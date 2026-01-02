Trendovi – opasni zato što se vraćaju

Kraj godine savršeno je vrijeme za predviđanje budućnosti, barem za 365 dana koji nam slijede, i stoga se umjesto u razna gatanja oslanjamo na trendove jer oni, barem danas, imaju neko provjerljivo uporište. Trendovi se, naime, ustanovljuju analizom statističkih podataka i prognoza se zasniva na toj osnovi. Trend je, u svojoj definiciji, smjer kretanja neke pojave u prirodi i društvu u određenom vremenu. U društvu i kulturi trend se vezuje za modu, bilo da je riječ o trendovima u odijevanju, oponašanju izgleda popularnih osoba ili pak intelektualnoj modi, poput oponašanja načina pisanja vodećih pisaca i novinara ili govora popularnih političara ili propovjednika. Zbog toga je trend, kao obrazac ponašanja, zasnovan na konformizmu pa se ponašanjem u skladu s trendom izražava lojalnost ili pripadnost određenoj društvenoj skupini ili (sup)kulturi. Budući da je riječ o široko rasprostranjenoj težnji, njezino proučavanje, pa i poticanje, osobito je korisno u razvoju tržišnoga gospodarstva, kao i u pripremama predizbornih kampanja u višestranačkim političkim sustavima. Iako su dizajneri industrijske robe i usluga ili političkih poruka oni koji stvaraju kvalitetu proizvoda, za razvoj trendova bitni su potrošači ili publika, a među njima posebice tzv. trendseteri, kao osobe koje prve isprobavaju i započinju (uspješni) novi trend.

Trend je obično predočen izglađenom matematičkom krivuljom koja pokazuje prosječno kretanje promatrane pojave u određenome proteklom razdoblju. To može biti pravac (linearni trend) ili neka zakrivljena krivulja (krivolinijski trend). Kada su poznati parametri linije trenda, može se obavljati njegova ekstrapolacija i tako primjenjivati trend u predviđanju gibanja pojave u budućnosti. Kad sve ovo čitate, čini se prilično bezazleno i mislite si "dok god ne pratim trendove, nego 'špilam' klasiku, nemam razloga za brigu", ali, avaj, kako se varate. Trend je opasna stvar, posebno ako ga gledamo kao kratkoročnu pojavu koja je u danom trenutku silno popularna, nakon čega, neminovno, izlazi iz mode. Opasan je zato što ima gotovo pa stopostotnu tendenciju vraćanja.

Zna to biti gadno čak i u modi, gdje trenutačno svjedočimo povratku skinny jeansa, koji je posljednje desetljeće bio zakopan duboko u ormarima, a zamislite tek koliko je opasno u politici, gdje svi algoritmi pokazuju jačanje nacionalističkih pokreta u zemljama Zapada. Prije 90 godina bila je slična klima, malo je danas živih koji se sjećaju kako je to završilo, a mi koji nismo živjeli u tim zlim vremenima kad se Europa klanjala svastici, očito nismo naučili ništa. Odnosno, neki od nas možda su ipak svjesni toga da se povijest ponavlja, da je rat, kako je to Platon detektirao, čovjekovo prirodno stanje i da je puno lakše mrziti one koji su drukčiji od nas, posebno ako na bilo koji način smatramo da nas ugrožavaju.

Europa je u jednom prilično gadnom trendu – pod stalnim je pritiskom velikog priljeva migranata s kojima domicilno stanovništvo nema zajedničkih točaka – od boje kože, preko jezika i vjere do životnih i kulturoloških navika. Uza sve navedeno još su i siromašni pa u mjestima u koja se doseljavaju počinju, kad ih se stvori kritična masa, stvarati svojevrsne slamove u kojima grupirano žive. Natalitet im je visok, pristaju raditi poslove koje nitko ne želi, možda se i pokušavaju integrirati u društvo, ali zbog brojnih, gotovo nepremostivih različitosti, do toga ne dolazi. I dok su isprva djelovali egzotično i bezopasno, sad u očima svojih domaćina postaju prijetnja za dobru budućnost. Retorika je to koju koristi svaki nacionalistički orijentiran političar. Retorika je to koja je Adolfa Hitlera i Nacističku stranku dovela na vlast. Kao što rekoh, trendovi su opasni, ne samo zato što ih mase slijede, nego zato što se vraćaju uvijek veći, raskošniji, iskarikirani, kolokvijalno rečeno – na steroidima. Kad to znamo, jezivo je pomisliti kako bi novi režim utemeljen na ovim premisama mogao izgledati. No da se odmaknemo od politike i vratimo našoj svakodnevici, recimo odgoju djece. Mi kao društvo, kao čovječanstvo, odgajamo generacije sve nepismenije djece koja se u potpunosti oslanjaju na umjetnu inteligenciju. To je trend koji je u stalnom porastu. To je konformizam. To je trend u punom smislu riječi.

Te iste, polupismene generacije mladih ljudi vrlo je lako modulirati i zaluditi idejama. Lako im je prodati "muda pod bubrege" i, ono najvažnije, beskrajno je lako upravljati njima, i to – na daljinu, preko ekrana. Možda nisu pročitali "Anu Karenjinu" ili "Gospodu Glembajeve", ali znaju sve o tome kako snimiti selfi na sto i jedan način ili iz zafrkancije probiti firewall neke financijske institucije. Trend koji je bio popularan među mladima u 2025., a u godini pred nama uzet će, predviđaju stručnjaci, i više maha ludo su popularni TikTok izazovi, koji su počeli kao bezazlena zafrkancija, a u međuvremenu su se pretvorili u ozbiljne i za život opasne kriminalne radnje. Dovoljno je reći da, navodno, iza paleža u Vjesniku stoji upravo jedan takav izazov.

No, ipak, nije nam budućnost tako crna. Ako nemate interesa za politiku i u kući nemate tinejdžera, već ste solo, zanimljive stvari događat će se na "dating sceni". Čini se da će 2026. biti u znaku iskrenosti, samopouzdanja i otvorene komunikacije. Barem tako tvrdi Tinder u svom godišnjem izvješću Year in Swipe, koje predviđa četiri ključna trenda koja će definirati modernu ljubav u mjesecima koji dolaze.

Najnovija prognoza popularne aplikacije za spojeve ističe da su zajedničke vrijednosti poput jasnoće i iskrenog samoizražavanja u prvom planu. Ukratko, čini se da su toksične igrice i drama napokon "out". Prema Melissi Hobley iz Tindera, korisnici su umorni od zbunjenosti i samo "traže vezu koja je jednostavna, iskrena i zabavna". Istraživanja pokazuju da u 2026. ulazimo "otvoreniji, iskreniji i emocionalno tečniji nego ikad", a ovo su trendovi koji to potvrđuju. Ovaj trend nalaže potpunu iskrenost prema svima – od potencijalnih spojeva do partnera – o tome što točno tražite u ljubavnom životu. Tinderovo izvješće otkrilo je da čak 64 posto korisnika smatra kako je svijetu spojeva očajnički potrebno više emocionalne iskrenosti, dok ih 60 posto žudi za jasnijom komunikacijom o namjerama.

Korisnici su spremni otvoreno pokazati svoje osjećaje i žele partnera koji se ne boji učiniti isto. Prema izvješću, 56 posto ispitanika pridaje veliku važnost iskrenim razgovorima, a 45 posto njih želi više empatije od osobe s kojom izlazi. Drugim riječima, nositi srce na dlanu i otvoreno komunicirati o osjećajima bit će "in" u 2026. godini. Samci sve više traže nekoga tko ima čvrste stavove i ne boji ih se izraziti. Iako je 37 posto korisnika reklo da traži nekoga sa zajedničkim vrijednostima, njih čak 46 posto otvoreno je za izlaske s osobom koja ima suprotna politička stajališta. Prema Tinderu, ovdje se ne radi o podjelama, već o autentičnosti. Biti svoj je privlačno, a razlike se mogu premostiti ako su obje strane iskrene. U 2026. godini naši društveni i ljubavni životi ispreplest će se više nego ikad dosad. Izvješće pokazuje da 42 posto samaca navodi prijatelje kao glavni utjecaj na svoj ljubavni život. Uz to, 37 posto njih želi ići na dvostruke ili grupne spojeve, a 34 posto priznaje da im veze njihovih prijatelja daju nadu za vlastitu ljubavnu budućnost. A kad smo već kod nade, Tinder je upravo riječi "pun nade" proglasio ključnima za spojeve u 2026. godini. Čini se da, unatoč svemu, zaista postoji nada za budućnost ljubavi.

Ako ste pak u 2026. godini odlučili putovati, evo koje trendove predviđa Booking.com. Tijekom godina podaci su pokazali da je došlo do promjena u putovanjima, od pojave ljubitelja hladnijih podneblja, jer su mnogi putnici počeli putovati u mjesta s hladnijom klimom zbog ekstremnih vrućina, do svjesnih putnika, kod kojih odabir odredišta oblikuje socijalna i ekološka svijest. Kad je riječ o planovima za 2026., Bookingovo istraživanje otkriva kako putnici žele pokazati svoje pravo ja, sa svim svojim osobinama i posebnostima, pri čemu je tehnologija jako važna kako bi putnici mogli iskusiti iznimno personalizirana putovanja s ljudima koji ih najbolje razumiju.

Na temelju podataka prikupljenih od više od 29.000 putnika iz 33 zemlje, Booking.com kao lider u području putovanja i tehnologije otkriva trendove koji će definirati putovanja 2026. godine. Rezultati istraživanja otkrivaju da odmori postaju individualniji, eksperimentalniji i usklađeniji s osobnošću putnika. Klasično putovanje automobilom mijenja se u 2026. godini i više ne podrazumijeva samo grupe vozila obitelji i prijatelja nego i spontanost te otkrivanje novih stvari, što uključuje nove suputnike. Samo putovanje više nije isključivo vožnja do odredišta, već način povezivanja i stvaranja nezaboravnih iskustava s drugim avanturistima, pri čemu je 84% putnika otvoreno za dijeljenje vožnje na odmoru, a više od polovine (54%) spremno je koristiti aplikaciju za pronalaženje putnika na sličnoj ruti. Jasno je zašto se to putnicima sviđa.

Putnike privlače putovanja automobilom koja im omogućuju da putuju spontanije i fleksibilnije (79%), da upoznaju nove ljude (77%) i da na dijelu putovanja prepuste upravljač drugome (76%). Dijeljenje vožnje i autonomna vozila pretvaraju prethodno nedostupne rute u zajedničke avanture i tako povećavaju osjećaj slobode, posebno za osobe koje nisu vozači. Prednjače mlađe generacije, s obzirom na to da je 77% generacije Z otvoreno za korištenje autonomnih vozila ili umjetne inteligencije za određivanje ruta, u usporedbi s tek 36% pripadnika baby boom generacije. Tehnologija i na druge načine nastavlja nuditi nove mogućnosti na cestama pa 65% globalnih putnika kaže da bi koristilo umjetnu inteligenciju ili generativnu umjetnu inteligenciju kako bi na karti pronašlo slikovite, manje poznate rute u skladu s potrebama svog putovanja. Kombinacija tehnologije i društvenih mogućnosti mijenja opis putovanja automobilom: dijelom je to istraživanje, dijelom povezivanje u zajednici, a pritom je potpuno osobno.

U 2026. godini zvijezde neće samo utjecati na horoskope i horoskopske znakove, već će oblikovati i planove putovanja. Od Mjesečevih mijena do astrologije, mistične prakse postat će novi kompas za odluke o putovanjima, što će odmore pretvoriti u duhovno usklađena i kozmički odobrena putovanja. Osim ovih kozmičkih korekcija kretanja, mnogi putnici aktivno traže iskustva koja su usklađena s mističnim ili astrološkim nagovještajima. Gotovo četiri od deset (39%) ispitanika kaže da uzima u obzir takve utjecaje pri planiranju odmora, od usklađivanja vremena putovanja s Mjesečevim mijenama ili solsticijima do posjeta mjestima bogatim energijom. Generaciji Z (53%) i gotovo pola milenijalaca (46%) posebno je važan takav smisao za duhovno istraživanje, što dokazuje da je za mlađe generacije put do samospoznaje možda zapisan u zvijezdama.

I za kraj, ono o čemu svi imaju mišljenje i stav jest – kuhanje. Trends Council Whole Foods Market, poznati američki lanac supermarketa specijaliziranog za prirodnu i organsku hranu, nedavno je predstavio prehrambene trendove koji će obilježiti 2026. godinu. Trends Council, inače, čini tim stručnjaka iz različitih odjela, od nabave i istraživanja tržišta do kulinarstva, koji svake godine zajednički razvijaju svoja predviđanja kombinirajući bogato iskustvo u industriji, praćenje potrošačkih navika i blisku suradnju s etabliranim i novim brendovima. Izvještaj Whole Foods Marketa za 2026. godinu tako ističe trendove za koje se očekuje da će promijeniti način na koji kupujemo, kuhamo i razgovaramo o hrani u godini koja dolazi.

"Ovogodišnji trendovi pokazuju kako znatiželja, kreativnost i svjesni izbori oblikuju način na koji ljudi jedu i kupuju. Inspirira nas inovativnost koju vidimo u prehrambenoj industriji i jedva čekamo da te ideje zažive na našim policama i izvan njih", izjavila je Sonya Gafsi Oblisk, glavna direktorica za marketing i nabavu u Whole Foods Marketu. Od pjenastih do biljnih varijanti, goveđi loj vraća se na velika vrata kao hranjiva masnoća s dozom nostalgije za starim vremenima. Nekad nezaobilazan sastojak tradicionalne kuhinje, cijenjen zbog visoke točke dimljenja i bogatog okusa, danas ponovno otkrivaju potrošači koji cijene izvorne namirnice i traže alternative biljnim uljima. Na društvenim mrežama upotreba loja u kuhinji je trend, a u svoje kuhinje uvodi ga i sve više restorana umjesto uobičajenih ulja. U svijetu kojem se pazi na svaki zalogaj i u kojem je uzimanje Ozempica nova dijeta, ne čudi da protein i dalje drži vodeću poziciju, ali i vlakna sve više dolaze u središte pozornosti kao jedan od načina na koji potrošači pokušavaju očuvati zdravlje probavnog sustava, ravnotežu crijevne mikroflore i prirodan osjećaj sitosti koji traje dulje.

Korjenasto povrće poput manioke i cikorije sve se češće nalazi na popisima sastojaka prebiotičkih napitaka, dok je konjac postao omiljen u gotovoj biljnoj hrani bogatoj vlaknima. U međuvremenu, i klasične namirnice poput zobi postaju glavne zvijezde među novim proizvodima, pri čemu se ističe njezina blagotvornost za probavu i bogatstvo prebiotičkih vlakana. Kako tradicionalna, višegeneracijska gospodarstva polako nestaju, a sve manje mladih bira karijeru u poljoprivredi, važnije je nego ikad istaknuti i podržati one koji mijenjaju pravila igre u toj industriji, naglašava se u izvještaju Whole Foods Marketa. U medijima, na stručnim panelima te na web-stranicama i pakiranjima brendova sve se češće ističe prisutnost i doprinos žena u poljoprivredi. Što se tiče uređenja prostora, tu je "dopamine décor", koncept uređenja koji potiče dobro raspoloženje stvaranjem živopisnih, optimističnih prostora, koji se sada širi i na kuhinjske plohe. Prošli su dani kada su se sve konzerve i posude skrivale u smočnici ili kada se pri dolasku gostiju sve moralo prepakirati u neutralne posudice.

Današnji potrošači sve više gravitiraju prema upečatljivim, estetski privlačnim ambalažama koje su nekoć bile rezervirane za vinske etikete, a sada krase i svakodnevne namirnice. Brendovi su prigrlili taj trend koristeći jarke boje, hrabre uzorke i dizajne koji svaku kuhinjsku policu ili radnu površinu pretvaraju u mali komad vizualnog užitka. Kao produžetak trenda "malih luksuza", ovaj trend donosi jednostavan način da se počastite nečim što je istodobno lijepo i ukusno. Potrošači postaju sve kreativniji i kada je riječ o octu, koji jelima dodaje dubinu i složenost, a istovremeno donosi i probiotičke koristi. Svjedočimo modernoj renesansi octa: potrošači sve češće posežu za premium verzijama, odvažnim novim okusima i inovativnim formatima koji oplemenjuju sve, od domaćih jela do koktela i bezalkoholnih pića na restoranskim jelovnicima.

Ocat se čak probija i u svijet kremastih umaka, dodajući svježinu i "kick" majonezama, dok brendovi na ambalaži sve češće ističu nove načine primjene koji potiču kreativnost u kuhinji. Protrčali smo, evo, kroz razne trendove za 2026. ne dotičući se glavnog trendsetera među svima njima – mode. Razloga za to je mnogo, ali možda je najbolje reći da je, među ostalima, ponovno "in" military stil, a ako vam nije jasno što pisac želi reći, vratite se na prvu trećinu teksta i sve će se kockice posložiti.