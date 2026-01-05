Naši Portali
PRUŽAO OTPOR POLICIJI

U Zadru pijan vrijeđao konobara i goste, pa fizički napao i ozlijedio dva policajca

Frane Šarić
05.01.2026.
u 10:38

Protiv njega se nadležnom državnom odvjetništvu podnosi kaznena prijava zbog Prisile prema službenoj osobi, dok se zbog naročito drskog i nepristojnog ponašanje te omalovažavanje službenih osoba proiv njega podnose optužni prijedlozi zbog prekršaja  iz čl. 6 i članka 17. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira

U subotu, iza 23 sata policija je zaprimila dojavu o narušavanju javnog red i mira u jednom ugostiteljskom objektu u Zadru, gdje muškarac u alkoholiziranom stanju uznemirava zaposlenika i goste. Na mjestu događaja zatečen je 46-godišnjak u vidno alkoholiziranom stanju koji je narušavao javni red i mir negodujući što mu se odbija točiti piće te je ispred objekta razbio staklenu bocu, a odmah po dolasku policijskih službenika počeo ih je vrijeđati i omalovažavati pogrdnim riječima, negodujući i odbijajući izdane mu naredbe.

Poradi pružanja daljnjeg aktivnog otpora, policijski službenici su nad njim uporabili sredstva prisile, kojom prilikom je nastavio s pružanjem aktivnog otpora, udarajući ih nogama uslijed čega je lakše ozlijedio dvojicu policijskih službenika. Savladan je i priveden u prostorije policije na kriminalističko istraživanje, gdje mu je alkotestiranjem utvrđena prisutnost alkohola u organizmu. Osumnjičeni je za vrijeme policijskog postupanja nastavio s  pogrdnim vrijeđanjem i omalovažavanjem policijskih službenika koji su postupali.

Protiv njega se nadležnom državnom odvjetništvu podnosi kaznena prijava zbog Prisile prema službenoj osobi, dok se zbog naročito drskog i nepristojnog ponašanje te omalovažavanje službenih osoba proiv njega podnose optužni prijedlozi zbog prekršaja  iz čl. 6 i članka 17. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira - istakli su iz zadarske policije.

Bistroi i restorani zatvaraju se jedan za drugim. Ugostitelji u panici: 'Još nismo dosegli najnižu točku'

