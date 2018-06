Otputuje li Mamić na SP, Rusija ga može izručiti

1. Je li već raspisana tjeralica za Zdravkom Mamićem?

Nije, ali očekuje se svaki tren. Odmah nakon izricanja presude Županijski sud u Osijeku poslao je policiji nalog za uhićenje Mamića. Policija mu, po proceduri, treba prvo pokucati na vrata i odraditi terensku provjeru u Zagrebu, gradu njegova prebivališta. Kada utvrde da ga tamo nema, raspisuje se najprije domaća tjeralica, a potom i međunarodna. Procedura se mora slijediti korak po korak, bez obzira na to što je Mamić sam otkrio gdje je.

2. Koliko vremena može proći od raspisivanja domaće do međunarodne tjeralice?

Čeka se, u praksi, nekoliko mjeseci, kako bi se vidjelo hoće li domaća tjeralica polučiti rezultate. No, s obzirom na to da se Mamić uredno “naslikava” u medijima iz Međugorja te cijeli svijet zna gdje je, ta će se procedura ubrzati. Vjerojatno će obje tjeralice biti istodobno raspisane.

3. U kojem se slučaju raspisuje europski uhidbeni nalog?

Međunarodna tjeralica vrijedi za zemlje izvan EU, a otputuje li Mamić, primjerice, u Bruxelles, ne bi odmah bio uhićen jer bi se za njim morao raspisati europski uhidbeni nalog.

4. Što kada međunarodna tjeralica stigne u BiH?

Što se pozicije Zdravka Mamića tiče, neće se dogoditi – ništa, jer on je državljanin BiH. Kako je u medijima objasnio Josip Grubeša, ministar pravde BiH, sporazum o izručenjima između te zemlje i Hrvatske potpisan je 2012. i ratificiran 2014., i po njemu su, ističe, pravila jasna. “Ministarstva pravosuđa su organi veze, a na sudovima je da odluče postoje li elementi za izručenje. Mi trebamo čekati pravomoćnu presudu i vidjeti kako će se organi RH ponašati, vjerujem da neće uopće uputiti zahtjev za izručenje ako on ne ispunjava sve kriterije iz ugovora”, rekao je Grubeša. Pohvalio je suradnju pravosuđa dviju zemalja, no priznao i da je “u izručenjima blagi zastoj”. Nisu izručili, podsjetimo, ni Branimira Glavaša.

5. Koliki su izgledi da BiH izruči Mamića Hrvatskoj?

Tamošnji ministar sigurnosti Dragan Mektić u srijedu je poručio: “Ustavom BiH propisano je da ne može izručiti svog državljanina, kao što ni druge zemlje ne izručuju naše državljane.”

6. U kojim slučajevima BiH izručuje svoje državljane Hrvatskoj?

I kad pobjegnu u BiH, tamo nisu sigurni osuđenici za organizirani kriminal, korupciju i pranje novca, kao ni oni za čija je kaznena djela propisana kazna veća od 10 godina zatvora. Zdravko Mamić nije ni u jednoj kategoriji, osuđen je za gospodarski kriminal s predviđenom kaznom do 10 godina zatvora. No, njegov brat Zoran te poreznik Milan Pernar krivi su za koruptivna djela, davanje mita pa bi, da su oni na Zdravkovu mjestu, mogli biti izručeni. Zdravko Mamić pak na skliskom je terenu u slučaju druge optužnice, još nepotvrđene, jer ga se tamo tereti da je organizirao zločinačko udruženje. Osude li ga u tom slučaju, ali pravomoćno, BiH bi ga trebala izručiti.

Spomenimo da je Zoran Mamić osuđen na četiri godine i 11 mjeseci zatvora, a da je dobio samo mjesec dana više, i on bi morao odmah iza rešetaka. No, on je trener u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, iz kojih također ne može biti izručen. Teoretski, izravnom avionskom linijom iz BiH do svog bi brata bez brige mogao otići i Zdravko Mamić, bio bi “na sigurnom”.

7. Smije li Zdravko Mamić otputovati u Rusiju na Svjetsko prvenstvo u nogometu?

Odgovor na to pitanje iz Ministarstva vanjskih poslova nismo dobili, no u ruskom veleposlanstvu kažu da je postojao slučaj izručenja iz Hrvatske u Rusiju pa vjeruju da “može i obratno”.

8. Može li Zdravko Mamić služiti kaznu u Bosni i Hercegovini?

Sporazum između BiH i Hrvatske dopušta da svatko s dvojim državljanstvom kaznu može služiti u zemlji koju on odabere, ili na njegov ili na zahtjev zemlje iz koje dolazi. Teoretski, Zdravko Mamić može “ležati” i u zatvoru susjedne nam države, no osječka presuda mora prvo postati pravomoćna.

9. Može li Mamića policija iz BiH odmah uhititi i odvesti u tamošnji zatvor, s obzirom na to da mu je već određen istražni zatvor?

Ne. Završit će u istražnom zatvoru u Osijeku istoga trena kada prijeđe hrvatsku granicu, ili ako otputuje u zemlju s kojom Hrvatska ima “mekšu” praksu o izručenjima.

10. Koliko vremena može proći do pravomoćnosti presude?

Prema iskustvima iz tako opsežnih predmeta, govorimo o najmanje godinu dana, a realnije je očekivati da će Vrhovni sud svoj pravorijek donijeti u roku od dvije godine. Presuda se, naime, prvo javno objavi i kratko obrazloži, a onda se detaljno piše, što će potrajati zasigurno nekoliko tjedana. Sudac će, nesumnjivo, biti vrlo oprezan i detaljan u pisanju presude, kako mu viša instancija ne bi ukinula presudu i vratila suđenje na početak.