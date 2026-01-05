Nećete vjerovati koliku kaznu je dobio mladić kod Benkovca: Jurio autocestom 223 kilometra na sat

U nedjelju, u 07,48 sati na autocesti A-1, dionica Benkovac - Pristeg, policijski službenici Postaje prometne policije Zadar sa službenim vozilom, presretačem su snimili 20-godišnjeg hrvatskog državljanina kako upravlja osobnim automobilom nedopuštenom brzinom od 223 km/h, na mjestu na kojem je brzina ograničena na 130 km/h.
Vozaču je zbog počinjenog prekršaja izdan Prekršajni nalog uz novčanu kaznu u iznosu od 660 eura, te mu je izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima u trajanju od mjesec dana.Tijela dvojice muškaraca pronađena u obiteljskoj kući. Otkriven uzrok tragedije
