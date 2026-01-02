Trgovac kriptovalutama iskoristio grešku na kriptomjenjačnici te zaradio milijune

Na samom početku 2026. godine, dok je većina svijeta još slavila Novu godinu, na najvećoj svjetskoj kripto burzi Binance dogodio se neobičan tržišni poremećaj koji je jednom iskusnom traderu donio zaradu od oko 1,5 milijuna dolara u svega nekoliko sati. Riječ je o traderu poznatom pod imenom Vida, koji je detalje cijelog događaja kasnije objavio na društvenoj mreži X. Sve se odvijalo oko slabo poznatog tokena BROCCOLI714, čija je tržišna kapitalizacija u tom trenutku iznosila svega oko 40 milijuna dolara.Vida je u noći s 31. prosinca na 1. siječnja upravljao automatiziranom strategijom arbitraže financiranja - kombinacijom long pozicije na spot tržištu i short pozicije na perpetual futures ugovorima. Takva strategija inače donosi stabilne, ali relativno male prinose kroz prikupljanje funding feeja, piše CryptoSlate .

Oko 4 sata ujutro njegovi su se sustavi za upozorenje aktivirali istovremeno. Kako je naveo, spot i futures tržište naglo su se razišli. Njegova uravnotežena pozicija od oko 500.000 dolara pretvorila se u kaos - spot vrijednost narasla je na oko 800.000 dolara, dok futures tržište nije pratilo taj rast. U tom trenutku mogao je zatvoriti pozicije i zaključati dobit od oko 300.000 dolara, ali ga je nešto zadržalo. "Takvo ponašanje cijene nema smisla, ozbiljni igrači ne rade ovako", objasnio je kasnije.

Brzim pogledom na order book postalo je jasno što se događa. Na spot tržištu pojavio se ogroman zid kupnje vrijedan gotovo 26 milijuna dolara, postavljen unutar samo 10 posto trenutne cijene. Istovremeno, dubina futures tržišta bila je tek oko 50.000 dolara. Za token ove veličine takav zid kupnje predstavlja tržišnu anomaliju bez presedana. Prema Vidi, nijedan ozbiljan institucionalni investitor ne ulazi na tržište na ovakav način. "To je ili hakirani račun ili greška u market-making algoritmu", zaključio je. Shvativši da će cijena, dok god zid postoji, gotovo sigurno rasti, Vida je odustao od neutralne strategije i odlučio se za agresivniji pristup. No tada je nastupio novi problem - Binanceovi automatski mehanizmi zaštite od volatilnosti.

Dok je spot cijena BROCCOLI714 probijala razinu od 0,07 dolara, futures ugovori na Binanceu bili su umjetno ograničeni na oko 0,038 dolara. Na drugim burzama, poput Bybita, futures su se slobodno trgovali oko 0,055 dolara, što je potvrdilo da se radi o lokalnom ograničenju unutar Binanceova sustava. Vida je tada krenuo u visokofrekventno slanje naloga, pokušavajući svakih nekoliko sekundi otvoriti long pozicije i čekajući trenutak kada će se ograničenje privremeno podići. Kada je jedan nalog konačno prošao, uložio je oko 200.000 dolara u long pozicije po prosječnoj cijeni od 0,046 dolara.

Sljedeća faza bila je psihološka igra s burzinim sustavom za upravljanje rizikom. Vida je cijelo vrijeme promatrao order book, svjestan da će Binance prije ili kasnije reagirati. U jednom trenutku zid kupnje je nestao, pa se ponovno pojavio, gurnuvši cijenu i do 0,15 dolara. Takvo "treperenje" bio je jasan znak da se bliži kraj.

Oko 4:20 ujutro Vida je zatvorio sve pozicije - spot, futures hedge i spekulativne longove. Ukupno je iz tržišta povukao oko 1,5 milijuna dolara, uz početni kapital od približno 400.000 dolara. Desetak minuta kasnije zid kupnje nestao je zauvijek, a cijena se strmoglavila. Nakon sloma, Vida je okrenuo strategiju i otvorio short poziciju vrijednu oko 400.000 dolara na cijeni od 0,065 dolara. Bez umjetne potražnje, token je ubrzo pao prema 0,02 dolara, gdje je zatvorio i tu poziciju, dodatno povećavši ukupnu zaradu

Nakon događaja pojavila su se nagađanja o hakiranom računu ili sigurnosnom propustu. Prema tvrdnjama koje prenosi Vida, Binance je interno poručio da zasad nema dokaza o hakiranju niti prijava o kompromitiranim računima. "Aktualni podaci ne pokazuju jasne znakove napada niti prijave krađe sredstava", navodno je odgovor burze. Ako točna, ta tvrdnja otvara još neugodnije pitanje - je li netko svjesno ili slučajno spalio desetke milijuna dolara pokušavajući manipulirati tržištem gotovo bezvrijednog tokena.

Token BROCCOLI714 danas se ponovno trguje na razinama prije pumpanja. Zid od 26 milijuna dolara više se nije pojavio. No za one koji su u ranim jutarnjim satima pratili tržište, nova godina započela je brutalnom demonstracijom koliko su kripto tržišta i dalje osjetljiva na automatizaciju, nelikvidnost i pogreške - i koliko brzo netko s dovoljno znanja može iz toga izvući milijunsku korist.