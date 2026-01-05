Prestanite kupovati ovih 8 namirnica: Napravite kod kuće zdravije verzije u samo nekoliko minuta
Danas nam je sve, uključujući i hranu, nadohvat ruke: otvorite hladnjak, odmotate ambalažu i gotovo. No mnoge 'gotove' namirnice koje redovito kupujemo zapravo su toliko jednostavne da ih kod kuće možemo napraviti jeftinije, svježije i bez nepotrebnih aditiva. A najbolji dio? Kad jednom uhvatite rutinu, trebat će vam manje vremena nego za odlazak u trgovinu.
Granola (hrskave zobene pahuljice): Granolu često kupujemo zbog praktičnosti, ali domaća verzija traži tek zobene pahuljice, malo ulja, meda ili drugog zaslađivača i začine. U pećnici se ispeče za dvadesetak minuta, a možete je prilagoditi svom ukusu: s više cimeta, manje slatko, s orasima ili bez. Prednost je što znate točno koliko šećera i masnoće ima, a okus je najčešće bolji i svježiji od kupovne.
Hummus (namaz od slanutka): Kupovni hummus zna biti skup, a porcije male, dok se domaći napravi za čas u blenderu. Trebaju vam slanutak (kuhani ili iz konzerve), tahini ili malo maslinova ulja, limun, češnjak i začini. Teksturu i jačinu okusa prilagođavate sami pa namaz može biti nježan, ljut, s dimljenom paprikom ili dodatkom pečenog povrća.
Pesto: Pesto iz trgovine je praktičan, ali domaći je često intenzivniji i aromatičniji, a traje nekoliko dana u hladnjaku. Dovoljni su svježi bosiljak (ili rikola), maslinovo ulje, češnjak, parmezan i orašasti plodovi. Možete ga napraviti i 'budžet' verziji, s peršinom ili špinatom i sjemenkama umjesto skupih pinjola.
Vinaigrette i 'fancy' preljevi za salatu: Preljevi iz boce često sadrže puno šećera i aditiva, a domaća verzija je stvar minute. Osnova je maslinovo ulje , uz dodatak octa ili limuna, pa malo senfa, soli i papra za emulziju. Kad to savladate, počnite dodavati med, jogurt, češnjak ili začinsko bilje kako biste svaki put dobili novi okus.
Krušne mrvice (prezle): Prezle redovito kupujemo, a zapravo su idealan način da iskoristite stari kruh. Kruh se osuši (na zraku ili u pećnici) i samelje u blenderu, a možete dodati i suhe začine za aromatičnu verziju. Tako dobijete svježe, mirisne prezle koje su često bolje od industrijskih.
Povrtni ili pileći temeljac: Kocke i gotovi temeljci su brzi, ali domaći se može skuhati od ostataka: kore, povrća, kostiju, komadića mrkve, luka i začina. Jednom kad ga napravite, zamrznite ga u porcijama i dobili ste 'instant' bazu za juhe, rižota i umake. Okus je puniji, a vi kontrolirate sol i sastojke.
Energetske pločice i kuglice: Kupovne pločice zvuče zdravo, ali često su pune šećera i skupe za ono što nude. Domaća verzija može biti samo kombinacija zobenih pahuljica, datulja ili banana, malo maslaca od kikirikija i kakaa. Napravite veću količinu i držite u hladnjaku kao međuobrok koji će vas stvarno zasititi.
Ledeni čaj ili aromatizirana voda: Gotovi ledeni čajevi i napici s okusima često imaju puno šećera, a za domaću verziju vam doslovno trebaju samo čaj i vrijeme. Skuhajte jači čaj, ohladite ga, dodajte limun, naranču, mentu ili malo meda i imate piće koje je svježe i lagano. Isto vrijedi i za vodu s krastavcem, bobičastim voćem ili đumbirom.