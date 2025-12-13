Naši Portali
TEŠKO UBOJSTVO U POKUŠAJU

Sud donio odluku, evo što će biti s mladićem (18) koji je izbo splitskog policajca

Tatjana Miščančuk;Žaklina Jurić/ HINA
13.12.2025.
u 07:19

Prvo je bio smješten na odjel psihijatrije, a nakon nekoliko dana je priveden u policiju na kriminalističko istraživanje.

 Zbog kaznenog djela teškog ubojstva u pokušaju, dežurni istražni sudac Županijskog suda u Splitu odredio je jednomjesečni zatvor 18-ogodišnjaku koji je prošle srijede nožem na cesti izbo policajca. Na stranicama Županijskog državnog odvjetništva se navodi da su donijeli rješenje o provođenju istrage prema 18-ogodišnjaku zbog kaznenog djela teškog ubojstva u pokušaju i kaznenog djela neovlaštene uporabe tuđe pokretne stvari. "Postoji osnovana sumnja da je 3. prosinca oko 22,45 sati na području Splita, u stanju u kojem uslijed psihičke bolesti nije mogao shvatiti značenje svojega djelovanja niti upravljati svojim postupcima, nakon što ga je policijski službenik Policijske uprave splitsko-dalmatinske zaustavio i zatražio da mu se predstavi, nožem kojeg je imao kod sebe zadao više uboda u tijelo. Nanio mu je ozljede koje su opasne po život", piše u priopćenju.

Dalje navode da ga je u daljnjem napadu spriječio nailazak osobe dok je život žrtve spašen hitnom liječničkom intervencijom.Uz to, sumnjiči ga se i da je prethodno, istog dana, neovlašteno oduzeo tuđe motorno vozilo radi privremene uporabe. "Na prijedlog Županijskog državnog odvjetništva u Splitu, sudac istrage Županijskog suda u Splitu odredio je istražni zatvor protiv okrivljenika", stoji na kraju priopćenja. Policajac Ante Križan (59), koji je u splitsku bolnicu dovezen u teškom stanju, zbog čega je bio u induciranoj komi i priključen na respirator, u petak je bio bolje. Probudio se, odvojen je od respiratora i u kontaktu, no pred njim je i dalje zahtjevno liječenje. Njegov napadač (18) je uhićen nedugo nakon napada. Prvo je bio smješten na odjel psihijatrije, a nakon nekoliko dana je priveden u policiju na kriminalističko istraživanje.

