UDAR U VENEZUELI

FOTO Satelitske snimke otkrivaju razmjere uništenja: Ovako izgleda vojni kompleks prije i poslije napada

Foto: VANTOR/REUTERS
Autor
Dora Taslak
05.01.2026.
u 10:35

Objavljene su satelitske snimke vojnih zgrada u Fuerte Tiuni u Caracasu zabilježene 22. prosinca, prije američkih napada, te uništena vozila i oprema snimljena 3. siječnja

Amerikanci su za vikend izveli vojni napad u Venezueli, tijekom kojeg je zarobljen tamošnji predsjednik Nicolas Maduro. Satelitske snimke prije i poslije američkog napada otkrivaju detalje operacije te neke od ključnih ciljeva koje je vojska pogodila. Kako ističe The War Zone, američki zračni udari bili su koncentrirani na vojni kompleks Fuerte Tiuni. Vojna instalacija važna je lokacija venezuelanske vojske i ima neke jedinstvene značajke, uključujući bunkere i tunele ugrađene u stranu planine uz koju se naslanja.

Naime, objavljene su satelitske snimke vojnih zgrada u Fuerte Tiuni u Caracasu zabilježene 22. prosinca, prije američkih napada, te uništena vozila i oprema snimljena 3. siječnja. Na satelitskoj slici od 3. siječnja vide se posljedice američke operacije, uključujući uništenje tri zgrade. S obzirom na razmjere štete, teško je identificirati kakva je oprema bila u zgradama, no poznato je kako su uništena vojnih vozila. Navodno su među njima i oklopna vozila Dragoon 300 američke proizvodnje.

Satelitske snimke zabilježene 22. prosinca i 3. siječnja
Foto: VANTOR/REUTERS

Drugi dio Fuerte Tiune je područje djelomično okruženo šumom. Ciljevi na toj lokaciji bile su, prema satelitskim snimkama, dvije zgrade za skladištenje s crvenim krovovima. Zgrade su, kao i njihov sadržaj, potpuno uništene. U jednoj od njih su, kako se čini, bili smješteni kamioni ili poluprikolice koji bi mogli biti povezani sa sustavima protuzračne obrane.

Satelitske snimke zabilježene 22. prosinca i 3. siječnja
Foto: VANTOR/REUTERS

Prema nekim navodima, Maduro i njegova supruga bili su u bazi Fuerte Tiuna kada su uhićeni. Naime, navodno tamo postoji Madurov kompleks. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da je par bio u kući koja je više nalikovala na tvrđavu, što odgovara opisu.
Ključne riječi
SAD Venezuela napad na Venezuelu

