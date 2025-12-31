Svi večeras prate ovaj let: Poletjet će u 2026., ali sletjet će nazad u 2025. 'Putovanje kroz vrijeme je moguće!'

U zračnim lukama diljem svijeta kraj prosinca i početak siječnja nisu donijeli samo uobičajenu gužvu zbog novogodišnjih putovanja, nego i zanimljiv vremenski paradoks koji je privukao pažnju putnika i ljubitelja zrakoplovstva. Jedan od takvih primjera je let ANA NH106, koji polijeće iz Tokija s aerodroma Haneda nakon ponoći 1. siječnja 2026., a u Los Angeles stiže još uvijek 31. prosinca 2025. godine. Razlog je prelazak Međunarodne datumske crte, zbog kojeg putnici formalno slijeću dan ranije i u istoj noći dožive dva različita datuma, piše aerospaceglobalnews .

Takav slučaj nije iznimka, već dio šire pojave na linijama koje prelaze Tihi ocean. Zrakoplovne kompanije već godinama koriste razlike u vremenskim zonama, a posebno prelazak datumske crte, zbog čega se u redovima letenja oko Nove godine pojavljuju tzv. letovi koji putuju kroz vrijeme. Oni polijeću prvog dana nove godine, ali na odredištu se i dalje vodi stari datum. Let CX880 iz Hong Konga polijeće 1. siječnja 2026. pola sata nakon ponoći, a po rasporedu trebao bi sletjeti u Los Angeles 31. prosinca 2025. u 20.55 sati po lokalnom vremenu! "Putovanje kroz vrijeme je moguće!', slavodobitno su se našalili na popularnoj stranici Flightradar24.

Potvrđeni letovi koji “putuju unatrag u kalendaru”:

Air New Zealand NZ946 između Aucklanda i Rarotonge

ANA NH106 – Tokio Haneda prema Los Angelesu

Cathay Pacific CX880 – Hong Kong prema Los Angelesu

Cathay Pacific CX872 – Hong Kong prema San Franciscu

Cathay Pacific CX888 – Hong Kong prema Vancouveru

Hainan Airlines HU7959 – Shenzhen prema Vancouveru

Starlux Airlines JX012 – Taipei prema San Franciscu

United UA200 – Guam prema Honoluluu

Više letova Samoa Airways između Apie i Pago Pagoa koji također "prelaze datumski jaz

Ovakvi letovi funkcioniraju zahvaljujući činjenici da se prilikom leta iz zapadnog Pacifika prema Sjevernoj Americi lokalno vrijeme dolaska može zadržati prije ponoći 31. prosinca, iako je polazak bio nakon što je Nova godina već započela na mjestu polijetanja. U nekim slučajevima, ovisno o kašnjenjima ili operativnim uvjetima, sličan efekt mogu imati i druge rute, primjerice između središnje Azije i Bliskog istoka ili na pojedinim linijama iz Azije prema zapadnoj obali SAD-a.

Karta de facto vremenskih zona u svijetu. Foto: UnaitxuGV, Heitordp i ostali/Wikimedia Commons

Za putnike koji vole neobična iskustva, ovakvi letovi nude zanimljiv dodatak novogodišnjim putovanjima. Iako se ne radi o pravom putovanju kroz vrijeme, riječ je o rijetkoj prilici da se Nova godina simbolično dočeka više puta ili da se u jednoj avionskoj noći prijeđe iz nove godine natrag u staru, što ovaj zrakoplovni fenomen čini posebno zanimljivim upravo na prijelazu kalendara.