Znate li koja država prva ulazi u Novu godinu? Slavi čak 13 sati prije nas

Dok veći dio svijeta još odbrojava posljednje sate 2025. godine, u otočnoj državi Kiribati već će otkucati ponoć. Riječ je o državi koja se nalazi usred Tihog oceana, a koja prva slavi Novu godinu. Naime, zbog rotacije Zemlje i sustava vremenskih zona, svijet ne ulazi u Novu godinu u isto vrijeme. Privilegiju da prvi zakorače u 2026. godinu imat će stanovnici najistočnijeg dijela udaljene države - oni koji se nalaze na otoku Kiritimati. Dok će u Hrvatskoj biti 11 sati ujutro, tamošnji će stanovnici već ući u 2026. godinu te započeti globalni val proslava.

Međunarodna datumska granica, zamišljena linija koja prolazi Tihim oceanom, uglavnom prati 180. meridijan, ali na nekoliko mjesta "skreće" kako bi izbjegla dijeljenje država na dva različita datuma. Kiribati je iskoristio tu fleksibilnost. Kiritimati, otok u sastavu Kiribata, je u vremenskoj zoni UTC+14 zbog čega se nalazi na početku svakog novog dana - pa tako i Nove godine. No, to nije oduvijek bilo tako.

Foto: Google Maps/Screenshot

Međunarodna datumska granica prolazila je točno kroz državu sve do 1995. godine, stvarajući administrativno nepraktičnu situaciju. Dok su zapadni otoci živjeli u jednom danu, istočni otoci - uključujući Kiritimati - bili su u prethodnom danu. To je značilo da su postojala samo četiri radna dana u tjednu kada su obje strane države mogle poslovati istovremeno. Kako bi riješila taj problem, vlada je donijela povijesnu odluku i "pomaknula" datumsku granicu na istok, obuhvativši tako cijeli teritorij u isti kalendarski dan.

Proslave na Kiritimatiju znatno su drugačije od onih u svjetskim metropolama. Novogodišnja noć provodi se u krugu obitelji i zajednice, uz tradicionalne gozbe. Na stolu se nađu pečeni odojak, rakovi i lokalne namirnice poput taroa i banana, a sve se zalijeva kokosovim mlijekom.

Među posljednjima koji će ući u 2026. godinu su stanovnici Američke Samoe. Taj se teritorij nalazi tek nekoliko stotina kilometara zapadno od Kiribatija, ali s druge strane datumske granice. Oni su u vremenskoj zoni UTC-11 i Novu godinu dočekuju gotovo cijeli dan kasnije. Ovu će godinu zadnji ispratiti nenastanjeni otoci Baker i Howland koji se nalaze u zoni UTC-12.