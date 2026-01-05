Ostala bez nekoliko desetaka tisuća eura, a nadala se profitu

Međimurski policajci zaprimili su kaznenu prijavu 32-godišnjakinje iz koje proizlazi kako je tijekom proteklih mjeseci postala žrtva "sofisticirane financijske prijevare" povezane s navodnim investiranjem u kriptovalute. Dosad provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je kako je tijekom listopada prošle godine preko aplikacije za upoznavanje na internetu stupila je u kontakt s nepoznatom osobom koja joj se predstavila kao investicijski stručnjak za ulaganje u kriptovalute. - Nakon početne komunikacije, kontakt se nastavio putem druge komunikacijske aplikacije, gdje joj je ponuđena mogućnost ulaganja putem jedne od navodnih investicijskih platformi.

Tijekom studenog i prosinca 2025. godine oštećena je, vjerujući da ulaže novac, u više navrata uplaćivala kriptovalutu u ukupnom iznosu od više desetaka tisuća eura. Uplate su vršene kupnjom kriptovalute na različitim mjenjačnicama te slanjem sredstava na više različitih kripto adresa. U početku joj je ulaganje predstavljeno kao sigurno i profitabilno, dok su kasnije od nje zatražene dodatne uplate pod izgovorom plaćanja poreza, naknada i provizija potrebnih za navodnu isplatu ostvarene dobiti. S obzirom da do dana podnošenja prijave oštećenoj nije isplaćen niti jedan iznos, dok su osobe s kojima je komunicirala nastavile tražiti nova novčana sredstva, smatra da je prevarena za više desetaka tisuća eura te je događaj prijavila policiji - kažu u Policijskoj upravi međimurskoj.

Protiv nepoznatog počinitelja zbog počinjenja kaznenog djela prijevare, podnijet će se kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu, dok se kriminalističko istraživanje nastavlja. Ulaganja u kriptovalute mogu biti rizična, a prijevare su sve češće.



Upozorenja i savjeti građanima prilikom ulaganja u kriptovalute:

Ne vjerujte obećanjima o brzoj i velikoj zaradi,

Prije bilo kakve uplate provjerite platforme za ulaganje u kriptovalute,

Budite oprezni ako vas netko kontaktira putem raznih mobilnih aplikacija, društvenih mreža ili e-maila,

Nikada ne šaljite dodatne uplate kako biste “otključali zaradu”,

Čuvajte pristupne podatke platformama za trgovanje kriptovalutama te ne dijelite ekran svog mobitela ili računala,

Ako posumnjate u prijevaru, odmah prekinite komunikaciju i obavijestite policiju.