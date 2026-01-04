Ove žarulje se povače iz prodaje u cijeloj Njemačkoj: Mogu izazvati strujni udar

Njemačka tvrtka Ledvance GmbH upozorava potrošače na opasnost prilikom korištenja određenih LED žarulja tipa GX53. Zbog problema u kvaliteti plastičnog pokrova, koji se može lako odvojiti, postoji rizik od strujnog udara. Proizvođač poziva korisnike da odmah isključe pogođene žarulje iz struje i ne koriste ih dalje, prenosi Fenix.

Pogođeni proizvodi su:

LED Star GX53 40 120° 4,9W/827 230V Osram (ID: AC45702, serije: FL4J, FL4E, FL4H, FL4O, FL4R, EAN: 4058075433441)

LED Star GX53 40 120° 4,9W/840 230V Osram (ID: AC45703, serije: FL4J, FL4E, FL4H, FL4O, FL4R, EAN: 4058075433465)

Žarulje su isporučene od lipnja 2024. do svibnja 2025., a prodavale su se u trgovinama elektronike, specijaliziranim prodavaonicama, online platformama i kod elektroinstalatera diljem Njemačke. Ledvance navodi da se ostali modeli ili serije ne povlače. Potrošači pogođenih žarulja mogu ih zamijeniti za ekvivalentni GX53 model ili dobiti povrat novca, a račun nije potreban.