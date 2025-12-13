Naši Portali
Premium i VOYO po akcijskoj božićnoj cijeni kakva se ne propušta
17 KAZNENIH DJELA

‘Vaše dijete umire’: Prevarant harao Hrvatskom, predstavljao se kao lažni liječnik i napravio štetu od 150.000 eura

Zaštita autorskih prava, ilustracija
Hrvoje Jelavic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
13.12.2025.
u 11:39

Građanima se savjetuje da sumnjive pozive odmah prekinu i obavijeste policiju na broj 192, a posebno se apelira da se o ovim prijevarama upozore starije osobe, koje su najčešće mete ovakvih kaznenih djela.

Policija je razotkrila veliku mrežu prijevara nad starijim osobama, u kojoj je 38-godišnji državljanin Ukrajine osumnjičen da je na području čak sedam policijskih uprava počinio ukupno 17 kaznenih djela prijevare, pričinivši štetu od oko 150 tisuća eura. Kako je priopćila Policijska uprava virovitičko-podravska, kriminalističko istraživanje provedeno je u suradnji s policijama iz Istre, Like, Zadra, Karlovca, Međimurja, Sisačko-moslavačke i Primorsko-goranske županije. Prijevare su se događale od rujna do 10. prosinca ove godine, a meta su bile isključivo starije osobe.

Prevaranti su žrtve telefonski kontaktirali predstavljajući se kao liječnici, uvjeravajući ih da im je sin ili kći teško ozlijeđen te da hitno trebaju novac za operaciju ili lijekove. Istodobno bi na adresu žrtve dolazio osumnjičeni 38-godišnjak koji je preuzimao gotovinu i zlato, a potom ih predavao zasad nepoznatoj osobi, zadržavajući dio novca za sebe. Na ovaj način prevareno je 17 starijih osoba, a osumnjičeni je uhićen na području Policijske uprave primorsko-goranske te je, nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, predan pritvorskom nadzorniku PU virovitičko-podravske. Policija nastavlja istragu kako bi se utvrdili svi sudionici ove prijevarne sheme.

Policija ponovno upozorava građane da se radi o čestom obliku prijevare u kojoj se zlorabi strah za članove obitelji te naglašava da liječnici, banke i policija nikada ne traže novac telefonom. Građanima se savjetuje da sumnjive pozive odmah prekinu i obavijeste policiju na broj 192, a posebno se apelira da se o ovim prijevarama upozore starije osobe, koje su najčešće mete ovakvih kaznenih djela.
pu virovitičko-podravska

