinovi orci rade ono isto što i svojedobno Miloševićevi - gaze i uništavaju pred sobom sve, čak i kad tvrde da je njihovo.
Naravno, nijedna vojska u svojem jurišu ne ostavlja cvjetni trag za sobom, pa tako ni hrvatska - u legitimnoj samoobrani. No, ove godine rekao bih da smo na prekretnici, jer čak i oni koji su svojedobno potrošili tone tinte pokušavajući nametnuti narativ o svjetlom licu i tamnom naličju operacije Hrvatske vojske - uglavnom su utihnuli. Gotovo svi oni danas prihvaćaju da je operacija bila apsolutno legitimna te da su žrtve zapravo bile - cijena slobode. Malo tko diže glas fokusirajući se na zločine koji su se stvarno dogodili - uglavnom nakon Oluje.
Jedino je Documenta pokušala vratiti se poneki korak unazad, objavljujući podatke u okupnom broju civilnih i vojnih žrtava Oluje. Naravno, čak i te brojke koje su oni objavili zapravo govore da je broj kolateralnih žrtava daleko manji no što bi to itko bio mogao pretpostaviti u trenutku kad je operacija pokrenuta. Od ukupnih "2.353 žrtve rata za vrijeme i poslije Oluje", njih 1.055 civili su srpske nacionalnosti. Plus 472 vojnika nepriznatog srpskog entiteta. Dakle, 2,2 civila na jednog vojnika. Naravno, i jedan jedini nepotrebno izgubljeni život je previše, no, sasvim je jasno da je odgovornost prije svega na onima koji su do zadnjeg trenutka odbijali suživot s Hrvatima, čak i kad im se nudila de facto država u državi. Ostaje golema tuga jer osim onih koji su poginuli jer su bili na svaki način preblizu ili izmiješani s vojnicima, a među njima mnoštvo onih koji su glasali za Veliku Srbiju i na sve druge moguće načine je podržavali tu je i mnoštvo staraca koji su odlučili ostati, pravednički vjerovavši da im nitko neće ništa - jer nikom ništa nažao nisu ni učinili.
Uz "Lijepa li si", ove godine je i "Ako ne znaš što je bilo", pjesma koja je prvi put "procurila" lani ususret Oluji, danas već postala sastavni dio hrvatskog glazbenodomoljubnog kanona, u redovitom repertoaru klape HRM. Što je pak u tome nelegitimno?
