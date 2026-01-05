Naši Portali
Tomašević to mora promijeniti

Ovo je velika sramota zagrebačke vlasti! A jedini krivac je – nesposobnost

Zagreb: Tomašević i suradnici obišli radove na uklanjanju sedežnice na Sljemenu
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
1/5
Autor
Karlo Ledinski
05.01.2026.
u 08:00

S prvim danima siječnja Zagrepčani su desetljećima mogli uživati na sljemenskim padinama. Posljednje tri godine nema skijanja na crvenom spustu, skijalište propada, sezona je unatoč modernim topovima puno prekratka, a najbolje stručnjake za stazu smo potjerali...

Zagrepčani ovih zimskih dana pokušavaju saznati bilo kakvu vijest o otvaranju skijaške sezone na Sljemenu, no bezuspješno. Na službenim stranicama skijališta posljednja vijest objavljena je još 15. siječnja prošle godine, kada se Grad pohvalio otvaranjem skijaške sezone. Nakon toga – baš nikakvih obavijesti nema!

Zagrepčani su godinama, s prvim danima siječnja (a često i ranije), započinjali skijašku sezonu na svom omiljenom bregu. Mogli su uživati na bijelom, zelenom i crvenom spustu, a kasnije se okrijepiti u nekom od sljemenskih planinarskih domova... Bilo je to baš onako, za gušt, jer svaka čast Nassfeldu, Schladmingu, Kronplatzu, Gerlitzenu i ostalim popularnim skijalištima za Hrvate, no skijanje na Sljemenu za sve je imalo ipak neku posebnu emociju. Objašnjavao je to često, uostalom, i Ivica Kostelić...

Danas je Sljeme, nažalost, zamrlo. Nema ni približno atmosfere kao nekada, a glavni razlog je baš taj izostanak skijanja, odnosno prekasni početak sezone. Već treću godinu zaredom sezona počinje tek sredinom siječnja, a također, već treću sezonu zaredom nema ni skijanja na najduljem, crvenom spustu. Jer, sedežnica na padini kojom su se ne tako davno vozili Janica, Ivica, Hirscher, Persson, Shiffrin, Tomba, Girardelli i brojne druge svjetske zvijezde, već treću godinu zaredom nije u funkciji... Zato što je je netko krivo procijenio da se ne isplati popravljati sedežnicu nakon što je oštećena u ljetnoj oluji prije tri godine...

Sve je na skijalištu Sljeme sjajno funkcioniralo dok ga je vodila vrijedna bistranska obitelj Žiljak. Još od sredine 50-ih godina prošlog stoljeća, počevši sa Stjepanom Žiljkom, kasnije njegovim sinom Dragutinom, pa onda i unukom Igorom, sljemenske staze imale su gazdu, i to kakvog. Žiljaki su svojim rukama u najkraćem mogućem roku znali rastaviti, popraviti i sastaviti sedežnicu na Sljemenu, pripremiti stazu tijekom ljetnih mjeseci, a onda već s prvim minusima u studenom ili prosincu početi sa zasnježivanjem sljemenske padine. No, dolaskom nove vlasti Žiljaki su na Sljemenu postali nepoželjni, valjda zato što nisu bili spremni neke stvari raditi ispod svojih standarda, "na pola" kako se često to danas traži.

Šteta što Tomašević prije dvije i pol godine barem nije poslušao vapaj Dragutina Žiljka, koji je tada poručio: "Sedežnica na crvenom spustu mora se odmah popraviti, odnosno zamiijeniti živu na sedežnici, što će biti najmanji mogući trošak, a tek onda treba raspisati natječaj za gradnju nove sedežnice. U protivnom, građani idućih nekoliko godina neće skijati na crvenom spustu."

Tri godine kasnije pokazuje se da je Žiljak bio potpuno u pravu, jer skijanja na crvenom spustu i dalje nema, a nova sedežnica na Sljemenu izgubila se u magli, odnosno zasad je možemo gledati samo na nacrtima. I tako još koju godinu, po svemu sudeći...

Inače, kad smo kod obitelji Žiljak, najmlađi od njih, Igor, postao je generalni direktor Olimpijskog centra Jahorina. Prvo je bio "samo" šef staza, no kada su Bosanci vidjeli koliko je njegovo znanje, odmah su mu dali direktorsku fotelju. Taj isti Žiljak, koji je na svom Sljemenu postao nepoželjan, skijaške staze učio je raditi i Kineze. Tri je zime proveo u Pekingu zbog Zimskih olimpijskih igara 2022. te je u izazovnim uvjetima koordinirao sustav umjetnog zasnježivanja. Na tim OI staze su bile – savršene!

Bile bi i na Sljemenu ovih dana, da odgovorni znaju raditi posao... I da, nemojte se izvlačiti na globalno zatopljenje. Jer globalno zatopljenje je i u Mariboru, pa njihovo Pohorje, čije je dno skijaške staze na svega 300 metara (sljemensko je na 700), punom parom radi već dva tjedna... Jedini krivac za Sljeme je – nesposobnost!
Ključne riječi
Sljeme Tomislav Tomašević

Komentara 49

Avatar Provokator1
Provokator1
08:38 05.01.2026.

nema veze... nije tu nesposobnost u igri. Oni su itekako sposobni. Caserta u Italiji gradi stadion za 16 tisuća ljudi za 11 milijuna EUR. Senf i njegova itekako sposobna ekipica rade u Kranjčevićevoj stadion s 11 tisuća mjesta za 37 a po nekim izvorima čak 45 milijuna EUR. Sapienti sat.

VR
Vrapčanac
09:48 05.01.2026.

Provokator je već točno napisao za stadion u Kranjčevićevoj da je preplaćen. Dom sportova je stao zbog dvorane 2, mogli bi se mediji malo potruditi pa objaviti istinu, ja ju igrom slučaja znam. Bazen Špansko je već u zakašnjenju zaa cca 100 dana, cijena prevelika, zahvaljujući nesposobnosti nisu povućena EU sredstva, a još veći apsurd je da se radi bazen od 30 i nešto metara, dakle niti 25 metarski niti 50 metarski, dakle nikada se neće moći koristiti niti za natjecanja niti za prave treninge, ali bazen ima gledalište od par stotina mjesta što poskupljuje gradnju. Sedežnice neće biti niti nagodinu, to je isto već propala stvar, mogu samo predložiti medijima da istraže i objave istinu. Inače kada je oštećena sedežnica, oštećena je samo sajla i i sjedišta, od čega na sjedištima je samo na dijelu njih oštećena metalna konstrukcija koja se ne smije popravljati, a na većini su oštećeni isključivo zamjenjivi dijelovi koji su se mogli popraviti, Iako je Gradonačelnik govorio da su iz Doppelmayra rekli da ju je neisplativo popravljati, ne postoji nikakav dokaz o tome, mediji da stvarno žele napisati istinu bi lako mogli zatražiti od Grada očitovanje o tome, pa kad ga ne dobiju raskrinkati laži koje se iz Grada serviraju građanima.

OX
oxymoron
09:45 05.01.2026.

Taranteln dokazuje da s dolaskom sekte na vlast samo glupost dobiva na trzisnoj vrijednosti.

