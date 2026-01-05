Naši Portali
PRESRETAČ U AKCIJI

Nećete vjerovati koliku kaznu je dobio mladić kod Benkovca: Jurio autocestom 223 kilometra na sat

Autor
Frane Šarić
05.01.2026.
u 10:42

Vozaču je zbog počinjenog prekršaja izdan Prekršajni nalog uz novčanu kaznu, te jedna zaštitna mjera

U nedjelju,  u 07,48 sati na autocesti  A-1, dionica Benkovac - Pristeg,  policijski službenici Postaje prometne policije Zadar sa službenim vozilom, presretačem su snimili 20-godišnjeg hrvatskog državljanina kako upravlja osobnim automobilom nedopuštenom brzinom od 223 km/h, na mjestu na kojem je brzina ograničena na 130 km/h.

Vozaču je zbog počinjenog prekršaja izdan Prekršajni nalog uz novčanu kaznu u iznosu od 660 eura, te mu je izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima u trajanju od mjesec dana.

Benkovac presretač brzina autocesta

Avatar rubinet
rubinet
10:58 05.01.2026.

Vozio 223 km/h pri ograničenju od 130 km/h.I dobio samo 660 eura kazne. Žalosno.

