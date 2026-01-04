Lažni švicarski odvjetnici u akciji: Tko primi ovo pismo treba biti na oprezu

Njemačke udruge za zaštitu potrošača upozoravaju na profesionalno organiziranu prijevaru u kojoj lažni odvjetnički ured šalje pisma i obećava visoke odštete, uz pritisak rokova i zahtjeve za plaćanje navodnih troškova. Građanima se savjetuje da na takve dopise ne reagiraju, ne uplaćuju novac i ne dijele osobne podatke, već da sačuvaju dokumentaciju i po potrebi podnesu kaznenu prijavu, piše Fenix.

Na prvi pogled dopisi navodne "odvjetničke kancelarije Norvarski & Partners LLP" djeluju uvjerljivo, imaju službeni memorandum, sjedište kancelarije u Zürichu, koriste pravnu terminologija i obećanje "sudske naknade štete" veće od 64.000 eura. Prema navodima udruga za zaštitu potrošača, potraživanje se temelji na navodnim gubicima iz ranijih prijevara povezanih s nagradnim igrama, a potkrijepljeno je prilozima koji nalikuju sudskim presudama ili bankovnim izvodima. Nakon početne procjene, stručnjaci upozoravaju da je riječ o profesionalno organiziranoj prijevari.

Počinitelji, čini se, koriste stare baze podataka te se obraćaju žrtvama čak i na bivše adrese stanovanja, na kojima su ranije već bile kontaktirane od sumnjivih organizatora nagradnih igara. U pismima se navodi i internetska stranica koja bi trebala stvoriti dojam vjerodostojnosti. Ipak, uočavaju se tipični znakovi upozorenja: nepotpuni kontaktni podaci, nedavno registrirane domene te nepostojanje odvjetnika iz pisma u službenim švicarskim registrima.

Posebno je perfidan pritisak vremenom. U dopisima se spominju kratki rokovi, "postupci legitimacije“ ili "troškovi obrade“ koje je navodno potrebno platiti prije isplate. Cilj je navesti primatelje na brze uplate ili odavanje osjetljivih osobnih podataka, prije nego što stignu provjeriti navode ili potražiti savjet.

Udruge za zaštitu potrošača savjetuju da se na ovakva pisma ne odgovara, da se ne daju osobni podaci te da se ne uplaćuju nikakve naknade – pa ni one koje se predstavljaju kao administrativni ili javnobilježnički troškovi. Umjesto toga, preporučuje se sačuvati svu dokumentaciju, zabilježiti kontakte te u slučaju sumnje potražiti stručni savjet ili podnijeti kaznenu prijavu. Ovaj slučaj pokazuje koliko su suvremene prijevare uvjerljivo osmišljene i da je zdrava doza nepovjerenja prema neočekivanim „odštetama“ najbolja zaštita.