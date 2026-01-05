Europska zemlja u zdravstvenom kaosu, liječnici digli uzbunu zbog novih bolesti: 'Stručnjaci su se ovoga bojali'

Ujedinjeno Kraljevstvo suočava se s jednom od najgorih zdravstvenih kriza u posljednjem desetljeću, obilježenom rekordnim brojem hospitalizacija zbog 'supergripe', alarmantnim padom cijepljenja djece i pojavom novih zaraznih prijetnji poput rekombinantnog soja mpoxa i potencijalnog povratka rubeole. Nacionalna zdravstvena služba (NHS) suočava se s neviđenim pritiskom zbog snažnog vala gripe, koji je doveo do rekordnog broja hospitalizacija u Engleskoj za ovo doba godine. "Ovo je najgori mogući scenarij za NHS“, izjavila je nacionalna medicinska direktorica, profesorica Meghana Pandit. Stručnjak za medicinu sa Sveučilišta East Anglia, profesor Paul Hunter, upozorio je da je trenutačna sezona gripe izuzetno teška.

U 2025. godini zabilježena je najniža stopa cijepljenja djece u posljednjih 15 godina, što je dovelo do izbijanja ospica diljem Engleske, uglavnom među necijepljenom djecom mlađom od 11 godina. Pad stope cijepljenja MMR cjepivom (protiv ospica, zaušnjaka i rubeole) izaziva strah od povratka rubeole, bolesti gotovo iskorijenjene u Ujedinjenom Kraljevstvu. "Broj slučajeva rubeole godišnje obično je jednoznamenkast, ponekad nula", rekao je dr. Michael Head, viši znanstveni suradnik Sveučilišta u Southamptonu. "No, s nižim prihvaćanjem MMR cjepiva, postoji rizik od novih slučajeva", dodao je.

Rubeola, posebno je opasna za trudnice, s 90%-tnim rizikom od kongenitalnog sindroma rubeole kod zaraze u ranoj trudnoći, što može uzrokovati ozbiljne urođene mane, uključujući oštećenje mozga, očiju i sluha. "MMR cjepivo štiti od ovih rizika, ali pad cijepljenja ugrožava javno zdravlje", upozorio je dr. Head.

Zdravstveni dužnosnici u stanju su visoke pripravnosti zbog pojave rekombinantnog soja mpoxa, koji je prvi put otkriven u Velikoj Britaniji kod osobe koja se vratila s putovanja po Aziji. Ovaj soj, kombinacija dva prethodna soja virusa, izaziva zabrinutost jer povećava rizik od daljnjih mutacija. "Ovo je upravo ono čega su se stručnjaci bojali", rekao je dr. Head. Mpox, koji se širi fizičkim kontaktom, kašljem i kihanjem, prije je bio rijedak, ali globalna izbijanja učinila su ga sveprisutnim. "Virus je sada globalno prisutan i nastavlja se širiti, uključujući i Europu, poput Španjolske“, dodao je.

Jedna od najvećih prijetnji zdravlju stanovništva, prema istraživačici Sveučilišta u Southamptonu Jess Boxall, jest nesigurnost opskrbe hranom, koja povećava ranjivost na zarazne bolesti. "Naše istraživanje u ruralnoj Gani pokazalo je da 90% kućanstava u nekim zajednicama nema siguran pristup hrani, a sličan problem postoji globalno, uključujući 11% kućanstava u Ujedinjenom Kraljevstvu“, izjavila je Boxall za The Mirror. Pothranjenost slabi imunitet, čineći ljude podložnijima bolestima poput gripe, mpoxa i ospica.

Stručnjaci upozoravaju i na potencijalnu opasnost od 'bolesti X', hipotetskog nepoznatog patogena koji bi mogao izazvati epidemiju ili pandemiju. "Bolest X predstavlja virus s potencijalom za brzo širenje i visoku stopu smrtnosti, sličan COVID-19", objasnio je dr. Head. Unatoč napretku u tehnologiji, poput mRNA cjepiva, svijet ostaje slabo pripremljen za takav scenarij. "Ako se bolest X pojavi sutra, vjerojatno bismo ponovno podbacili“, upozorio je, piše Mirror.