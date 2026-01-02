Naši Portali
S MIGRACIJAMA I BEZ NJIH

Objavljena karta s brojem stanovnika 2100. godine, evo kakve su prognoze za Hrvatsku

Geo Universe/Instagram
VL
Autor
Vecernji.hr
02.01.2026.
u 10:20

Europska unija ima ukupno 453 milijuna stanovnika, bez migracija bi 2100. mogla imati 294 milijuna, a s migracijama 419 milijuna.

Objavljene su dvije karte koje prikazuju procijenjeni broj stanovnika raznih europskih zemalja 2100. godine ako usvoje politiku zabrane migracija te koliki će biti njihov broj stanovnika 2100. godine ako zadrže trenutne stope imigracije. Karte je objavila stranica Geo Universe, a korišteni su podaci Eurostata.  

Primjerice, Ujedinjeno Kraljevstvo, koje nije više u Europskoj uniji, moglo bi prestići Njemačku i postati najmnogoljudnija zemlja u Europi.

Navodi se kako Hrvatska trenutačno ima 3,8 milijuna stanovnika, ali da će 2100. godine imati 2,279 milijuna, dok će s migracijama imati 2,822 milijuna. Italija recimo ima 58 milijuna stanovnika, bez migracija bi mogla imati 28 milijuna, a s migracijama 50 milijuna. Susjedna Slovenija ima 2,1 milijuna stanovnika, bez migracija bi mogla pasti na 1,37 milijuna, a s migracijama na 1,95 milijuna.  Europska unija ima ukupno 453 milijuna stanovnika, bez migracija bi 2100. mogla imati 294 milijuna, a s migracijama 419 milijuna. 

Foto: Geo Universe/Instagram

Ključne riječi
Hrvatska stanovništvo karta

